Top 30 des modèles attendus en 2020-2021 : les électriques

Auto123 sort sa boule de cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021. Aujourd’hui, les véhicules électriques.

L’intérêt sans cesse grandissant du public pour l’automobile électrique force désormais tous les constructeurs à se tourner vers cette énergie alternative. C’est d’ailleurs cette popularité qui nous a inspiré ce palmarès des modèles électriques fort attendus cette année et l’an prochain.

Tesla Model Y

Le quatrième modèle planifié de la gamme Tesla, le Model Y, vient finalement de voir sa date de production devancée de plusieurs mois au moment d’écrire ces lignes. En effet, le constructeur américain a confirmé que l’assemblage du multisegment était déjà entamé à l’usine de Fremont en Californie.

Et ce n’est pas tout, car lors de l’annonce, le Model Y a même vu son autonomie (entre les recharges) grimper de manière substantielle, passant de 451 à 507 km, cette statistique étant possible en conservant les jantes de 19 pouces d’origine toutefois, car les sabots de 21 pouces nuisent à la distance possible sur une seule charge.

Ford Mustang Mach-E

S’il y a un véhicule électrique qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, c’est bien le Ford Mustang Mach-E 2021. Le tout premier VUS électrique de performance inspiré par la Ford Mustang suscite définitivement de l’engouement du côté des passionnés d’énergie électrique, mais en revanche, la venue de ce multisegment dans l’arène électrique soulève la colère dans les groupes d’amateurs du ponycar.

Avec une autonomie maximale de 475 km (selon l’EPA américain), le premier véritable VÉ du géant de Dearborn est définitivement attendu… avant la fin de 2020 !

GMC Hummer EV

General Motors l’avait déjà annoncé cette intention de prioriser l’électrique à moyen et long terme. Un peu avant le Super Bowl, GMC a publié les premières images d’une camionnette revêtant une calandre chromée tatouée des lettres H-U-M-M-E-R avec un petit écusson GMC logé plus bas dans le bouclier.

Basé sur la même plateforme que la Cruise Origin, cette voiture électrique entièrement autonome présentée une semaine plus tôt, le pickup GMC Hummer EV devrait aider la marque à abaisser sa consommation moyenne globale de carburant. Rappelons qu’une pléthore de modèles utilitaires réutiliseront cette architecture dans un avenir rapproché chez GM.

Audi e-tron GT

Chez Audi, le passage à l’électrique est déjà amorcé avec les deux premiers multisegments de la gamme e-tron, mais d’ici le Salon de Los Angeles au mois de novembre 2020, le constructeur aux quatre anneaux pourrait bien avoir un troisième modèle propulsé par l’électricité.

En fait, Audi pourrait profiter de son passage en Californie pour présenter cette interprétation de la Porsche Taycan, la berline-coupé qui va reposer sur la même plateforme que l’électrisante berline de Stuttgart.

Audi Q4 e-tron

Plus tôt en 2019, à l’occasion du Salon de Genève, Audi a aussi levé le voile sur ce sympathique multisegment compact entièrement électrique. Le fait qu’il soit très près d’un modèle de production, sans oublier sa nomenclature déjà établie, le rendent plus enclin à traverser l’Atlantique, d’autant plus que notre continent raffole de ce format pratique, mais pas trop encombrant.

MINI Cooper SE

Le constructeur va finalement se lancer dans le tout électrique avec sa première voiture de production basée sur la MINI Cooper à trois portières. La Cooper SE n’est pas la championne de l’autonomie – avec une distance possible de 177 km –, mais en revanche, la division britannique promet un comportement aussi sportif que les livrées à essence de la gamme.

L’arrivée de la MINI Cooper SE est prévue pour le mois de mars.

BMW iNEXT, ou BMW iX3 ?

Le constructeur bavarois a été l’un des premiers à proposer deux véhicules électrifiés au sein de sa gamme, l’i3 et l’hybride rechargeable i8. Mais tout ceci est appelé à changer, puisque BMW travaille actuellement à remodeler son offre électrique avec des véhicules plus utilitaires. Déjà, le BMW iX3, une livrée électrique du X3 actuelle est planifié pour le marché chinois, tandis que le iNEXT se veut un autre multisegment entièrement électrique qu’il faut prévoir pour le marché nord-américain.

BMW i4

BMW est aussi reconnu pour ses berlines à caractère sportif. Et la venue de l’i4 en 2021 va venir concrétiser le souhait de la marque bavaroise de reprendre sa place dans le peloton de tête de l’industrie. On parle ici d’un groupe motopropulseur au-delà des 500 chevaux et d’une autonomie proche des 600 km.

Il faut également s’attendre à un rouage intégral, BMW qui devrait faire appel à une configuration à deux moteurs, comme c’est le cas partout dans l’industrie.

Volvo XC40 P8 Recharge

Le constructeur suédois allait nulle part il y a de cela quelques années à peine. C’est tout un revirement de situation que celui de Volvo qui a non seulement réduit le nombre de cylindres disponibles sous le capot de tous ses modèles, mais qui pousse aussi très fort pour l’électrification de sa flotte.

Avec le tout premier véhicule électrique de l’histoire de la marque, le XC40 P8 Recharge, Volvo est plus que sérieux dans son approche. La multisegment devrait faire ses débuts cet automne en tant que modèle 2021.

L’autonomie prévue pour le modèle à haute performance de 408 chevaux devrait osciller autour de 320 km.

Polestar 2

L’apport de l’aile sportive Polestar a certainement contribué à augmenter la crédibilité de Volvo dans l’industrie. Mais, depuis deux ans, Polestar est devenue une marque à part entière.

Si la Polestar 1 demeure un coupé inatteignable à cause de son prix élitiste, la Polestar 2 risque d’attirer plus de curieux dans les salles de montre de la marque cousine de Volvo. La Polestar 2 est d’ailleurs une berline haute sur pattes, qui repose sur la même architecture que le Volvo XC40. La Polestar 2 arrivera elle aussi à l’été 2020, en tant que modèle 2021, à un prix de départ sous les 70 000 $.

Jaguar XJ

Le modèle doté de la plus longue longévité chez Jaguar s’appelle XJ. La grand dame britannique brille toutefois par son absence en 2020. C’est que, voyez-vous, la prochaine XJ va passer à l’énergie électrique. D’ailleurs, des prototypes roulent déjà un peu partout sur le globe. Sa position dans l’échiquier de la marque va d’ailleurs obliger les ingénieurs à redoubler d’efforts pour au moins égaler les capacités des autres grandes berlines électriques présentes ou en devenir. On pense notamment à la Tesla Model S et la Porsche Taycan.