Hyundai présentera son concept électrique Prophecy au Salon de l'auto de Genève

Hyundai a annoncé qu'elle présentera un autre nouveau prototype entièrement électrique au Salon de l'auto de Genève début mars. Le concept Prophecy sera lancé le 3 mars, lors de la journée médiatique de l'événement annuel.

Le nouveau concept suit la philosophie de conception « Sensuous Sportiness » du constructeur coréen que nous avons vue à l’œuvre sur d'autres prototypes récents ainsi que sur de nouvelles générations de modèles Hyundai existants. Il s'agit de mettre l'accent sur des contours extérieurs marqués par des courbes gracieuses et de larges extrémités arrière.

La première image publiée par Hyundai ne montre que la partie arrière de la Prophecy, et one ne peut s’empêcher de voir une Porsche dedans. On note un diffuseur intégré et des feux arrière à pixels verticaux, entre lesquels se trouve un lettrage discret H-Y-U-N-D-A-I. Les passages de roues arrière s’aventurent assez loin du corps, et le véhicule semble être assis relativement près du sol. Telle une Porsche. Voici l’explication fournie par le chef du design global de Hyundai, SangYup Lee :

« La « Prophecy » ne suit pas les tendances. Elle accentue la beauté intemporelle qui résistera à l'épreuve du temps. Son design emblématique va élargir le spectre du design de Hyundai vers des horizons encore plus vastes. » - SangYup Lee, Hyundai

L'anti-45 ?

L’apparence du nouveau concept électrique Prophecy contraste avec le prototype 45 de la marque coréenne, présenté récemment en première Nord-américaine au Salon de l'auto de Montréal. Le design extérieur de ce concept plus rétro contient plus d’angles dans son petit orteil que ce nouveau prototype plus rond ne semble en avoir dans tout son corps - ou du moins, la partie que l'on peut voir.

L'idée derrière le nom du nouveau concept est qu'il reflète l'objectif du véhicule en tant qu'étude de conception destinée à définir la direction que prendront les futurs modèles Hyundai, tout en établissant un modèle de conception pour les véhicules électriques Hyundai du futur.

La Hyundai Prophecy sera dévoilée le 3 mars au Salon international de l'auto de Genève. On a hâte de voir le reste…