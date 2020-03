Comparaison: Chevrolet Suburban 2020 vs Ford Expedition 2020

Le Suburban est le plus ancien véhicule dans la flotte automobile nord-américaine. Sur nos routes depuis 1935, il va se refaire une beauté dans les mois qui viennent, ce qui est raisonnable vu que sa dernière refonte remonte à 2015. L’Expedition a lui aussi pris une allure plus moderne en 2018 et vient en deux formats : régulier ou Max.

Dans les deux cas, ces mastodontes s’adressent à ceux qui ont besoin de beaucoup d’espace avec en prime une capacité de remorquage qui s’approche à celles des camionnettes.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Chevrolet Suburban 2020

Les niveaux de finition Suburban sont LS, LT et Premier. Les trois viennent de série avec un V8 de 5,3 litres de 355 chevaux et une transmission automatique à six vitesses. Le rouage intégral est facultatif avec le LS et le LT et de série avec le Premier. Ce dernier peut être aussi être proposé en option avec un moteur de 6,2 litres de 420 chevaux et une transmission à 10 vitesses.

La version LS est livrée avec des roues de 18 pouces, des rétroviseurs latéraux chauffants et à réglage électrique, des essuie-glaces à détection de pluie, une stéréo à six haut-parleurs, un écran d'infodivertissement de 8,0 pouces, un régulateur de vitesse, un volant garni de cuir, un volant inclinable, des vitres et serrures de porte électrique, télédéverrouillage, surveillance de la pression des pneus, climatisation automatique à trois zones et aide au stationnement arrière.

Il faut aller vers le modèle LT pour avoir une liste d’équipement plus complet : alerte de collision avant avec freinage automatique à basse vitesse, assistance au maintien de voie, avertissement de sortie de voie, feux de route automatiques, hayon électrique, volant inclinable et télescopique, système audio à neuf haut-parleurs, rétroviseur à atténuation automatique, revêtement en cuir, pédales à réglage électrique et ouvre-porte de garage intégré.

Enfin, le Premier ajoute des roues de 20 pouces, des phares antibrouillard, un hayon mains libres, des phares DHI, une stéréo à 10 haut-parleurs, la navigation, l'aide au stationnement avant et arrière, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges chauffants de la deuxième rangée, entrée passive sans clé, surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, siège de troisième rangée rabattable électriquement, réglages électriques de la colonne de direction et chargement sans fil.

Style plus jeune

Le style plus moderne amené en 2015 a rajeuni l’apparence général qui reste tout de même assez conservateur, tandis que la qualité des matériaux à l’intérieur est en hausse. Mais pour le reste, il s’agit d’une recette éprouvée depuis des années (essieu rigide à l’arrière, châssis à échelle, moteur V8, etc.).

Si vous voulez vous distinguer visuellement, il existe des ensembles de valeurs et RST construits autour du moteur 6.2 litres. Les options pratiques incluent un siège de deuxième rangée rabattable électriquement, un toit ouvrant et des marchepieds électriques. Chevrolet propose également chaque version avec un intérieur unique avec des selleries en cuir marron ou beige.

Conduite rétrograde

Toujours monté sur un châssis à échelle comme les camions, le Suburban est spacieux, mais sa conduite est étroitement reliée aux conditions de la route. Si cette dernière est belle, la conduite est sereine. Quand les trous apparaissent, la suspension cogne sèchement et votre dos s’en ressent. Éviter les roues de 22 pouces qui sont certes bien jolies, mais diminuent de manière significative votre confort derrière le volant.

Ford Expedition 2020

Ford a présenté le premier Expedition à la fin des années 90, en utilisant des bases de la camionnette F-150. Le modèle actuel de quatrième génération est arrivé en 2018. Cette année, Ford élargit l'offre de l'expédition avec une nouvelle version King Ranch. Diverses fonctions de sécurité active et d’aide à la conduite sont désormais disponibles.

Ford vend l’édition 2020 dans les versions XLT, Limited, King Ranch et Platinum. Les trois dernières versions peuvent être optionnelles en configuration Max, avec un empattement et une longueur totale allongés qui en font un véhicule presque aussi grand que le Suburban. Tous les modèles Expedition sont alimentés par un V6 turbo de 3,5 litres, une transmission automatique à 10 vitesses et une transmission intégrale.

Équipement

L’Expedition XLT est livré de série avec une climatisation automatique à trois zones, un volant inclinable et télescopique, un ouvre-porte de garage, un dégivreur d’essuie-glace avant, une vitre arrière relevable, un démarrage à bouton-poussoir, un système Sync 3, une chaîne stéréo à neuf haut-parleurs, des sièges en tissu et un siège du conducteur à huit réglages assistés.

