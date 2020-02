Top 30 des modèles attendus en 2020-2021: les voitures sport

Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021. Aujourd’hui, les voitures!

L’industrie automobile n’arrête jamais, surtout de nos jours 2020 où la conscientisation écologique sert de toile de fond – ou presque – à chaque nouveau dévoilement automobile. Cette année encore, on vous dresse le portrait de ce qui s’en vient du côté automobile, mais les nouveautés sont tellement nombreuses qu’il a fallu séparer le tout en trois segments. Premier arrêt : les voitures sport.

Chevrolet Corvette 2020… et les autres versions !

La sportive de la marque au nœud papillon est définitivement l’une des vedettes de l’an dernier. C’est toutefois en 2020 que nous allons pouvoir la mettre à l’épreuve cette nouvelle livrée à moteur central.

Le constructeur va assurément laisser un peu de temps au public pour se faire une opinion sur la C8, mais on peut tout de suite confirmer qu’il y aura d’autres variantes plus puissantes au menu. La haute direction de la marque va-t-elle profiter du premier Salon de Détroit au mois de juin pour lever le voile sur une Corvette Z06 ? On verra bien d’ici quelques mois.

Le tandem Subaru BRZ / Toyota 86 révisé de fond en comble

En service depuis 2013, les deux versions du coupé élaboré conjointement par Subaru et Toyota commencent à montrer des signes évidents de vieillesse. Les deux bolides n’ont pas perdu de leur agrément de conduite, mais disons qu’à côté de la récente GR Supra, le coupé 86 pâlit à vue d’œil.

Il est encore bien tôt pour savoir ce que nous préparent les deux partenaires, mais l’implantation du bloc turbocompressé de 2,4 litres de cylindrée utilisé sous le capot du Subaru Ascent serait une belle amélioration sous le pied droit. Avec 260 chevaux, il s’agirait d’un gain considérable pour l’un ou l’autre des coupés.

On a également appris récemment que la 86 pourrait bien changer de nom lors du lancement de sa prochaine génération.

Volkswagen Golf GTI

La nouvelle Volkswagen Golf a été dévoilée plus tôt en 2019 avec un design évolutif, mais surtout une forte injection de technologies montées à bord. Les amateurs de performance seront contents d’apprendre que le géant de Wolfsburg a toujours l’intention d’offrir une multitude de versions axées sur la performance, avec la GTI en tête de liste. La huitième du nom sera d’ailleurs montrée au Salon de Genève au mois de mars 2020.

Malheureusement, cette apparition ne change rien à la date d’arrivée de la nouvelle Golf chez nous : quelque part à la fin de 2021, en tant que modèle 2022. Patience, chers amis!

Encore plus de V chez Cadillac

Nul besoin de le rappeler, la marque Cadillac vise l’électrique à moyen terme, mais en attendant, la division la plus prestigieuse de GM se doit de satisfaire les amateurs de performance en leur donnant un peu plus de « V » sous le capot.

Cadillac a déjà confirmé la commercialisation des CT4-V et CT5-V, mais ces livrées n’ont rien à voir avec les berlines surpuissantes des années passées. Or, le constructeur travaille actuellement à raviver cette injection d’adrénaline au sein de la gamme Cadillac. Aura-t-on droit au moteur V8 Blackwing biturbo sous le capot des deux nouvelles berlines? C’est à souhaiter.

BMW M2 CSL

Le constructeur bavarois exposait il y a quelques semaines à peine la sublime M2 CS au Salon International de l’Auto de Montréal, mais les sorciers de l’aile M n’ont jamais fini de repousser les limites. L’ajout d’une version limitée CSL viendrait couronner la série M2 avant qu’elle soit révisée de A à Z.

Si BMW approuve le projet pour l’Amérique du Nord, cette variante pourrait débarquer sur nos routes d’ici le début de 2021 au plus tôt.

Lamborghini Sterrato

Il faut l’avouer, cette prédiction est assez inusitée, mais étant donné l’excentricité de la marque italienne, jumeler les capacités d’un VUS de performance au look ravageur d’une Lamborghini Huracan serait plausible. Encore faut-il s’assurer de la faisabilité du projet, mais avec les ressources de la marque Audi en coulisse, tout (ou presque) est possible chez Lamborghini !

Mercedes-Benz SL

Le roadster allemand est sans contredit le véhicule le plus confortable de ce palmarès. Ça n’empêche pas le fait que l’écusson SL a perdu un peu de son lustre au fil des dernières années, avec la multiplication des modèles au sein de la gamme de la marque.

Il faudra être patient avec cette transformation de la SL, la nouvelle mouture qui devrait atterrir sur nos routes quelque part en 2021, en tant que modèle 2022. Et cette fois, la SL risque de se distancer de l’AMG GT qui, il faut l’avouer, a volé la vedette depuis son arrivée il y a quelques années déjà.

Lexus IS F

Au moment d’écrire ces lignes, Lexus compte sur le coupé RC F pour tenter de faire ombrage aux BMW M4 et Audi RS5 de ce monde. Malheureusement, depuis l’abandon du constructeur du modèle IS F, il ne reste plus que la GS F comme authentique berline tatouée de l’écusson F.

Lexus n’a toujours pas confirmé la venue d’une IS F de deuxième génération, mais si l’aile luxueuse de Toyota approuve ce projet, il faut s’attendre à autre chose que le V8 atmosphérique sous le capot. Les rumeurs abondent sur l’arrivée d’un nouveau V6 biturbo, un choix qui aurait beaucoup de sens. Il serait très surprenant que Lexus ait accès à une mécanique 6-cylindres en ligne turbo issue de BMW, suite à ce développement conjoint de la GR Supra et du roadster Z4.

Ford Mustang Mach 1

Depuis quelques semaines, les photographes affectés aux prototypes maquillés ont réussi à capter une Ford Mustang de l’actuelle génération avec les deux extrémités « déguisées ». Deux possibilités viennent en tête de liste : soit Ford est déjà au travail sur la toute première Mustang hybride de l’histoire, soit il veut donner un dernier grand coup pour les puristes du ponycar avec l’arrivée d’une version Mach 1, une livrée qui remplacerait la Bullitt dans l’alignement Mustang.

Cette autre Mustang sera dévoilée au courant de 2020, possiblement à New York ou même à Détroit.

Nissan Z

Ça fait un bail que Nissan nous promet un renouvellement de sa Z. La 370Z est arrivée en 2009; elle est donc due pour de gros changements. La bonne nouvelle pour les fans de la voiture, c’est qu’un prototype basé sur le châssis actuel a été aperçu au Nürburgring. Le constructeur voulait peut-être voir de quoi était capable le V6 biturbo de 400 chevaux disponible à bord du coupé Infiniti Q60 RedSport, qui sait?

Une chose est certaine, le constructeur veut revenir dans l’arène des voitures sport, mais l’instabilité qui entoure l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pourrait bien couler le projet.

