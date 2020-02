Retour de la Toyota MR2 : faites-en votre deuil pour l’instant

Voilà plus de deux ans que des rumeurs circulent quant au retour possible de la MR2 au sein de la famille Toyota. À une époque, elles côtoyaient celle prévoyant le retour de la Supra. Il y avait donc lieu d’espérer.

Et bien ceux qui attendent ce moment avec impatience devront ronger leur frein. Matt Harrison, le vice-président des ventes de Toyota Europe, a déclaré au site Autocar qu’une nouvelle MR2 n’était pas « une priorité » pour l’entreprise à l’heure actuelle. Le constructeur se concentre plutôt sur la conception de la prochaine génération de la 86.

Tetsuya Tada, l’ingénieur en chef de la Toyota Supra, souhaite que Toyota dispose de trois modèles dédiés à la performance. La Supra reposerait au sommet de la hiérarchie. Les deux autres seraient une éventuelle MR2, ainsi qu’une nouvelle Celica.

La MR2 naîtrait probablement d’un partenariat avec d’autres constructeurs automobiles. Des rumeurs ont déjà suggéré que Toyota pourrait collaborer avec Subaru, ou même Porsche, sur la conception du véhicule. On a même spéculé sur le fait que le manufacturier envisageait d’en faire un modèle tout électrique.

En ce moment, Subaru et Toyota travaillent sur la prochaine génération de la BRZ et de la 86. Tetsuya Tada y consacre d’ailleurs une bonne partie de son temps et il a déjà affirmé que l’objectif de l’équipe était de créer un coupé à propulsion encore plus amusant à conduire que la nouvelle Supra. Les modèles utiliseraient le moteur à 4-cylindres à plat de 2,4 litres (turbocompressé) que l’on retrouve avec le VUS Ascent, ainsi qu’avec les modèles Legacy et Outback chez Subaru. On peut alors imaginer une puissance minimale de 260 chevaux.

Les rumeurs continuent de circuler sur la plateforme qu’utiliseraient les créations. Celle de Subaru pourrait ne pas être en mesure d’accueillir un véhicule à propulsion. Les bases de la TGNA (Toyota New Global Architecture) de Toyota peuvent cependant fonctionner avec une telle configuration. Il faudra compter encore quelques années avant que la prochaine génération de ces modèles voit le jour.

À ce moment, la MR2 redeviendra peut-être une priorité.