Comparaison : Nissan Sentra 2020 vs Toyota Corolla 2020

Auto123 place dans l’arène deux survivantes pour un match comparatif, soit la Nissan Sentra 2020 et la Toyota Corolla 2020.

La Corolla de Toyota est arrivée dans le portrait automobile en 1966 et est le modèle de voiture le plus vendu sur la planète avec plus de 45 millions d’exemplaires qui ont trouvé preneurs depuis ses débuts. Toyota arrive en 2020 avec la 12e génération de sa très populaire compacte.

Nissan produit des Sentra depuis 1982 et a vendu plus de 6 millions d’unités à travers le monde. Pour 2020, elle nous présente la 8e génération de son modèle.

Dans les deux cas, il s’agit des versions les plus matures et abouties à ce jour. Dans un monde où les VUS dominent, ces deux compactes ont survécu à l’hécatombe.

Nissan Sentra 2020

La plateforme est nouvelle et les proportions sont plus généreuses. Elle est quelques centimètres plus basse et plus large pour mieux faire sentir sa présence. La calandre V-Motion qui définit maintenant tous les modèles de la famille obtient la place d’honneur à l’avant avec des phares à DEL plus mince.

On note ensuite des arêtes sur le capot qui ajoute un style plus sportif, une ligne de toit plus basse, un petit aileron discret à l’arrière et des rétroviseurs peints en noir. La taille des roues va de 16 à 18 pouces sur les modèles haut de gamme.

Finalement, la gamme de couleurs sort des sentiers battus avec les teintes suivantes : Bleu électrique métallisé, Gris fusil métallisé, Noir, Blanc Aspen et Bourgogne. Popularisées avec d’autres modèles Nissan comme la LEAF et le Kicks, des combinaisons de peinture extérieure bicolores sont livrables avec la Sentra, notamment les mariages Noir/Gris, Noir/Blanc et Noir/Orange Metallique. De manière objective, c’est la plus jolie Sentra à ce jour.

Notre Essai de la Nissan Sentra 2020

Une boîte manuelle en version de base seulement

La Sentra est livrable en cinq versions : S, S Plus, SV, SR et SR Premium. La version S comprend des roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, le système Nissan 360 Safety Shield avec alerte pour les places arrière, l’entrée passive sans clé et une boîte manuelle à six rapports.

La Sentra S Plus ajoute la transmission à variation continue Xtronic (CVT), des rétroviseurs extérieurs chauffants et des sièges avant chauffants.

La variante SV offre des jantes en alliage d’aluminium de 16 pouces, le système NissanConnect avec Apple CarPlay et Android Auto, un écran couleur de huit pouces avec contrôle multitouche, un système audio à six haut-parleurs, le démarrage à distance du moteur et la climatisation automatique à deux zones.

La Sentra SR comprend des roues en alliage d’aluminium de 18 pouces, un toit ouvrant coulissant à commande électrique, une calandre V-Motion en chrome foncé, des phares à DEL avec phares de jour à DEL, des phares antibrouillard à DEL, un intérieur en tissu sport avec surpiqûres oranges, un becquet arrière, ainsi que des extensions de bas de caisse latéraux.

La déclinaison SR Premium propose des phares à DEL à lentille fine avec design Signature, la caméra périphérique Intelligent Around View Monitor (I-AVM), des sièges en similicuir, un rétroviseur à atténuation automatique, un siège du conducteur à six réglages électriques avec soutien lombaire à deux réglages électriques, des écrans pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés, de même qu’un système audio Bose Premium à 8 haut-parleurs.

Un seul moteur

Le vétuste moteur 4 cylindres de 1,8 litre a laissé sa place à une nouvelle mécanique 2-litres. Enfin, pas tout à fait nouvelle. On retrouve cette dernière dans d’autres produits Nissan comme le Qashqai. Elle offre 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple contre 124 chevaux et 125 livres-pieds pour l’ancien moteur de base.

Les amateurs de boîtes manuelles seront heureux d’apprendre que le Canada continue d’offrir un modèle à trois pédales, mais seulement dans la version de base S. Nous n’avons jamais été amateurs de boîtes CVT. Ces dernières demandent un long moment avant d’entrer en action après la sollicitation de l’accélérateur et elles font crier le moteur dans une cacophonie de bruits disgracieux. Nissan n’a pas beaucoup évolué. Face à certains concurrents à ce chapitre, ses boîtes CVT ne sont toujours pas agréables à utiliser. Il faut avoir le pied léger pour ne pas trop faire souffrir ses tympans.

Confort de grandes berlines

Deux aspects positifs sont à noter en montant à bord : le silence de roulement et le confort des sièges. La circulation et le bruit du vent ont été réduits grâce à une meilleure étanchéité des portes, des fenêtres et de la carrosserie, ainsi que grâce à une utilisation accrue de matériaux acoustiques pour une conduite plus silencieuse. Nissan a également étendu son offre des sièges « zéro gravité » pour l’inclure dans la nouvelle Sentra.

Ces deux additions donnent à elles seules une approche plus haut de gamme au produit. D’autres caractéristiques comme les sièges avant chauffants et les rétroviseurs extérieurs chauffants sont essentielles pour le confort par temps froid ; elles sont livrées de série à compter de la version S Plus (Xtronic). La Sentra propose également des technologies d’aides à la conduite telles que le régulateur de vitesse intelligent (ICC).

Conclusion

La Nissan Sentra 2020 arrive en concession ce mois-ci avec un prix de départ de 18 798 $. Notre modèle d’essai SR Premium, le plus équipé, se vend 25 998 $.

