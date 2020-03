Un VUS Cadillac sur la base du Hummer électrique?

Les choses s’apprêtent à bouger rapidement du côté de General Motors (GM) en matière d’électrification. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle ou une rumeur se pointe à l’horizon, relançant ainsi toutes les discussions.

Cette semaine, elle concerne l’arrivée éventuelle d’un VUS électrique Cadillac reprenant les formes de l’Escalade, mais aussi la structure du futur GMC Hummer électrique.

Si on se reporte au début de 2019, à la veille du Salon de l’automobile de Detroit, on se souviendra que Cadillac avait présenté en avant-première son premier véhicule électrique. À l’époque, la firme avait déclaré que ce serait « le premier des véhicules électriques de nouvelle génération de GM ».

Aujourd’hui, GM a dévoilé certains de ses plans pour ces derniers, notamment des informations sur un produit de la taille de l’Escalade qui emprunterait la plateforme du futur GMC Hummer électrique. Malheureusement, au-delà de cela, Cadillac n’a rien dévoilé sur sa création. Cependant, elle a révélé des informations sur la plateforme du Hummer EV.

Et ce qui est intéressant, c’est qu’une partie essentielle de la structure est constituée des nouvelles batteries Ultium de GM. Selon l’entreprise, elles peuvent être empilées verticalement ou horizontalement à l’intérieur du bloc-batterie, ce qui permet au constructeur d’optimiser la disposition et le stockage pour chaque modèle. GM affirme que ses camions seront équipés de batteries de 800 volts et d’une capacité de charge rapide de 350 kW, avec des batteries de 200 kW offrant une autonomie de 400 miles, soit 644 kilomètres. Les nouvelles batteries Ultium ont été conçues pour une charge rapide de niveau 2, ainsi qu’une utilisant du courant continu, encore plus rapide.

Lorsque GM a annoncé le retour du Hummer, elle a affirmé que le produit bouclerait les 96 km/h en seulement 3 secondes, le tout grâce à une puissance de 1000 chevaux (745 kilowatts) et un couple de 11 500 livres-pieds. GM souligne également qu’elle utilisera des moteurs conçus à l’interne et qui supporteront des configurations de traction, de propulsion, de rouage intégral et d’approches axées sur la performance.

GM a déclaré qu’elle assemblera le nouveau Hummer de GMC dans son usine de Detroit-Hamtramck. Il est intéressant de noter que des rumeurs ont circulé à la fin de l’année dernière selon lesquelles la firme construirait le Hummer électrifié parallèlement à une camionnette électrique et à la version électrifiée de l’Escalade. Il ne serait pas exagéré de penser que ce dernier est le Cadillac électrique de la taille de l’Escalade qui sera utilisé sur la nouvelle plateforme du Hummer EV.

Tout cela n’est que le début. La stratégie de GM en matière d’électrification promet de nous en faire voir de toutes les couleurs et nous en apprendrons beaucoup plus au cours des mois à venir. Le Cadillac Lyriq, le premier VUS entièrement électrique de la division, fera d’ailleurs ses débuts le mois prochain. En mai, nous verrons apparaître le GMC Hummer. Il sera suivi d’une nouvelle version de la Bolt plus tard dans l’année, ainsi que d’une variante Bolt EUV (VUS) à l’été 2021.