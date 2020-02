150 accessoires pour le Ford Bronco

La présentation du Ford Bronco est à nos portes et chez les amateurs du modèle, ou plutôt du nom, l’anticipation est à son comble. Une version miniaturisée sera aussi présentée au cours des prochains mois, si bien que les amateurs vont en avoir beaucoup à se mettre sous la dent.

Il va sans dire, Ford mise beaucoup sur ces deux produits. Automotive News rapporte que l’entreprise espère vendre 200 000 unités de ces deux véhicules l’an prochain. Évidemment, on souhaite que ces créations deviennent des vaches à lait, mais on va aussi compter sur un autre élément pour faire entrer les billets verts au département de trésorerie ; les accessoires.

Selon les informations qui circulent en ce moment, plusieurs de ces derniers pourraient être installés par le concessionnaire lui-même et être conséquemment inclus dans un prix de vente réajusté.

En fait, on indique que Ford aura déjà plus de 150 accessoires dans son catalogue lorsque le VUS se pointera chez les concessionnaires l’année prochaine. La nature exacte de ces ajouts n’est pas connue, mais on peut parier qu’on retrouvera de l’éclairage additionnel, des treuils, des roues distinctes et très probablement différentes options de toit.

Il est clair qu’ici, Ford vise le Wrangler de Jeep. La formule est un succès chez le rival, alors pourquoi ne pas faire de même. En fait, on se demande pourquoi on ne l’a pas fait avant.

Ford a déclaré que le Bronco serait dévoilé en mars, alors que le plus petit Bronco Sport se montrerait le bout du nez en avril. Les acheteurs devront être patients, car le modèle Sport ne sera pas livrable avant la fin de l’année. Dans le cas du plus gros Bronco, on parle d’une mise en vente en 2021.

