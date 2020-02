Porsche, la meilleure marque en 2020 selon Consumer Reports

Consumer Reports a publié cette semaine son classement des meilleures marques de véhicules en 2020, ainsi que sa liste des meilleurs choix parmi les modèles de 2020 dans 10 catégories de véhicules différentes.

Meilleures marques de voitures

La marque qui n'a pas d'égal cette année selon les experts de CR est Porsche, en raison de ses modèles qui obtiennent les meilleurs scores globaux une fois additionnés et moyennés. Son score de 86 place la marque allemande légèrement devant Genesis, qui a obtenu un score de 84 pour terminer deuxième pour une deuxième année consécutive. Le vainqueur de l'an dernier, Subaru, s'est classé troisième en 2020 avec 81 points.

Le top 5 a été complété par Mazda (79) et Lexus (77).

Là où il y a des gagnants, il y a par définition des perdants. La marque la moins performante (seules les marques dont au moins deux modèles ont été testés sont incluses) en 2020 est Fiat, avec un score de 43 points. Légèrement plus retentissants dans leurs performances lors des tests de CR sont Mitsubishi, avant-dernière à 46, et Jeep, troisième à partir du bas à 49.

Les friands de statistiques parmi vous seront intéressés de savoir que la marque qui a le plus amélioré sa performance cette année par rapport au classement de 2019 est Tesla (73), qui a fait un bond de huit places pour se retrouver à la 12e place. La plus forte baisse a été enregistrée par Acura (66), qui a perdu huit places pour se retrouver en 24e position. Pour trouver la meilleure marque américaine en 2020, il faut descendre jusqu'à la 13e place du classement, où se trouve Lincoln (73).

Les tests des Consumer Reports évaluent la qualité des véhicules en fonction de principaux éléments : les essais sur route (qui comprennent plus de 50 tests individuels différents), la fiabilité (mesurée par le nombre de problèmes signalés par les membres de CR), la satisfaction des propriétaires (mesurée à l'aide de réponses des membres de CR à un sondage) et la sécurité (mesurée en compilant les résultats des tests de collision et en évaluant les caractéristiques de sécurité avancées incluses de série).

Voici la liste complète des meilleures marques automobiles en 2020, selon les Consumer Reports :

Les Top Picks de 2020 : les meilleures voitures de l'année

Parmi les centaines de modèles de l'année en cours testés par Consumer Reports, voici ceux que l’organisme a jugé les meilleurs dans 10 catégories différentes. CR explique qu'elle ne considère que les modèles qui sont équipés de série d'un avertisseur de collision frontale et d'un freinage d'urgence automatique avec détection des piétons. CR attribue des points supplémentaires aux modèles qui sont équipés de série de ces dispositifs et de la surveillance de l'angle mort sur toutes les variantes.

Voici les 10 gagnants pour 2020, classés par gamme de prix :

MOINS DE 25 000 $

Petite voiture : Toyota Corolla

25 000 $ - 35 000 $

Petit VUS : Subaru Forester

Hybride : Toyota Prius

Berline intermédiaire : Subaru Legacy

35 000 $ - 45 000 $

Berline pleine grandeur : Toyota Avalon

VUS intermédiaire à trois rangées : Kia Telluride

Camionnette compacte : Honda Ridgeline

45 000 $ – 55 000 $

VUS intermédiaire: Lexus RX

Voiture de sport : Toyota Supra

Voiture électrique : Tesla Model 3