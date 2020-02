Top 30 des modèles attendus en 2020-2021 : les VUS

Auto123 sort sa boule de cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021. Voici, les utilitaires.

Nous poursuivons ce tour d’horizon lointain avec ce qui se vend le plus de nos jours : les véhicules utilitaires. Le choix dans ce créneau est tellement vaste qu’on aurait pu doubler le nombre de modèles attendus, mais bon, on a dû faire des choix pour s’en tenir aux modèles les plus pertinents.

Voici donc notre liste des VUS, multisegments et camionnettes attendus en 2020 et même en 2021 :

Ford Bronco et son petit frère, le « Baby Bronco »

Le Jeep Wrangler n’a qu’à bien se tenir, la riposte de Dearborn est en route. Le Ford Bronco 2021 sera enfin dévoilé au Salon de New York au mois d’avril prochain.

Au menu, deux carrosseries distinctes, une courte à deux portières et l’autre, avec deux portières supplémentaires. Comme son rival de FCA, le toit pourra être enlevé pour les virées en plein air.

Le lien du nouveau modèle avec le Ford Ranger veut également dire que le moteur 4-cylindres Ecoboost de 2,3-litres risque d’être présent dans le Bronco. Mais, le V6 biturbo Ecoboost de 2,7-litres employé à plusieurs sauces chez Ford pourrait aussi se retrouver sur la liste des options.

Puis, il y a aussi le « Baby Bronco » qui va venir joindre le Ford Escape avec une silhouette plus « robuste », ou plus près de celle du Bronco. Le petit Bronco va reposer sur la même plateforme que le Ford Escape, on peut donc s’attendre à des mécaniques similaires pour le modèle plus macho. Déjà en phase de tests, ce dernier devrait également être présenté au courant de 2020.

Cadillac Escalade 2021

Après les gros VUS de Chevrolet (Tahoe et Suburban) et GMC (Yukon et Yukon XL), c’est au tour de Cadillac de montrer de quoi sont capables les ingénieurs attitrés au développement du plus opulent utilitaire General Motors.

Il est déjà admis que le gros V8 de 6,2-litres et le nouveau moteur turbodiesel 6-en-ligne seront offerts, mais Cadillac prépare assurément autre chose, une solution plus électrisante si on se fie aux rumeurs.

L’Escalade sera-t-il entièrement électrique ou hybride rechargeable? La première option semble plus réaliste puisque le constructeur a déjà annoncé qu’il passait directement à l’énergie électrique pour les futurs modèles.

Land Rover Defender

Il n’y a pas que le Ford Bronco qui est très attendu cette année. Le mythique Defender de Land Rover a déjà été dévoilé et sera bientôt disponible au public nord-américain pour la première fois de son histoire… du moins à grande échelle, car certains modèles anciens ont franchi la frontière pour la satisfaction de quelques collectionneurs.

Bien qu’il conserve son look d’antan, le nouveau Defender est aussi « techno » que les autres véhicules de la gamme.

Mitsubishi Outlander

Mine de rien, le Mitsubishi Outlander actuel est en service depuis un bon moment déjà. Voilà qui explique pourquoi quelques prototypes du prochain modèle ont déjà été aperçus un peu partout sur le globe. Ceux-ci portaient d’ailleurs fièrement la silhouette du prototype Engelberg dévoilé en 2019.

On peut donc s’attendre à un design plus agressif pour cette quatrième mouture du multisegment, avec assurément une livrée de base avec moteur 4-cylindres et une autre hybride rechargeable dotée d’une autonomie électrique bonifiée.

Ford F-150 Hybride

En plus de la Ford Mustang hybride, le constructeur de Dearborn avait également promis une variante hybride de sa camionnette pleine grandeur. D’ailleurs, le constructeur travaille déjà à peaufiner ce modèle, le pickup hybride qui sert en quelque sorte de tampon avant l’arrivée d’une version entièrement électrique d’ici quelques années. Nous devrions en apprendre plus à ce sujet au cours de 2020.

Ram Dakota

Avec l’ajout du Jeep Gladiator, le groupe FCA est de retour dans le créneau de la camionnette intermédiaire où les ventes sont en nette progression depuis quelques années. Le constructeur Ram cherche également à réintégrer la catégorie avec une version remaniée pour cette décennie qui vient à peine de commencer.

À ce chapitre, le géant a tous les outils (ressource, mécaniques modernes, etc.) pour que le nouveau Dakota connaisse beaucoup de succès.

Hyundai Tucson

Plus tôt en 2019, Hyundai a montré ce prototype baptisé Vision T, un multisegment à la silhouette résolument plus agressive que le Tucson commercialisé depuis 2016.

Déjà, des prototypes de la prochaine génération ont été aperçus avec ce museau inspiré du concept dévoilé à Los Angeles au mois de novembre, ce qui laisse croire que le Vision T montre ce à quoi il faut s’attendre du futur Tucson. Dans ce cas-ci, il faut s’attendre à un dévoilement cet hiver pour une commercialisation prévue pour la fin de 2020.

Aston Martin DBX

Voilà, c’est fait! Même Aston Martin possède son propre véhicule utilitaire, le DBX qui s’inscrit dans le sous-groupe des VUS de performance, ne serait-ce que par le dynamisme de sa carrosserie.

Sous le capot, le nouveau venu qui devrait nous arriver avant la fin de 2020 (en tant que modèle 2021) fait confiance à un moteur V8 biturbo issu du catalogue de Mercedes-AMG, Aston Martin qui boulonne déjà ce bloc à bord de la Vantage de dernière génération.

Porsche Taycan Sport Turismo

Dans ce cas-ci, la livrée familiale (et surélevée) de la berline Taycan est déjà en phase de tests au moment d’écrire ces lignes. La familiale devrait s’inspirer fortement du concept Mission E Cross Turismo dévoilé en 2018 (comme sur les photos).

Quant à la quincaillerie, la familiale devrait théoriquement avoir droit aux mêmes options mécaniques que dans la berline. On peut donc s’attendre à quelques niveaux de performance et d’autonomie.

Chevrolet Trailblazer / Buick Encore GX

Le tandem de multisegments a fait son entrée canadien dernièrement au Salon International de l’Auto de Montréal, General Motors qui prend les grands moyens pour attirer tous les consommateurs intéressés par le mouvement utilitaire.

Le Chevrolet Trailblazer et le Buick Encore GX viennent s’insérer respectivement juste au-dessus du Chevrolet Trax et du Buick Encore dans l’échiquier des deux marques. Notez que les deux modèles seront équipés de motorisations 3-cylindres turbo (1,2 et 1,3-litre), tandis que le rouage intégral sera disponible en option. Ces deux nouveautés arriveront au printemps 2020.

Genesis GV70

Le constructeur de luxe coréen vient à peine de dévoiler son nouveau GV80 que déjà, l’autre modèle utilitaire est abordé. Comme son nom l’indique, le GV70 reposera sur la même architecture que la berline G70, à l’image de la G80 et du GV80.

Et puisque Genesis a un urgent besoin de véhicules utilitaires – les ventes de ses trois berlines ne battent pas de records en ce moment –, le dévoilement du multisegment compact risque d’avoir lieu avant la fin de 2020.

La semaine prochaine : Notre Top 10 des véhicules électriques à venir en 2020-2021.