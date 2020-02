Comparaison: Acura TLX 2020 vs Jaguar XE 2020

Dans un segment de marché dominé par les berlines allemandes, les gens oublient souvent de considérer certains joueurs qui possèdent pourtant de belles qualités. Ces derniers, qui ne figurent pas toujours sur la liste d’épicerie, valent-ils la peine ?

Il faut dire qu’il se vend beaucoup plus de TLX (4200) que de XE (850) au Canada. Est-ce que cette différence est justifiée ?

Acura TLX 2020

La berline intermédiaire TLX figure au catalogue d’Acura depuis 2015, soit le moment où elle est venue remplacer la TL. Elle était alors, et elle est toujours la première Acura de cette taille dotée d’un moteur 4-cylindres. En 2018, elle a profité d’une refonte de mi-parcours qui l’a gâté de la superbe grille pentagonale de l’entreprise, de même que de phares à DEL en forme de diamants.

Nouveautés et changements

Même avec des chiffres de vente qui se défendent bien dans le segment, on parle peu de la TLX. Pour 2020, Acura ajoute un ensemble Performance à la gamme. Ce dernier est installé à la main par les mêmes employés qui font ce travail sur la NSX. Cette installation touche le moteur, les pièces électroniques et certaines composantes de l’habitacle.

Versions et mécaniques

Vous avez toujours le choix d’un moteur 4 ou 6 cylindres. Le 4-cylindres vient en version A-Spec et Tech A-Spec, et en configuration à roues motrices avant seulement. Ce moteur de 2,4 litres génère 206 chevaux et 182 livres-pieds de couple et voit son travail être associé à celui d’une boîte automatique à double embrayage à huit vitesses.

Avec la combinaison de mécanique V6 et traction intégrale, les habillages sont A-Spec, Tech, A -Spect Tech, Elite et Elite A-Spec. Ce moulin de 3,5 litres procure 290 chevaux et 267 livres-pieds de couple et donne droit au rouage intégral SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive) qui distribue la puissance entre les essieux avant et arrière, mais peut aussi déplacer le couple de la gauche vers la droite pour une adhérence accrue. Une transmission automatique à neuf rapports est d’office avec cette combinaison.

Équipement de série

Toutes les TLX sont livrées avec l’alerte de collision frontale, le freinage automatique, l’avertisseur de changement de voie avec aide au repositionnement, un moniteur pour la pression des pneus, des roues de 19 pouces, des feux de croisement automatiques, un système déglaçant pour le parebrise, des rétroviseurs chauffants, des phares antibrouillard à DEL, un toit ouvrant, des phares à DEL, un régulateur de vitesse adaptatif, ainsi qu’un rétroviseur à atténuation automatique.

Vous retrouvez aussi la climatisation automatique, le frein de stationnement électronique, une caméra de recul offrant plusieurs angles, une chaîne audio à sept haut-parleurs, la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, les sièges avant chauffants, 10 ajustements pour le siège du conducteur (4 pour celui du passager), tout comme des rallonges pour l’assise à l’avant.

Avec la variante A-Spec Tech, on ajoute les alertes d’angles morts et de circulation transversale arrière, les rétroviseurs rétractables, des essuie-glaces qui détectent la pluie, un système de navigation, une chaîne audio à 10 haut-parleurs avec disque dur, ainsi que des sièges arrière chauffants et un volant chauffant.

Le modèle SH-AWD A-Spec ajoute un dispositif de départ/arrêt, un sélecteur de rapports électronique, ainsi qu’un siège du passager profitant de huit ajustements électriques.

Le modèle SH-AWD Elite ajoute des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, des garnitures chromées au seuil des portes, des capteurs pour le stationnement avant et arrière, une caméra à 360 degrés, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, de même que des sièges avant ventilés.

Sur la route

Le consommateur doit faire ici un choix difficile. La boîte la plus intéressante est sans l’ombre d’un doute la 8 vitesses qui vient uniquement avec le 4 cylindres et la traction. Ceux qui veulent le rouage intégral doivent se tourner vers le V6. Acura aurait dû offrir la motricité aux quatre roues avec le 4-cylindres ou la boîte à 8 vitesses avec le V6.

Sans être réellement sportive, la TLX offre une bonne performance et un bel aplomb sur la route.

