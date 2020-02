Route 66: une affaire de gars ou une affaire de famille ?

On continue notre série de reportages sur la Route 66 ; aujourd’hui, on plaide la cause des voyages en famille sur ce fameux trajet

La Route 66 n’existe officiellement plus depuis 1985, mais dans les faits, elle est plus populaire qu’elle ne l’a jamais été depuis les années 80. Partout en Amérique, mais surtout en Europe, son mythe est plus vivant que jamais.

Voir L’histoire de la Route 66, celle qui transformera les États-Unis

Tellement que chaque année, des touristes de partout à travers le monde accourent en grand nombre pour emprunter la Mother Road. Et tout le long de cette dernière, on voit renaître une certaine activité. Des commerces reprennent vie, tout comme des motels et des stations-service qui deviennent des musées. Et parlant de musées, on en retrouve à la tonne sur la 66, et de tout genre.

Évidemment, l’automobile est omniprésente. Les stations-service abandonnées nous rappellent qu’elles ont été nombreuses à emprunter le tracé, et c’est sans compter sur toutes les carcasses qui semblent avoir volontairement été laissées sur place pour fins de décoration.

Voilà peut-être pourquoi on a l’impression que la Route 66, c’est une affaire de « chars », une affaire de gars. Or, ça ne pourrait être plus faux. Oui, tous ceux passionnés d’automobiles trouvent leur compte sur la 66, mais il y a tellement plus à voir.

Jamais deux sans trois

J’ai eu l’occasion de faire la Route 66 deux fois déjà. La première, c’était un truc de gars. On arrêtait partout où il y avait une voiture abandonnée ou une autre à vendre. Les visites de musées automobiles se sont succédé à un rythme fou.

En décembre dernier, j’ai eu la chance de la refaire, cette fois alors que Nissan Canada avait organisé un convoi pour une poignée de journalistes automobiles. Là, c’est davantage une virée historique qui était au menu. Et c’est là que j’ai compris ce que je savais déjà, finalement ; la Route 66, c’est d’abord un voyage en voiture, mais également, et surtout, une épopée à travers le temps et à travers nous-mêmes. La route nous renvoie à notre histoire et à ce que nous sommes devenus, collectivement. Conséquemment, c’est l’occasion de prendre un temps d’arrêt pour se découvrir, le tout à travers un tableau historique absolument incroyable.

Et ce temps d’arrêt, il peut clairement être pris en famille. Nul doute, ma troisième Route 66 se fera en compagnie de proches. Et voici ce qui pourrait figurer au menu d’une visite familiale de la Mother Road.

Le tracé

Officiellement, la Route 66 n’existe plus. Cependant, quantité efforts réalisés par les autorités font en sorte que des affiches historiques nous permettent de la suivre assez facilement. Au pire, de nombreux guides et la magie de l’Internet nous aident à nous y retrouver.

Ce qui est important de comprendre, c’est que « faire » la Route 66 ne nous oblige en rien à emprunter chaque segment de la vieille route. De fait, quantité de portions sont situées le long de l’autoroute et n’offrent rien de plus, visuellement parlant. Qui plus est, la première règle d’or pour tout voyageur qui se lance à l’assaut de la 66, c’est qu’il ne faut pas avoir peur d’oser sortir du tracé pour y revenir, le temps d’effectuer quelques visites ciblées. Des exemples ?

Le premier qui vient en tête, c’est le Grand Canyon. Il est nécessaire de faire un détour d’environ une heure pour aller admirer cette œuvre de la nature. Mais dès le départ, au Missouri, dans la région des Ozarks, on trouve des cavernes, notamment celles du collectif Meramec formé par l’érosion de grands gisements de calcaire sur des millions d’années. À Saint-Louis même, toujours au Missouri, l’arche de la ville est un incontournable… à quelques coins de rue de la 66.

En Arizona, d’autres opportunités se présentent au voyageur, que ce soit le cratère de météorite Barringer près de la ville de Winslow, ou encore le parc naturel Bearizona qui permet de rouler dans un environnement où l’on se trouve en visite, littéralement, chez des animaux sauvages. Un zoo est aussi présent sur place pour accueillir les familles.

Enfin, un dernier exemple. À San Bernardino, en Californie, il est possible de faire un petit crochet pour aller voir l’emplacement du premier restaurant McDonald. L’endroit est devenu un musée fort intéressant à découvrir.

Et c’est sans compter tout ce que la route elle-même nous réserve.

La Route 66

Il serait impossible de décrire ici tous les endroits à visiter sur la Route 66. Le bistro Pops, situé à Arcadia, en Oklahoma, est certain de plaire à tous avec sa sélection de 700 boissons gazeuses. Une liqueur au bacon, les enfants ? Ou pourquoi pas aux ailes de poulet Buffalo ou au beurre d’arachides ? Un arrêt incontournable.

Et comment ne pas prendre quelques minutes à Galena, au Kansas, pour découvrir une station-service qui compte une vedette hollywoodienne ? En effet, c’est une remorqueuse reposant à cet endroit qui a inspiré les créateurs du film Cars pour le personnage de Tow Mater.

En fait, ce sera à vous de voir. Avec les nombreux guides mis à notre disposition, il est facile de se planifier un itinéraire correspondant à nos intérêts.

Et pour ce qui est de l’hébergement, ce n’est pas le choix qui manque. Si vous souhaitez vivre l’expérience de la Route 66 à fond, quantité de vieux motels sont toujours opérationnels comme le Wagon Wheel situé à Cuba, au Missouri. Idem pour le Blue Swallow Motel de Tucumcari, au Nouveau-Mexique. Le voyage dans le temps est inclus dans les deux cas.

Pas juste pour les gars

Une affaire de gars, la Route 66 ? Peut-être un peu, mais certainement pas exclusivement. Si les amateurs de voitures y trouvent leur compte, il y a tellement autre chose à voir sur la Mother Road que toute la famille est assurée d’y passer un moment inoubliable.

En fait, plutôt que d’y aller d’une destination typique pour vos prochaines vacances familiales, pourquoi ne pas parcourir cette route mythique avec ceux que vous aimez ? Vous en ramènerez des souvenirs impérissables et vous n’aurez qu’une seule envie à votre retour ; recommencer.

Elle est à ce point marquante.