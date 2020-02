Les plans de Toyota: la prochaine 86 pour l'été 2021

Une source interne a révélé les plans de Toyota pour les prochaines années au constructeur automobile Motor1. Voici les faits saillants.

On apprend, par exemple, que le constructeur automobile japonais prévoit d'introduire sa 86 de deuxième génération, déjà confirmée, au cours de l'été 2021. Ce sera une fois de plus un projet commun avec Subaru et sa BRZ.

On peut également s’attendre à voir le nom Venza revenir dans la gamme Toyota, probablement apposé à un VUS intermédiaire à deux rangées et basé sur l'actuelle Camry.

En parlant de la Camry, elle devrait être renouvelée cet automne pour l'année modèle 2021, pour ensuite passer à une prochaine génération prévue pour l'année modèle 2024. La plus grande Avalon devrait bénéficier du même traitement de rafraîchissement, mais un an plus tard, en 2022.

Un nom intrigant mentionné par la source est la Corolla Cross, une version multisegment de la berline compacte qui sera développée en partenariat avec Mazda, comme on a vu avec la Yaris/Mazda 2. La production de ce modèle devrait débuter en septembre 2021 et on peut s’attendre à ce qu'il soit commercialisé en 2022. On entend parler de ce modèle qui serait un concurrent direct au Subaru Crosstrek depuis 2018.

Par ailleurs, la prochaine édition de la camionnette Tundra devrait apparaître à la toute fin de l'année 2021, marquant du coup les débuts de la nouvelle plateforme TNGA-F de Toyota, tandis que le populaire RAV4 qui a débuté sa génération actuelle en 2019 pourrait bénéficier d'un léger rafraîchissement de milieu de cycle pour l'année-modèle 2022. Cette même année, les modèles Sequoia et 4Runner de nouvelle génération pourraient faire leurs débuts en tant que modèles 2023.

Toujours selon la source, le camion Tacoma n'aura pas de révision majeure avant l'année-modèle 2024.

UX, NX, RX, LX

La source avait également quelques scoops à fournir concernant la marque Lexus. On apprend qu'un tout nouveau NX devrait être prêt d'ici l'automne 2021, construit sur la plateforme TNGA-K et doté d'un nouvel écran d'info-divertissement avec écran tactile de 14 pouces. L'un des groupes motopropulseurs sera un hybride rechargeable offrant une autonomie électrique de 64 km.

Ensuite, le RX de nouvelle génération est prévu pour l'année-modèle 2023, également construit sur la plate-forme TNGA-K. Par ailleurs, le grand VUS LX fera l'objet d'une révision majeure pour sa prochaine génération qui pourrait être disponible en 2022. Pour la nouvelle itération, pensez Luxe avec un grand L.

De même, le petit VUS UX et les berlines LS et ES seront redessinés en 2021 pour l'année-modèle 2022, tandis que l'actuel GX sera supprimé après 2022 pour faire place à un remplaçant en 2023, et la GS sera complètement retirée du marché. La prochaine génération de la IS, quant à elle, devrait faire ses débuts en 2021.