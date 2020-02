Pour Noël, des versions Hot Wheels télécommandées du Tesla Cybertruck pourraient se retrouver sous le sapin

Le controversé Cybertruck de Tesla n’est pas encore une réalité, mais il le sera d’ici Noël — du moins en version miniature.

En effet, Mattel Creations a annoncé qu’elle était pour fabriquer deux versions Hot Wheels télécommandées de la camionnette électrique embryonnaire que Tesla a présentée en grande pompe en novembre dernier.

L’une d’elles est un modèle à l’échelle 1:64 (prix catalogue, 20 USD) qui peut être utilisé sur la piste orange Hot Wheels que l’on connaît tous, tandis que l’autre est une version à l’échelle 1:10 (400 USD) qui sera produite en édition limitée. Les amateurs de Tesla devront toutefois noter que si Mattel accepte actuellement les précommandes, toutes les camionnettes en édition limitée ont déjà été réservées par des passionnés (et sans doute des collectionneurs).

Mattel prend soin de préciser que les images des deux modèles ne représentent qu’un prototype de conception et que le produit final pourrait avoir un aspect différent. Comme dans la vraie vie, finalement.

Question d’être le plus réaliste possible, le Cybertruck radiocommandé de plus grande taille est même accompagné d’un autocollant qui peut donner l’impression que les fenêtres sont brisées, comme lors de la scène immortalisée lors du lancement du concept en novembre dernier !

Mattel précise également que le modèle réduit du Cybertruck est doté d’une transmission intégrale, ainsi que de deux modes de conduite, soit Chill et Sport. Le véhicule est équipé de phares et de feux fonctionnels. Le capot et le hayon (et même une rampe de chargement) peuvent être ouverts et fermés manuellement et l’intérieur est entièrement visible.

Les deux Cybertruck Hot Wheels radiocommandés devraient être livrés à partir du 15 décembre 2020.