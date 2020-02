Toronto 2020 : Top 10 des nouveautés au Salon

C’est en jour de la St-Valentin que s’ouvre le Salon de l’auto de Toronto qui se poursuit jusqu’au 23 février. Une raison parfaite pour les amoureux de la voiture d’aller faire un tour.

Tout comme Montréal, Toronto est l’hôte de 38 premières canadienne et certains constructeurs brillent par leur absence. Si Audi a dit oui à sa seule présence en sol canadien cette année, Mercedes n’y est pas tout comme Volvo et Tesla. Une situation somme toute assez proche de Montréal.

Le centre des congrès de Toronto est toujours l’endroit de prédilection pour cette quinzaine de l’automobile. Voici les nouveautés les plus marquantes du Salon 2020.

Audi Q4 e-tron

Audi semble décider à se lancer dans le tout électrique. Le Q4 e-tron avec une longueur de 4,60 m profite d’une nouvelle plateforme MEB, développée par le groupe Volkswagen qui va servir uniquement aux modèles électriques.

Son format, comme son nom l’indique, se situe entre le Q3 et le Q5 et regroupe deux moteurs (un à l’avant et l’autre à l’arrière) qui offrent un total de 300 chevaux. Ce format le place en concurrence directe avec le modèle Y de Tesla. Les performances sont prometteuses avec un 0-100 km/h en 6,3 secondes et une autonomie qui va approcher les 400 km.

On retrouve aussi au même kiosque le e-tron sportback lui aussi 100% électrique qui est un dérivé du e-tron quattro qui tire lui aussi parti de deux moteurs alimentés par une batterie (situé sous le plancher) de 95 kWh qui fait 699 kg et permettra aussi une autonomie avoisinant les 400 km.

BMW Vision M next

Au moment où BMW annonce la fin de production de sa sportive écologique i8, elle présente la Vision M next encore à l’état de concept, mais qui ouvre l’horizon à une sportive qui fonctionne elle aussi avec une motorisation hybride rechargeable.

Le style tout en sobriété, rend hommage aux sportives du passé de la marque comme la célèbre M1. À l’intérieur l’ambiance est futuriste avec des optiques au laser qui semble tout droit sorti d’un film « Star Wars ».

Le moteur pour le moment est un 4 cylindres 2,0 litres turbo associé à deux moteurs électriques. L’ensemble fourni 600 chevaux avec une autonomie entièrement électrique évaluée à 300 km. Pour le moment, il s’agit encore d’un concept et BMW n’a pas confirmé de commercialisation.

Subaru BRZ TS 2020

Subaru présente pour 2020 une édition un peu plus sportive de sa BRZ. Équipé de ressorts hélicoïdaux et amortisseurs SACHS à réglage STI et barres antirapprochement flexibles en V STI dans le compartiment moteur, cette BRZ sera plus dynamique sur la route. Le freinage est confié à Brembo avec étriers à 4 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière.

Cette édition limitée - seulement 50 unités sont prévues pour la Canada - est chaussée de pneus 18 pouces bronze mat 215/40R18 Michelin Pilot Sport 4. Son becquet arrière à profil bas lui confère une allure discrète.

L'habitacle se caractérise par son garnissage en cuir et Alcantara noirs ornés d'une couture rouge et par quelques touches de rouge. Les ceintures de sécurité avant rouges et le rétroviseur intérieur sans cadre sont livrés de série. Le moteur demeure le même. La BRZ tS 2020 est arrivée dans les concessions et se détaille à 33 795 $.

Hyundai Vision T Hybride

Présenté pour la première fois au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre 2019, le concept Vision T représente très bien ce que sera la prochaine génération de Tucson. Si vous retirez les roues surdimensionnées et les phares un peu trop futuristes, vous avez pratiquement un modèle de production.

Pour être dans la mouvance actuelle, ce produit se pointe comme un modèle hybride branchable. Très profilé dans son style, il propose un style avant-gardiste qui sera adouci dans le modèle de production. On voit une calandre démesurée et un long capot qui pressent le style des modèles à venir chez Hyundai. Il faudra surveiller de près la prochaine génération de Tucson.

Pininfarina Battista

Il y a à Toronto cette année quelques voitures de très haut calibre, inabordables et rares. Au-delà des super-voitures, elles font partie des hyper-voitures. Le genre de voitures qui appartient aux milliardaires.

La Pininfarina Battista fait partie de cette très petite famille de voitures. Elle a été présentée l’an dernier au Salon de l’auto de Genève et ce sera sans doute sa seule visite en sol canadien. Modèle entièrement électrique de 1 900 chevaux (une technologie fournie par Rimac), la firme prévoit en construire tout de même 150 pour la planète à un coût unitaire de 2,6 millions de dollars l’unité.

Digne des grandes Italiennes, son style est un mélange de néo-rétro qui englobe un style moderne avec un clin d’œil aux années 60.

L’énorme batterie de 120 kWh théoriquement d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h avec une autonomie de 450 km. Comme toute voiture inabordable qui se respecte, il n’y a pas vraiment d’espace bagage et vous avez de petites valises sur mesure qui coûtent la peau des fesses et se glissent dans un compartiment situé derrière le conducteur et le passager.

