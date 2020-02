Ford rappelle 228 000 véhicules dont la suspension arrière risque de se rompre

Ford a annoncé qu'il rappelait près de 228 000 véhicules Ford et Lincoln en raison d'un défaut potentiel de la suspension arrière. Au total, 227 884 modèles Ford Flex et Ford Taurus (plus précisément les modèles SHO Performance Pack et Police Interceptor) et Lincoln MKT 2013-2018 sont concernés par ce nouveau rappel. Au total, 15 281 véhicules sont concernés au Canada.

Selon Ford, « Les véhicules visés exposés à une articulation complète de la suspension arrière (compression et détente) peuvent subir une fracture de la biellette de pincement de la suspension arrière. La fracture d’une biellette de pincement de la suspension arrière peut augmenter les risques d’accident. »

L'entreprise n’est au courant d'aucun accident ou blessure résultant de ce problème.

Le rappel concerne plus particulièrement les VUS Ford Flex et Lincoln MKT 2013-2018 construits à l'usine Ford d'Oakville, en Ontario, entre le 12 septembre 2011 et le 1er juin 2017, ainsi que les modèles Taurus 2013-2018 avec les ensembles susmentionnés construits à l'usine d'assemblage de Chicago de la compagnie, entre le 25 août 2011 et le 1er juin 2017.

Ford explique que les concessionnaires remplaceront les biellettes d'embout de suspension arrière gauche et droite par de nouvelles biellettes d'embout forgées.

