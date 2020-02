L’heure des rabais a sonné pour le Jeep Gladiator

L’an dernier, lorsque le Jeep Gladiator s’est pointé sur le marché, une petite folie s’est emparée des amateurs, mais aussi de certains dépositaires américains. Certains sont même allés jusqu’à gonfler la facture de 10 000 $.

Déjà que le modèle n’est pas donné.

Et bien cette époque semble déjà révolue. Selon ce que rapporte à la fois le site Automotive News, mais aussi CarsDirect, le prix de la camionnette inspirée du Wrangler profite désormais de rabais pouvant aller jusqu’à 9000 $ américains.

Nous avons communiqué avec FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Canada afin de connaître la situation chez nous. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque nous aurons plus d’informations.

Ajout:

Nous avons eu droit à une belle réponse corporative qui se lit comme suit : « Nous continuons à voir une forte réaction des consommateurs avec notre Jeep Gladiator qui a été nommée camion nord-américain de l’année en janvier. Conformément à notre engagement envers nos concessionnaires, nous ne discutons pas de prix et d’incitatifs. Nous prévoyons une solide année 2020 pour Gladiator ».

De vrais politiciens!

Il est à noter que les rabais américains sont l’affaire de concessionnaires, pour l’instant. FCA y était allé d’un incitatif de 2000 $ sur les versions Rubicon un peu plus tôt cette année ; rien pour écrire à sa mère.

Et qu’est-ce qui explique la nouvelle vague de rabais ? C’est simple, les ventes ne sont pas à la hauteur de ce que l’on souhaite. Mensuellement, la moyenne se situe entre 5000 et 5500 unités depuis le mois de juin dernier, mais lorsqu’on compare les performances du Gladiator avec les autres modèles du segment, on voit qu’il tire sérieusement de la patte.

L’an dernier, Jeep a vendu un peu plus de 40 000 Gladiator, ce qui le place au bas de l’échelle devant les Honda Ridgeline (33 334 unités) et GMC Canyon (32 825 exemplaires). Le créneau est dominé par le Toyota Tacoma (248 801 ventes), suivi du Chevrolet Colorado (122 304 modèles), du Ford Ranger (89 571 unités) et du Nissan Frontier (72 369 copies).

Les ventes du Gladiator sont même faibles à l’intérieur même de la famille Jeep. Le Wrangler, par exemple, a été réclamé par 228 032 consommateurs l’an dernier. Le fait que le Gladiator affiche le prix de base le plus élevé de la gamme est certes à pointe du doigt pour ses performances modestes.

Il faudra voir, donc, ce que ces baisses de prix pourront engendrer comme intérêt. Le modèle est assurément intéressant ; c’est son prix qui l’est beaucoup moins.

Il y a quand même des limites.