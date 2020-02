Top 10 des modèles Diesel 2020 au Canada à considérer ou à rejeter

Auto123 dresse un palmarès Top 10 des modèles à moteur Diesel au Canada cette année. Devrait-on dire, les seuls dix modèles?

Il y a 10 ans, le moteur Diesel occupait une grande place à travers l’industrie. Bien sûr, le groupe Volkswagen était l’un de ses grands promoteurs, mais on retrouvait aussi beaucoup de modèles fonctionnant au gazole chez Mercedes-Benz, par exemple.

Lorsqu’on regarde l’offre pour 2020, on s’aperçoit qu’elle a fondu comme neige au soleil, une suite logique des choses considérant le scandale Diesel de septembre 2015 qui a solidement éclaboussé Volkswagen.

Voici donc 10 modèles 2020 qui sont toujours offerts avec ce genre de mécanique, mais attention, il n’est pas question d’en faire la louange ou le procès ici ; on vous présente à la fois des modèles à considérer et d’autres à éviter. Et pour ne pas faire de chicane, on y va en ordre alphabétique.

1 — Chevrolet Colorado/GMC Canyon

Les camionnettes intermédiaires du groupe General Motors (GM) offrent chacune un 4-cylindres de 2,8 litres, un bloc qui propose 186 chevaux et 369 lb-pi de couple.

À moins d’avoir à tirer des montagnes avec ce véhicule, chaque essai de ces variantes nous a laissés sur notre appétit. Le gain à la pompe est marginal et on n’a pas l’impression d’avoir sous le capot le meilleur moteur pour ce véhicule.

Notre choix continue de se porter sur le V6 à essence de 3,6 litres pour servir ce modèle.

2 — Chevrolet Silverado/GMC Sierra

Avec les camionnettes pleine grandeur chez GM, c’est une autre histoire. Dans la version 1500, le 6-cylindres de 3 litres demeure nouveau, mais notre premier contact avec ce dernier s’est avéré fort intéressant. Avec du couple à revendre, il va certainement intéresser certains acheteurs de la série 1500.

Sa fiabilité à long terme demeure toutefois inconnue. En passant aux modèles ultras robustes, c’est du matériel éprouvé qui nous est avancé. Avec ces derniers, c’est sans hésiter vers le V8 turbodiesel de 6,6 litres que l’on se tourne.

3 — Ford F-150/Super Duty

Chez Ford, c’est un V6 de 3 litres qu’on nous propose dans la série 150. Les chiffres sont là avec 250 chevaux et 440 lb-pi de couple, mais ici aussi, on ne sait trop ce que sera la fiabilité à long terme de cette option.

Avec la série Super Duty, la troisième génération du moteur Power Stroke, un V8 de 6,7 litres offrant une puissance de 475 chevaux et un couple de 1050 lb-pi, possède tous les arguments pour, une fois de plus, être un des favoris des consommateurs.

4 — Jaguar F-Pace

Le groupe Jaguar-Land Rover est l’un des rares qui propose encore des mécaniques Diesel. Avec le VUS F-Pace, on retrouve un 4-cylindres turbo de 2 litres bon pour 177 chevaux et 318 lb-pi de couple. Son principal avantage demeure l’économie d’essence avec une moyenne annoncée de 7,2 litres aux 100 kilomètres pour la conduite sur l’autoroute.

Mais qu’importe, avec un produit Jaguar, on recommande la location avant l’achat, car la fiabilité demeure toujours un enjeu important chez ce constructeur.

5 — Jaguar XF

Si vous êtes de ceux qui préfèrent toujours la voiture au VUS, sachez qu’une autre version de ce moteur 4-cylindres turbo de 2 litres est livrable avec la berline intermédiaire XF. La puissance est à 180 chevaux, le couple est aussi à 318 lb-pi. La consommation sur autoroute chute toutefois sous les 6 litres aux 100 kilomètres avec une moyenne de 5,8 litres. Le Land Rover Velar peut aussi profiter de ce bloc.

La même recommandation s’applique concernant l’achat ou la location.

6 — Jeep Wrangler

L’automne dernier, Jeep ajoutait enfin un moteur Diesel à sa gamme Wrangler. Enfin, car de nombreux amateurs le réclamaient. Pour l’avoir mis à l’essai, il faut avouer qu’il est difficile de ne pas être impressionné par son rendement au service de ce véhicule.

Cependant, avec une surprime avoisinant les 7400 $, sans compter l’historique de fiabilité du moteur Diesel avec le Ram, la prudence est de mise ici, même si la mécanique annoncée est nouvelle.

7 — Land Rover Discovery/Velar

Le moulin 4-cylindres de 2 litres qui est offert chez Jaguar est aussi proposé chez Land Rover avec les modèles Discovery et Velar.

Ici aussi, l’avantage est la consommation sur l’autoroute. Conséquemment, si vous passez votre temps à parcourir les grandes artères du pays, vous trouverez votre compte.

8 — Land Rover Range Rover/Range Rover Sport

La marque anglaise n’offre pas qu’un 4-cylindres Diesel, mais aussi un V6 de 3 litres dont la cavalerie est de 254 chevaux, le couple de 443 lb-pi. Le grand avantage, c’est la consommation de 8,3 litres sur autoroute. Considérant l’appétit général du modèle Range Rover, le choix est facile si vous souhaitez réaliser des économies à la pompe.

Avec ce produit, toutefois, le V8 de 5 litres est difficile à outre passer, surtout qu’avec un prix de vente aussi salé, l’économie d’essence n’est certes pas la priorité de la majorité des acheteurs.

9 — Mazda CX-5

Depuis le milieu de l’année dernière, Mazda offre enfin un moteur Diesel avec son VUS CX-5. Enfin, car on nous le promet depuis 10 ans, ce bloc. Son arrivée ne tombe pas à point, toutefois, car la chose Diesel n’a plus la cote. Pire, l’économie d’essence livrée par la mécanique ne vaut pas la prime qu’il faut débourser pour y avoir accès, soit quelque 5000 $.

On prévoit une courte carrière à ce bloc chez nous. Un CX-5 à moteur régulier demeure le meilleur choix.

10 — Ram EcoDiesel

Le moteur V6 de 3 litres qui sert le Ram EcoDiesel est parfois encensé en raison de ses capacités, mais souvent décrié en raison de sa piètre fiabilité et des coûts d’entretien qui en découlent. Ram nous en propose une nouvelle génération, mais la prudence est de mise en ce qui le concerne et avant d’en faire l’achat, un consommateur averti en vaudra deux.

