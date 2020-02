Kia montre le Sorento 2021 avant ses débuts à Genève

Récemment, on avait vu les premiers clichés du Kia Sorento 2021 révisé, mais voilà que le constructeur a maintenant publié des images officielles qui donnent une image assez complète de ce à quoi le modèle ressemblera lors de sa grande première au prochain salon de l'auto de Genève, y compris à l'intérieur.

Ces images de l'intérieur, en particulier, nous convainquent que le côté un peu terne du Sorento sortant est une chose du passé. Il y a une légère touche rétro dans la conception de l'intérieur, notamment en ce qui concerne la longue ligne horizontale et relativement ininterrompue du tableau de bord. On s'attend presque à trouver un trou de clé de contact - mais non, ce que l'on voit est un bouton-poussoir, ce qui nous rappelle qu'il s'agit d'un design moderne par excellence.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Les éléments les plus frappants sont les quatre bouches d'aération à peu près rectangulaires, dont deux encadrent les commandes de climatisation au centre de la console. Les deux autres se trouvent aux extrémités de la rangée avant, avec des poignées de porte rectangulaires pour leur tenir compagnie.

Les images montrent également une belle palette de couleurs intérieures en noir et beige (légèrement rétro là aussi), mise en valeur par le volant bicolore et les coutures contrastantes des sièges perforés.

Signe de la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies et les nouvelles fonctionnalités migrent des modèles de luxe jusqu'aux véhicules grand public de nos jours, le nouveau Sorento est équipé d'un écran géant de 12,3 pouces pour le tableau de bord, placé devant le conducteur, et d'un écran d'info-divertissement de 10,3 pouces, les deux qui se fondent l'un dans l'autre. Nous avons vu cela pour la première fois dans une Mercedes-Benz Classe S en 2014, il y a donc tout juste six ans.

On note également l'éclairage ambiant visible sur le tableau de bord côté passager et sur les portes, ainsi que les deux boutons rotatifs situés sur la partie inférieure de l'accoudoir, à portée de main du conducteur. L'un sert à changer de vitesse, tandis que l'autre semble être là pour changer de mode de conduite.

A l'extérieur, on avait obtenu une idée de son apparence avec les premiers clichés, mais ce qui frappe ici, c'est la similarité entre entre l'avant du Sorento et celui du tout nouveau VUS Seltos de Kia. La plus grande différence semble être l'emplacement du logo Kia ; ici il est placé à l'avant, alors que le Seltos l’a sur le capot.

Le nouveaux Kia Sorento 2021 devrait être disponible à la vente avant la fin de l'année. Au Salon de l'auto de Genève on en saura plus sur le modèle, y compris bien sûr sur ce qui le fait avancer.