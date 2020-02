Chicago 2020 | Une Honda Civic Type R plus compétente

La Honda Civic Type R a fait une excellente impression à son arrivée sur le marché et s’est établie comme une des sportives les plus agréables à conduire à l’intérieur de sa horde. Même si elle n’est offerte qu’avec la traction, sa tenue de route est solide à l’accélération, sans compter qu’elle colle à la route comme du velcro.

Et on aura droit à une variante améliorée en 2020. Honda vient de la présenter au Salon de l’auto de Chicago.

On peut voir que l’intérieur et l’extérieur ont légèrement été revus, mais Honda s’est aussi assurée de rehausser le niveau de performance. Les améliorations touchent les réglages de la suspension avant avec pour but avoué de réduire la friction et d’améliorer la sensation de la direction. De nouveaux amortisseurs pour une conduite plus confortable, ainsi que des bagues plus rigides qui amélioreront l’adhérence sont aussi de la partie. De nouveaux rotors et des plaquettes de frein différentes sont pour leur part destinés à améliorer le freinage à grande vitesse.

La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports profite quant à elle de liens plus courts et elle peut être contrôlée via un nouveau levier de vitesse. Une grille avant plus massive permet un meilleur refroidissement du moteur, mais n’augmente pas la puissance de ce dernier, un 4-cylindres turbo de 2 litres. Celui-ci propose toujours 306 chevaux et couple 295 livres-pieds de couple.

Le seul autre changement extérieur est la possibilité d’y aller avec une peinture bleue nommée Boost Blue, exclusive à la Type R. C'est ce qu'on voit dans les images.

Honda promet également plus de raffinement et de sécurité. L’habitacle reçoit un nouveau volant gainé d’Alcantara et un système de contrôle sonore actif qui modifie le son à l’intérieur en fonction du mode de conduite sélectionné (Confort, Sport et +R).

La suite de sécurité active Honda Sensing est désormais livrée de série avec toute la gamme Civic. Avec les autres modèles de la famille, celle-ci propose notamment l’avertisseur de collision avant avec freinage d’urgence automatique, l’alerte de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi qu’un système d’évitement de sortie de voie qui ramène la voiture dans le droit chemin, en cas de besoin.

Honda précise que des informations supplémentaires concernant la Civic Type R nord-américaine seront dévoilées à l’approche des débuts du nouveau millésime dans le courant de l’année. On verra bien si on a droit aux mêmes modifications ; il est permis de croire que oui.

Une histoire à suivre alors que l’été n’est pas si loin.