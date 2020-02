Toronto 2020 : Kia présente une version retouchée de son Niro

Au Salon de l’auto de Toronto, Kia a présenté une version retouchée de son VUS Niro, tant pour la variante hybride que pour celle de type hybride enfichable.

Au cœur de ces changements de mi-parcours, on note pour l’extérieur une calandre redessinée et l’intégration de phares de jour à DEL. Aussi, en option, il est possible d’y aller pour des phares (réguliers) et des phares antibrouillards à DEL. La plaque de protection que l’on retrouve à l’arrière est plus visible et les feux à DEL qui peuvent être livrés présentent un style plus moderne. De nouveaux styles sont aussi proposés avec les jantes en alliage, que l’on parle de celles de 16 ou de 18 pouces.



« Nous avons inclus des éléments de design modernes pour accentuer les traits uniques qui démarquent le Niro, » explique M. Michael Kopke, directeur général du marketing de KCI. « Vous constaterez, en particulier, les feux de jour à DEL à double chevron, une caractéristique surprenante et rarement vue sur ce type de véhicule ».

À bord, on a modernisé l’apparence des écrans d’affichage, tant pour celui de sept pouces qui se trouve devant le conducteur ou pour l’unité tactile de huit pouces du système multimédia. Avec la navigation et la sélection de la chaîne audio harman/kardon, la taille de ce dernier passe à 10,25 pouces. Un éclairage d’ambiance comptant six teintes, de même que l’intégration d’un frein de stationnement électronique, complète les changements apportés à l’habitacle.

En matière de sécurité, on note aussi des ajouts de caractéristiques qui sont déjà offertes avec d’autres modèles de la gamme. On fait ici référence aux assistances au suivi et au maintien dans la voie, ainsi qu’à la fonction automatique des feux de route.



Du reste, aucun changement mécanique n’est à signaler. Ainsi, l’autonomie électrique du modèle hybride enfichable demeure à 42 kilomètres et le Niro hybride présente toujours une cote de consommation moyenne de 4,7 litres aux 100 kilomètres. Lors de nos essais du modèle, nos résultats se sont plus situés entre 5 et 5,5 litres aux 100 km, soit dit en passant.

Kia Canada mentionne que les versions retouchées du Niro sont en route vers les concessionnaires. Vous pourrez conséquemment les découvrir très bientôt si elles figurent sur votre liste d’achats.

Pour ce qui est des prix des différentes versions du Niro hybride 2020 :

L HEV 26 595 $

EX HEV 28 995 $

EX Premium HEV 31 495 $

SX Tourisme HEV 34 995 $



En ce qui concerne la version enfichable :

EX Premium PHEV 35 695 $

SX Tourisme PHEV 37 995 $