Jaguar XE 2020

Jaguar, malgré une perte de vitesse massive avec les ventes de sa berline d’entrée de gamme, garde la XE dans l’alignement en 2020, mais elle y apporte quelques changements. Il s’agit d’une mise à jour apportant des modifications de style, de nouveaux phares à DEL et des améliorations intérieures et technologiques. Les pare-chocs avant et arrière sont nouveaux, le tableau de bord abrite désormais le système d’infodivertissement à double écran Touch Pro Duo et on retrouve une caméra de recul dans le rétroviseur intérieur.

Jaguar a abandonné le V6 suralimenté et la mécanique Diesel, réduisant ainsi les choix de groupes motopropulseurs à un seul 4-cylindres. Ce dernier peut cependant être réglé de deux manières différentes. Sur les modèles SE P250, il génère 247 chevaux et 269 livres-pieds de couple, tandis que les versions R-Dynamic P300 bénéficient d’une variante optimisée pour 296 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Le rouage intégral et une transmission automatique à huit vitesses sont de série avec les deux modèles.

Équipement de série

Parmi les caractéristiques de série de la XE on retrouve des phares à DEL avec feux de route automatiques, des essuie-glaces qui détectent la pluie, des rétroviseurs latéraux chauffants avec fonctions de descente et d’atténuation automatique, des roues de 18 pouces, la surveillance de la pression des pneus, l’éclairage intérieur avec différentes ambiances, ainsi que des sièges en cuir.

On peut également compter sur deux zones pour la climatisation automatique, un rétroviseur à atténuation automatique, un volant gainé de cuir, un écran tactile multimédia de 10 pouces, l’intégration de téléphone cellulaire, la détection de collision avant avec freinage d’urgence automatique, l’assistance au maintien en file d’attente, un moniteur qui surveille la condition du conducteur et un frein de stationnement électronique.

La version R-Dynamic avec moteur plus puissant ajoute un ensemble de carrosserie spécifique à la version, des freins avant plus grands, des roues uniques de 18 pouces, des palettes de commande au volant chromé satinées, une garniture en aluminium maillé, des sièges avec surpiqûres contrastées et une garniture noire pour le pavillon.

Sur la route

Même si la marque souffre d’une réputation de piètre qualité, ses produits sont toujours agréables à conduire. La formule Ingenium avec le moteur le plus puissant offre assez de tempérament pour qu’on puisse qualifier cette voiture de sportive, mais sans verser dans l’excès. L’habitacle est flatteur et le confort digne de la marque britannique.

Avantage Acura TLX

En ce qui concerne la fiabilité, même si Acura a connu quelques difficultés avec sa boîte à neuf rapports, la TLX est plus fiable. On retrouve aussi une plus longue liste d’équipement de série. Son prix de départ est aussi plus raisonnable.

Avantage Jaguar XE

Jaguar offre un confort légèrement supérieur et une ambiance plus haut de gamme dans la XE. Ce n’est pas une surprise considérant le prix de base plus élevé. La puissance est aussi plus présente à tous les régimes et le coffre plus spacieux.

Similitudes

Les deux offrent la possibilité d’un rouage intégral et une conduite inspirante. Le format est aussi très comparable tout comme la garantie de base et la consommation des moteurs 4-cylindres qui n’est pas très différente.

Verdict

Malgré toutes les promesses de la firme, la Jaguar XE n’a jamais livré la marchandise. L’abandon de plusieurs modèles pour 2020, accompagnée d’une refonte, démontre que Jaguar lui donne une 2e chance, mais ce segment de marché est impitoyable. La XE doit être louée et remise à la fin de la location. La TLX constitue donc un meilleur achat et, même si elle n’est pas parfaite, elle est certainement plus fiable et offre assez de plaisir pour vous donner le sourire.

Acura TLX 2020

On aime

Comportement routier confortable

Fiabilité éprouvée

Aménagement intérieur bien conçu

On aime moins

Technologie embarquée un peu âgée

Performance à la traîne face à Jaguar

Calandre hideuse

Jaguar XE 2020

On aime

Habitacle plus valorisant et moderne

Comportement dynamique

Version P300, la plus homogène

On aime moins

Diamètre de braquage

Disparition du V6 et Diesel

Système d’infodivertissement inutilement complexe

Fiches techniques