Les 10 meilleurs véhicules 2020 selon Car and Driver

Chaque année, le magazine Car and Driver publie sa liste des 10 meilleurs véhicules de l’année. Pour la cuvée 2020, on retrouve de tout. Voici donc les 10 produits identifiés comme les meilleurs par la publication… avec notre petit grain de sel.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

1 — Chevrolet Corvette

Avec une révolution en matière de configuration, il aurait été étonnant de ne pas retrouver la Chevrolet Corvette parmi les voitures de l’année. Avec le déplacement du moteur de l’avant vers le centre, c’est tout le comportement du bolide qui s’en est trouvé changé, avec la performance portée à un niveau supérieur. Et, comme toujours avec le modèle, le prix en regard de ce qu’on obtient est plutôt fabuleux.

L’arrivée de variantes plus sportives sera aussi à surveiller, mais on parle déjà d’un classique.

Notre essai de la Chevrolet Corvette 2020

Galerie photo de la Chevrolet Corvette 2020

2 — Honda Accord

L’Accord de Honda a toujours été une référence dans sa catégorie. Elle s’est certes endimanchée au fil des générations, mais elle demeure une berline extraordinaire. Son style ne fait peut-être pas l’unanimité, mais derrière le volant, elle est difficile à prendre ne défaut.

Son châssis solide autorise même une conduite plus sportive, même si la majorité des acheteurs préféreront son côté confortable à son caractère enjoué. Et puis, en matière de consommation, elle demeure une référence. Ne lui manque que la traction intégrale pour lutter contre les VUS.

Notre essai de la Honda Accord 2019

Galerie photo de la Honda Accord 2019

Fiche technique de la Honda Accord 2019

3 — Jeep Gladiator

Car and Driver y va d’une analogie intéressante à propos du Jeep Gladiator en version Rubicon, mentionnant que ce dernier est l’équivalent hors route d’une Chevrolet Corvette sur une piste.

La camionnette Gladiator n’est pas décrite comme la meilleure de son segment, mais certainement comme la plus plaisante, elle qui peut se transformer en 4X4 pour affronter les pires conditions ou en décapotable pour profiter des plus belles journées de l’été. On vante aussi l’accessibilité à une boîte de vitesse manuelle, une rareté à travers l’industrie aujourd’hui.

Le modèle est cher et l’historique de la fiabilité de la marque est effrayant, mais le charme opère sérieusement lorsqu’on s’installe derrière le volant.

Notre essai du Jeep Gladiator 2020

Galerie photo du Jeep Gladiator 2020

Fiche technique du Jeep Gladiator 2020

4 — Kia Telluride

Il y en avait des sceptiques lorsque Kia et Hyundai se sont pointés avec les VUS pleine grandeur Telluride et Palisade. Dans le premier cas, un simple contact avec le véhicule suffit pour comprendre pourquoi il remporte des prix partout depuis ses débuts. Ce VUS offre de l’espace à revendre, un niveau d’équipement incroyable pour le prix et un degré de confort et d’insonorisation franchement impressionnant.

Car and Driver va jusqu’à affirmer que ce véhicule va amener Kia à un autre niveau dans l’industrie, comme l’ont fait la Lexus LS400 et l’Acura NSX pour leurs créateurs respectifs il y a un peu plus de 30 ans. C’est poussé, mais ça démontre à quel point ce produit les a impressionnés.

De notre côté, sans parler d’un véhicule révolutionnaire, on voit le Telluride comme un modèle qui confirme la solide position de Kia sur le marché, mais qui nous montre aussi tout le potentiel de la marque en ce qui concerne l’avenir.

Notre essai du Kia Telluride 2020

Galerie photo du Kia Telluride 2020

Fiche technique du Kia Telluride 2020

Notre comparaison Kia Telluride 2020 vs Hyundai Palisade 2020

5 — Mazda CX-5

Les VUS de taille compacts pullulent sur le marché, mais en matière d’agrément de conduite, aucun n’arrive à la cheville du CX-5. C’est ce que souligne Car and Driver lors de son analyse et nous avons tendance à être d’accord avec cette affirmation.

On souligne aussi que ce dernier n’est pas le plus puissant ni le plus spacieux de sa horde. Un produit imparfait, donc, mais dont le charme opère suffisamment pour en faire un incontournable dans sa catégorie.

