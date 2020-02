Les Mazda3 et Jaguar I-Pace nommés Voitures de l’année 2020

Lors de la première journée du Salon international de l'automobile de Toronto 2020, l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a décerné aux Mazda3 et Jaguar I-Pace les titres de Voiture canadienne de l'année 2020 et Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020.

Cette victoire est la deuxième consécutive pour le VUS tout électrique de Jaguar, qui est devenu l'année dernière le premier véhicule alimenté uniquement à l'électricité à remporter un grand prix de l'AJAC. Il a devancé le Volvo XC40, le Subaru Outback, le Porsche Cayenne et le Kia Telluride pour la plus haute distinction.

Parmi les voitures qui ont terminé derrière la Mazda3 cette année, on retrouve la Subaru Legacy, la Mercedes-Benz Classe A, la Toyota Supra et la Porsche 911 Carrera.

Le mois dernier, l'AJAC avait annoncé les gagnants de catégorie le jour de l'ouverture du Salon de l'auto de Montréal. L'annonce d'aujourd'hui marque l'aboutissement (ou presque) d'un processus qui a débuté il y a plusieurs mois avec une liste initiale de 51 véhicules, et qui a consisté à tabuler les votes soumis par plus de 1200 membres de l'association.

« Ces prix sont les plus prestigieuses récompenses remises par l'AJAC et c'est grâce à l'évaluation concrète et à l'expertise approfondie de nos membres que nous déclarons la Masda3 Voiture canadienne de l'année 2020 et le Jaguar I-PACE, Véhicule canadien de l'année 2020. »

- Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC