Hyundai présente la prochaine Elantra GT... sous la forme de l'i30 européenne

En vue de sa présentation au Salon de l'auto de Genève la semaine prochaine, Hyundai a dévoilé la nouvelle génération de la voiture compacte i30. L'i30, dites-vous ? Oui, et bien que ce modèle soit une voiture exclusivement européenne, il est pertinent pour nous car c'est la jumelle de notre Elantra GT.

L’apparence

La prochaine édition de l'i30 / Elantra GT sera visuelle distincte du modèle actuel surtout lorsqu'on la regarde de face ou de dos, grâce à des fascias révisées aux deux extrémités. La grille avant est nettement plus large qu'auparavant, tandis que les grilles inférieures ainsi que les feux sont coupés plus nets ; ces derniers comprennent des feux de circulation triangulaires à LED.

À l'arrière, la zone de diffusion s'est agrandie et engloutit désormais l’emplacement pour la plaque d'immatriculation, et les feux inférieurs ont migré plus bas pour s'asseoir à ses franges.

L'intérieur

Hyundai a également mis à jour la cabine de l'i30 / Elantra GT, notamment en ajoutant un écran d'info-divertissement de 10,25 pouces en option. Devant le conducteur se trouve désormais un grand écran de 7 pouces avec de nouveaux cadrans analogiques pour l’accompagner.

La mécanique

Ici, les détails peuvent diverger de manière plus importante entre les versions i30 et Elantra GT du modèle. Pour l'instant, tout ce qu’on sait, c'est ce que les consommateurs européens recevront, et cela inclut des options de moteur avec un système hybride léger. Ces moteurs comprennent un turbo de 1,0 litre, un diesel de 1,6 litre et un moteur à essence de 1,5 litre. (En comparaison, le moteur de base de la GT actuel est un 2,0 litres à aspiration naturelle de 161 chevaux).

Après sa présentation à Genève, l'i30 de nouvelle génération sera mise en vente en Europe cet été, sous forme de berline, de familiale et de fastback. On ne verra certainement que la version à hayon chez nous, la nouvelle Elantra GT qui devrait faire ses débuts sur notre marché plus tard en 2020.