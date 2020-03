Le design du Cybertruck de Tesla sera « légèrement meilleur », selon Elon Musk

Le lancement, l'automne dernier, du Cybertruck de Tesla a fait la une des journaux pour de nombreuses raisons, l'un des principaux points de débat qu'il a suscités étant le style extérieur du pickup électrique.

Beaucoup ont fait remarquer que la conception du camion électrique rendait impensable une approbation pour utilisation sur route, du moins dans sa forme actuelle. La carrosserie rigide en acier inoxydable et les extrémités avant et arrière tranchantes du modèle pourraient s'avérer dangereuses pour les autres véhicules, les cyclistes et les piétons en cas de collision. On voyait mal comment le Cybertruck pouvait espérer réussir lors de tests de sécurité gouvernementaux.

Lors d'une récente conversation sur Twitter, le grand patron de Tesla, Elon Musk, a semblé reconnaître la nécessité d'ajuster la conception du Cybertruck, quoiqu’avec deux petits mots : le design du nouveau camion, a-t-il dit, sera « légèrement meilleur ».

Musk a également révélé quelques détails sur le fonctionnement du Cybertruck actuellement en cours de développement. On a appris, par exemple, que le pickup électrique aura une hauteur de conduite active et un amortissement actif, ce qui, selon le fondateur de Tesla, « change la donne pour un camion ou toute voiture ayant un rapport de poids max/min élevé ».

Elon Musk a aussi déclaré que le Cybertruck sera équipé d'un système qui calcule la capacité de remorquage de la charge utile autorisée en fonction des situations de conduite spécifiques.

Tesla prévoit de lancer la production de la version haut de gamme Tri Motor (à trois moteurs) du Cybertruck à la fin de l'année 2021. Les versions à moteur unique et à double moteur, moins coûteuses, devraient suivre en 2022.