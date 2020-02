Un 4-cylindres turbo et un 6-cylindres plus puissant pour la Toyota Supra 2021

Certains propriétaires de Toyota Supra 2020 ne la trouveront pas drôle. Toyota a annoncé que la version 2021 de sa sportive profitera d’un moteur 6-cylindres plus puissant. Aussi, un moteur 4-cylindres turbo est ajouté à la famille. De plus, l’équipement standard est bonifié et le châssis a été revu.

Le prix promet aussi d’être plus bas, mais on fait probablement référence à la version à moteur 4-cylindres.

Qu’importe, on entend déjà certains consommateurs grincer des dents.

4-cylindres

La nouvelle version de base de la Supra profitera d’un 4-cylindres turbo de 2 litres dont la puissance est de 255 chevaux et le couple de 295 livres-pieds. Le tout est envoyé aux roues arrière via le travail d’une boîte automatique à huit rapports. Aucune transmission manuelle ne figure à l’index.

Le modèle perd 200 livres avec cette configuration mécanique. Outre le poids réduit du bloc moteur, on a fait des gains avec la présence de disques de freins plus petits (13 pouces) dotés d’étriers à piston unique, ainsi que grâce à l’absence d’un différentiel arrière actif et d’une suspension adaptative. À bord, la chaîne audio compte 4 haut-parleurs plutôt que 10 et le réglage des sièges se fait de façon manuelle plutôt qu’électrique.

Ce qui est le plus intéressant, c’est que l’équilibre de poids est toujours de 50/50. Le temps au 0-97 km/h est de 5 secondes.

6-cylindres

Quant au 6-cylindres, sa puissance se chiffre maintenant à 382 chevaux plutôt qu’au 335 fourni par le groupe motopropulseur de la Supra 2019. Pour ce qui est du couple, le gain est plus modeste alors que l’on compte 368 lb-pi contre 365 l’an dernier. Toyota explique que le gain en puissance est attribuable à un nouveau collecteur d’échappement à six ports et à deux branches (le modèle de l’an dernier avait deux ports), à une gestion thermique révisée et à une nouvelle conception de piston qui a réduit la compression du moteur de 11:1 à 10,2:1.

Le gain permet de faire passer les performances à un autre niveau alors qu’on gagne 0,2 seconde à l’accélération du 0-97 km/h. Le temps de référence est désormais de 3,9 secondes.

Toyota a aussi modifié le châssis des modèles à six cylindres avec des renforts en aluminium allant du radiateur aux jambes de force, de nouvelles butées avant et arrière et une mise à jour des amortisseurs. La direction assistée électriquement, la suspension adaptative, le contrôle de la stabilité et le différentiel arrière actif ont tous reçu une programmation révisée pour fonctionner avec les renforts et la suspension améliorés.

De plus

Chaque Supra 2021 sera en prime équipée de série d’un système multimédia à écran tactile de 8,8 pouces avec Apple CarPlay. Un avertisseur de collision avant avec freinage d’urgence automatique est également inclus. Le régulateur de vitesse adaptatif, les alertes d’angles morts et de circulation transversale arrière, les capteurs pour le stationnement, la navigation, Apple CarPlay sans fil et une chaîne audio JBL de 500 watts à 12 haut-parleurs figurent également sur la liste d’options.

Toyota n’a pas annoncé de prix pour son modèle. On devine que la baisse promise est attribuable à la version à moteur 4-cylindres, mais il faudra voir si la variante à moteur 6-cylindres va aussi profiter d’un ajustement.

Chose certaine, si les changements sont les bienvenus, ils alimentent déjà les débats.