Notre essai du Mazda CX-5 2019

Notre essai du Mazda CX-5 Diesel 2019

Fiche technique du Mazda CX-5 2019

6 — Porsche 718 Boxster/Cayman

En matière de plaisir au volant, peu de véhicules à travers l’industrie arrivent à la cheville de ce que propose le duo Boxster/Cayman. Porsche se tourne tranquillement vers l’électrification, ce qui rend ces modèles toujours animés par des moteurs à combustion de futures pièces de collection.

On a vu les ventes chuter toutefois au cours des dernières années, soit depuis le passage à un moteur 4-cylindres avec la plupart des variantes. Néanmoins, l’équilibre du modèle et la sensation qu’il livre au conducteur demeurent vraiment particuliers.

7 — Porsche Macan S/Turbo

Ce qui est vrai avec la Boxster et aussi vrai dans l’univers des VUS alors que le Macan offre une expérience de conduite unique dans son segment. Mieux, avec les deux nouveaux moteurs turbo introduits en 2019, les performances ont été repoussées à un niveau franchement impressionnant. On parle de 348 chevaux pour la version S, 434 pour celle à moteur turbo.

Car and Driver n’encense pas la variante à moteur 4-cylindres, car Porsche ne lui en a pas fourni une. Dans ce cas, on trouve une expérience semblable avec le Q5 d’Audi, et ce, à moindre prix.

Notre essai du Porsche Macan 2019

Galerie photo du Porsche Macan 2019

8 — Ram 1500

On le sait, la réputation du Ram en matière de fiabilité n’est pas la plus enviable. Cependant, lorsqu’on compare le produit à ses rivaux à l’état neuf, il est difficile de ne pas le classer comme le meilleur de son genre. Le niveau de confort proposé par cette camionnette est vraiment impressionnant, tout comme la richesse de la présentation intérieure qui n’a pas son égal à travers l’univers automobile.

Ram propose à la fois le grand luxe et les grandes capacités avec son Ram 1500, sans compter une famille de moteurs qui en offre pour tous les goûts. Car and Driver va plus loin. Elle qualifie le Ram 1500 de meilleur véhicule de sa catégorie, mais aussi d’un des meilleurs véhicules de l’industrie. C’est poussé un peu, mais ça démontre à quel point le pouvoir de séduction de ce véhicule est grand.

Notre essai du Ram 1500 EcoDiesel 2020

Notre essai du Ram 1500 2019

Notre essai du Ram 1500 Sport 2019

Notre essai du Ram 1500 Rebel Off-Road 2019

Fiche technique du Ram 1500 2019

9 — Toyota Supra

Avec 300 unités seulement réservées pour le Canada lors de la première année de production, on ne voit pas beaucoup de Toyota Supra sur les routes. Cependant, vous pouvez croire Car and Driver sur parole, le bolide offre une expérience vraiment amusante. On sent l’ADN de BMW lorsqu’on guide cette voiture sur route ou sur circuit, mais le design est une affaire japonaise qui ne laisse pas indifférente.

Avec un prix de base somme toute alléchant en regard du niveau de performance offert, les amateurs de conduite en ont à se mettre sous la dent avec ce modèle.

Notre essai de la Toyota Supra 2020

Galerie photo de la Toyota Supra 2020

10 — Volkswagen Golf GTI et Jetta GLI

La Volkswagen GTI est une habituée de ce genre de palmarès, mais Car and Driver y ajoute la Jetta GLI cette année, elle qui subit un traitement similaire à ce qui rend la Golf GTI si unique et amusante. Pour avoir guidé cette voiture sur routes sinueuses lors de son lancement l’an dernier, on peut vous confirmer qu’on se trouve en présence d’une création parfaitement équilibrée.

Dans les deux cas, on obtient le compromis rêvé entre confort, praticité, performance et prix raisonnable. Des modèles à découvrir, vraiment.

Notre essai de la Volkswagen Golf GTI 2019

Notre essai de la Volkswagen Jetta GLI 2019

Galerie photo de la Volkswagen Golf GTI 2019

Galerie photo de la Volkswagen Jetta GLI 2019