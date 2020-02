Toronto 2020 : Subaru présente une version tS de sa BRZ

On sait que Toyota et Subaru travaillent sur la prochaine génération du duo BRZ/86. Cependant, on apprenait il y a quelques jours qu’il faudrait encore compter deux ou trois années avant de voir la suite des choses pour ces créations.

D’ici là, on devra y aller d’ingéniosité pour promouvoir les moutures actuelles. Chez Subaru, on y va timidement avec le retour d’une version tS pour l’année 2020. Timidement, oui, car la production de cette édition spéciale est limitée à 50 unités pour le pays.

CINQUANTE !

Ce modèle qui met davantage l’accent sur la performance a été conçu par Subaru Tecnica International, Inc. (STI), une division qui sait comment satisfaire les amateurs de conduite.

Cependant, on ne parle pas d’un moteur plus puissant. Les ajustements pour améliorer la performance sont autres. Subaru Canada résume ainsi les changements apportés au modèle :

« Sur la BRZ tS figurent des ressorts hélicoïdaux et amortisseurs SACHS à réglage STI et barres antirapprochement flexibles en V STI dans le compartiment moteur. Des raidisseurs ont été ajoutés au châssis et au berceau afin d’améliorer la précision de la direction. Le freinage est confié à des freins Brembo à disques pincés par des étriers à 4 pistons à l’avant et à 2 pistons à l’arrière. » - Subaru Canada

Les versions tS seront faciles à reconnaître, car elle vont toutes porter la même robe, soit un blanc céramique. Idem pour leurs roues de 18 pouces bronze mat qui seront ceinturées de pneus Michelin Pilot Sport 4 dont la taille sera de 215/40R/18. Elle portera aussi une couleur contrastante rouge cerise à la hauteur de la calandre et du bouclier arrière. Des écussons uniques serviront aussi à différencier le modèle. Les rétroviseurs rétractables et l’antenne de type requin seront noirs. Notez que le modèle ne porte pas de phares antibrouillard ; l’espace a été remplacé par des couvercles noirs.

À bord, on retrouve un cuir Alcantara profitant de surpiqûres rouges. Cette couleur est aussi présente sur le volant, les intérieurs de porte, le tableau de bord et sur les éléments qui protègent les genoux. Les ceintures de sécurité sont aussi rouges. Bref, à la vue de ce cocon, aucune confusion ne sera possible.

La Subaru BRZ tS peut déjà être commandée. Son prix est de 33 795 $.