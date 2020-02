Cadillac dévoilera son multisegment intermédiaire électrique en avril

En début de semaine, le président de Cadillac, Steve Carlisle, a laissé savoir aux concessionnaires de la marque que la société présentera son futur multisegment intermédiaire toute électrique en avril prochain, selon ce que rapporte Automotive News. Le modèle sera vendu dans le monde entier et servira à mettre en marche la prochaine vague de lancements de véhicules prévus par la marque de luxe.

Rappelons qu'en janvier dernier, Cadillac a montré quelques images du futur VUS électrique - ou du moins, d’une étude de style embryonnaire - lors du dévoilement du VUS XT6 à Detroit. À l'époque, la société avait promis que ce serait le premier de plusieurs nouveaux lancements de véhicules électriques de GM, Cadillac étant explicitement positionnée pour ouvrir la voie à l'électrification pour le géant automobile américain. GM compte produire 20 véhicules entièrement électriques dans le monde d'ici 2023.

Dans son discours aux concessionnaires, Steve Carlisle a réitéré sa vision maintes fois énoncée selon laquelle Cadillac entre dans « cette décennie en tant que marque de moteurs à combustion interne. Nous voulons nous positionner pour en sortir comme une marque de véhicules électriques à batterie, nous devons donc gérer les deux en même temps".

Alors même que le XT6 débute et que les berlines CT4 et CT5 s’apprêtent à entrer sur le marché, Cadillac continue à se positionner pour passer rapidement aux groupes motopropulseurs électriques.

En ce qui est de la présentation du multisegment électrique de Cadillac – dont on ne connait toujours pas le nom – qui dit avril dans le domaine automobile, dit Salon de l'auto de New York. Cela dit, Cadillac pourrait opter pour un évènement de dévoilement indépendant, tenu à un autre moment pendant le mois. D'autres constructeurs automobiles adoptent cette stratégie. On verra bien.