La voiture noire de Bugatti

Si vous croyez que 2,6 millions c’est finalement presque qu’abordable alors que pensez-vous de 16,1 millions. C’est le prix de la voiture de production la plus dispendieuse au monde construite par Bugatti. Cette grande sportive basée sur la Chiron se veut un hommage à la plus célèbre des Bugatti la 57 SC Atlantique.

C’est Cristiano Ronaldo qui a acheté le seul exemplaire de cette voiture entièrement fait de fibre de carbone. Elle fait quelques rares apparitions dans quelques Salons de l’auto et des événements automobiles célèbres de par le monde.

Son moteur W16 de 8 litres avec quatre turbos est celui de la Chiron et produit 1 500 chevaux et 1 600 lb-pi de couple et est capable de pousser la note à 100 km/h en 2,5 secondes. Si vous trouvez une route assez longue et surtout sans nids-de-poule, vous pourrez aller à près de 420 km/h.

Le retour de la Nissan Versa

Pour revenir sur pieds sur terre, Nissan a annoncé le retour de la Nissan Versa. Cette dernière avait quitté le sol canadien lorsque la Micra avait son entrée en 2015. Toutefois, nos voisins américains n’ont jamais eu droit à la Micra qui était une exclusivité canadienne, mais avait conservé la Versa.

Au moment où la Micra se retire su catalogue Nissan et que la Versa est renouvelée, Nissan a décidé de ramener le modèle chez nous qui prend la place de la Micra comme modèle d’entrée de gamme. Les premières photos nous montrent un véhicule qui offre une finition de meilleure qualité que la précédente génération et un style proche de la nouvelle Sentra.

Vous avez un bloc moteur de 1,6 litre qui fait 122 chevaux et 114 lb-pi de couple qui vient de série dans la version de base avec une boîte manuelle à cinq rapports (oui, oui 5 rapports) ou la boîte Xtronic à variation continue dans les autres versions. La consommation annoncée est très bonne avec 5,8L / 100km sur autoroute et 7,3L / 100km en ville pour la boîte CVT.

La voiture arrive à la fin de l’été et pas encore de prix annoncé.

Genesis GV80

Présenté en première canadienne à Toronto, le Genesis GV80 est le premier VUS de la division de luxe chez Hyundai. Ce modèle 2021 qui arrivera sur la route d’ici la fin de l’année 2020 a été conçu en collaboration par des studios en Corée du Sud, aux États-Unis et en Allemagne sous la direction du nouveau directeur du design de Hyundai Motor Group, Luc Donckerwolke autrefois chez Lamborghini.

Esthétiquement, le GV80 porte de nombreux éléments de conception de signature récemment adoptés par Genesis, y compris la calandre à quatre bandes, des phares et une ligne parabolique qui trace le profil. « Le graphique à quatre lampes deviendra la signature la plus reconnaissable et unique du design Genesis », a déclaré Donckerwolke lors de la présentation initiale du produit.

Il y aura sous le capot deux choix de moteurs turbo. Un quatre cylindres 2,5 litres qui est annoncée à 290 chevaux et un V6 3,5 litres turbo à la puissance pour le moment inconnu. Les prix seront annoncés plus tard cet automne.

Un Kia Niro rafraîchit

Le Kia Niro fait l’objet d’une petite cure de rajeunissement pour 2020. On remarque une nouvelle signature visuelle à l’avant. À l’intérieur, les différents écrans d’affichage sont également modernisés. Le tableau de bord redessiné inclut un écran de 7 pouces avec des graphismes mieux définis pour les différents modes de conduite. L’écran central de série est un écran tactile de 8 pouces ou optionnel à 10,25 pouces avec la chaîne audio de luxe Harman/Kardon.

En plus des nombreux systèmes d’assistance à la conduite déjà inclus dans le Niro, le nouveau modèle ajoute l’assistance de suivi de voie, l’assistance de maintien de voie et la commande automatique des feux. Pas de changement sous le capot.

La liste de prix pour les modèles 2020 va de 26 595 $ pour un modèle hybride de base à 34 995 $ pour une version SX. Alors que les modèles branchables sont de 35 695 pour la version EX et 37 995 pour le modèle SX.

Infiniti QS Inspiration

Pour terminer ce tour d’horizon sur une note futuriste, allons faire un tour du côté d’Infiniti qui présente le QS inspiration qui se veut le précurseur des futurs modèles électrifiés de la gamme. C’est la berline sport du futur qui se veut à cheval entre une berline à taille haute ou un VUS à taille basse. Tout cela dépend de votre point de vue. Mais il a un style inédit. En raison de l’absence de moteur à combustion interne, on peut plus facilement jouer avec les proportions.

À l’intérieur, l’habitacle combine la qualité de la fabrication et de l'esthétique ainsi que la séparation en deux zones distinctes : le côté conducteur dégagé favorisant la conduite, et une ambiance plus détendue du côté des passagers, mettant en valeur l'espace intérieur généreux.

Le QS représente une génération de berline pas si lointaine si on lit entre les lignes des responsables de la marque, mais ce n’est pas l’an prochain, mais disons dans quelques années.