Les éléments extérieurs comprennent les phares antibrouillard, les roues de 18 pouces, les feux de route automatiques, le remplissage de carburant sans bouchon, les rétroviseurs latéraux chauffants avec rétroviseurs pour angles morts intégrés, la surveillance des angles morts et l’entrée sans clé.

Les fonctions de sécurité incluent un système de maintien de la voie, des capteurs de secours et une surveillance de la pression des pneus.

Le modèle Limited comprend des pédales à réglage électrique, une aide au stationnement avant, une garniture intérieure en similibois, un volant chauffant, des essuie-glaces anti-pluie, un hayon électrique mains libres, des jantes de 20 pouces, une entrée passive sans clé, un éclairage intérieur ambiant, la navigation, la recharge sans fil pour cellulaire, un système audio à 12 haut-parleurs.

On bénéficie également de sièges avant à réglages électriques en cuir perforé à 10 réglages avec support lombaire, de sièges avant ventilés, de sièges chauffants de deuxième rangée, de feux arrière à DEL, de rétroviseurs extérieurs rabattables à réglage électrique et d’un toit ouvrant panoramique.

Le King Ranch comprend un système d’amortissement de la suspension à commande électronique contrôlée en continu, des roues de 22 pouces, des phares et des feux arrière à DEL, des marchepieds électriques et des caméras extérieures à 360 degrés. Enfin, le Platinum offre des sièges massant à l’avant.

Groupes d’options

Les options comprennent un système de divertissement à l'arrière et des ensembles remorquage et remorquage hors route pour service intense. Le XLT peut être proposé en option avec un hayon mains libres, une entrée passive sans clé, des sièges avant chauffants et ventilés et un volant chauffant. Le Limited propose un groupe avec roues de 22 pouces, phares et antibrouillards à DEL, régulateur de vitesse adaptatif et vues à 360 ° de la caméra.

Vous pouvez aussi opter pour les ceintures de sécurité gonflables de deuxième rangée et un ensemble de cargaison qui regroupent un système de gestion de cargaison intérieure avec barres transversales de traverse de toit.

Sur la route

Contrairement aux essieux rigides du Suburban, la suspension indépendante est immensément plus confortable sur l’Expedition, améliorant ainsi la tenue de route et la maniabilité, tout en créant un espace plat pour les sièges de 3e rangée rabattables. Le V6 offre assez de puissance pour faire rougir d’envie certains V8.

Le châssis solide offre pour sa part une conduite rassurante. Il y a du roulis - une masse aussi imposante ne se conduit pas comme une sportive - mais vous n’aurez pas le mal de mer si vous augmentez un peu la cadence. La puissance est toujours présente à tous les régimes et la boîte à 10 rapports fait très bon ménage avec le moteur et réussit presque à rendre la consommation acceptable.

Avantage Chevrolet Suburban

Le Suburban offre plus d’espace cargo et profite de la puissance de moteurs V8. Son style classique est aussi un attrait pour un certain nombre d’acheteurs. Il est aussi un peu moins cher que l’Expedition.

Avantage Ford Expedition

Ford offre un modèle plus confortable, plus moderne dans son approche stylistique et dans sa conduite. Son plancher plat offre aussi plus d’espace aux occupants et une meilleure consommation de carburant. Vous avez aussi une meilleure capacité de remorquage.

Similitudes

Tous ceux qui recherchent un espace authentique pour sept personnes avec des bagages et une excellente capacité de remorquage sont au bon endroit dans les deux cas. Les deux modèles offrent aussi un encombrement de classe olympique. On ne peut pas aller n’importe où avec de tel véhicule.

Verdict

Pour sa conduite plus confortable, plus moderne, son espace mieux aménagé et ses lignes plus jeunes, la palme va à l’Expedition qui démontre qu’en matière de gros véhicules, Ford possède une bonne recette. Mais attention, le nouveau Suburban arrive cette année et sait ce qu’il doit faire, il faudra peut-être reprendre ce duel d’ici un an.

Chevrolet Suburban 2020

On aime

Espace de chargement vaste

Moteur 6,2 litres

Vaste choix de modèles

On aime moins

Confort de roulement qui laisse un peu à désirer

Châssis vieillissant

Habitacle désuet

Ford Expedition 2020

On aime

Espace intérieur généreux

V6 puissant et souple

Sièges avant confortables

On aime moins

Format encombrant quand vient le temps de stationner

Les options intéressantes coûtent cher

Essence super obligatoire pour profiter de la puissance maximale

Fiches techniques