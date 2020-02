Polestar présente un concept qui donne une vision de son avenir

La marque Polestar ne propose que deux véhicules présentement, mais les choses ne tarderont pas à changer. La division naissante de Volvo compte s’établir de façon sérieuse dans le marché de la voiture électrique de luxe et la présentation d’un nouveau concept est là pour le prouver.

Ce dernier a été conçu pour donner un aperçu des futurs produits de la société en matière de design. L’étude Precept sera présentée publiquement lors du Salon de l’automobile de Genève 2020 la semaine prochaine.

Prenant la forme d’un élégant modèle 4-portes, elle affiche un langage de conception actualisé qui met de l’avant les trois valeurs fondamentales de la marque : la pureté, la progressivité et la performance. L’extérieur est mis en valeur par l’avant qui se compose essentiellement d’un panneau transparent en lieu et place de la calandre traditionnelle. À cet endroit, deux capteurs radar et une caméra haute définition y sont dissimulés. Le panneau est entouré d’une évolution du phare à DEL qui représente le marteau de Thor, une signature propre à Volvo et à Polestar.

L’objectif était ici de créer un modèle très élégant et efficace sur le plan aérodynamique. Par exemple, l’aile avant intégrée juste au-dessus de la calandre canalise l’air sur le capot, tandis qu’à l’arrière, la large lame lumineuse couvre toute la largeur de la voiture et se prolonge par des ailes aériennes verticales. Si vous regardez le profil latéral, vous remarquerez également que de petites caméras remplacent les traditionnels rétroviseurs latéraux.

L’intérieur est tout aussi simple et élégant. Le constructeur nous en a donné un aperçu il y a quelques jours et avec ces nouvelles informations révélées, nous pouvons maintenant observer d’un peu plus près le nouveau système multimédia qui a été développé en coopération avec Google et qui est basée sur Android. Celui-ci utilise un écran central de 15 pouces, complété par une unité de 12,5 pouces pour le conducteur.

Le système offre des fonctions avancées, notamment une qui surveille l’attention du conducteur, ainsi que des capteurs de proximité qui délivrent des informations de « manière contrôlée ». Le système avertira les utilisateurs s’ils passent trop de temps à regarder l’écran plutôt que la route. Par ailleurs, la plupart des matériaux intérieurs sont nouveaux pour la marque et permettent de réduire le poids et les déchets plastiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 80 %.