Cette Sentra 2020 est le meilleur modèle de la famille à ce jour. Même si elle n’excelle en rien, elle n’a pas non plus de grands défauts. Cette Sentra gagne à être connue ; vous allez l’apprécier à l’usage. Espérons que Nissan pourra éventuellement régler les problèmes de boîte CVT toujours non résolus.

Toyota Corolla 2020

Toyota a lancé il y a quelques mois à peine une nouvelle mouture de sa populaire Corolla. La berline adopte la plateforme TNGA (architecture de nouvelle génération de Toyota) de la société. Elle intègre également un groupe motopropulseur hybride pour la première fois de sa longue histoire.

Trois moteurs

La Corolla est servie avec un moteur 4-cylindres de 1,8 litre, un bloc qui développe 139 chevaux et 126 livres-pieds de couple dans les versions L, LE et XLE. Les variantes SE et XSE optent pour un moteur 4-cylindres de 2 litres bon pour 169 chevaux et 151 livres-pieds. La Corolla Hybride associe le 1,8 litre à un moteur électrique pour une puissance combinée de 121 chevaux. C’est essentiellement le groupe motopropulseur de la Prius hybride que Toyota a placé sous le capot de la Corolla.

Les deux moteurs à essence peuvent être couplés à une transmission manuelle à six vitesses dans la version de base ou à une transmission automatique à variation continue (CVT) dans les autres moutures alors que l’hybride vient exclusivement avec une CVT.

Notre Essai de la Toyota Corolla 2020

Notre Essai de la Toyota Corolla Hybride 2020

Maintenant avec CarPlay

La Corolla L est livrée avec un moteur de 1,8 litre, une transmission à six rapports, un volant inclinable et télescopique, la climatisation, une chaîne stéréo à six haut-parleurs avec écran tactile de sept pouces, l’application Apple CarPlay, un siège du conducteur ajustable en six positions, des vitres électriques, une jauge multi-informations 4,2 pouces, des roues en acier de 15 pouces avec enjoliveurs, des rétroviseurs latéraux à réglage électrique et des phares automatiques à DEL.

Le groupe de sécurité active de série comprend un avertisseur de collision avant avec freinage automatique, un avertisseur de sortie de voie avec assistance de direction, un régulateur de vitesse adaptatif et des feux de route automatiques.

La version LE ajoute la CVT, un frein de stationnement électrique, des jantes en alliage de 16 pouces, des sièges avant chauffants, un écran de huit pouces, la surveillance des angles morts, la climatisation automatique et une aide au repérage des voies. Un ensemble de mise à niveau LE comprend un volant chauffant, l’entrée passive sans clé, un toit ouvrant et le chargement sans fil.

Les modèles XLE sont dotés de sièges arrière chauffants, d’un système audio amélioré avec navigation intégrée, d’un volant à commande électrique réglable, d’un groupe d’indicateurs numériques et d’un rembourrage de siège Softex.

La version SE apporte le moteur de 2 litres, la transmission à six vitesses, une suspension sport et des sièges en tissu haut de gamme.

La Corolla XSE ajoute l’éclairage intérieur ambiant, un siège conducteur à huit réglages électriques, des sièges arrière chauffants, la navigation, le compteur numérique et la sellerie Softex.

Du côté hybride, le modèle de base (simplement appelé Corolla Hybrid) est livré avec un écran audio de 8 pouces, l’application Apple CarPlay, la climatisation, des jantes en alliage de 15 pouces, une jauge numérique, un climatiseur automatique et l’entrée passive sans clé. La Corolla Hybrid Premium intègre un volant chauffant gainé de cuir, des sièges avant et arrière chauffants, un siège du conducteur à réglage électrique en huit sens, un éclairage ambiant et le chargement sans fil.

50 nuances de beige

Depuis aussi longtemps que le modèle existe, la Corolla a toujours été reconnue comme la voiture de ceux qui n’aiment pas les voitures. Elle est l’exemple type de la berline compacte qui vous mène du point A au point B sans cérémonie. Il faut admettre qu’avec le moteur de base et la boîte CVT, c’est encore vrai. L’émotion ne fait pas partie de l’équation.

Toutefois, avec la boîte manuelle de la version SE, qui offre la synchronisation de changement de rapports, ou le bouton sport avec le moteur le plus puissant, vous avez un modèle qui propose un enthousiasme et un plaisir de conduire que l’on ne reconnaît pas. Et comme la Sentra, la Corolla s’offre des airs de plus grande berline au volant. Confortable, bien équipée et spacieuse ; il n’y a aucune raison de s’ennuyer au volant.

Avantage Nissan Sentra

Pour le style, Nissan montre un produit qui offre une ligne plus haut de gamme. Vous avez également plus d’espace dans le coffre et des sièges « zéro gravité » un peu plus confortable que dans la Corolla. Nissan offre aussi Apple CarPlay et Android Auto alors que Totota ne se limite qu’à Apple CarPlay pour le moment. L’habitacle est aussi plus silencieux.

Avantage Toyota Corolla

La Corolla offre un choix de trois moteurs, incluant un modèle hybride qui fait défaut à Nissan, ainsi qu’une mécanique plus puissante pour ceux qui veulent plus de performance. En raison de son historique, on doit mettre la fiabilité à l’avantage de Toyota.

Similitudes

Les deux constructeurs ont eu l’excellente idée de conserver des modèles à transmission manuelle dans l’offre. L’espace intérieur est aussi très comparable, tout comme la gamme de prix.

Verdict

La décision est difficile, mais notre vote penche pour la Corolla simplement en raison de l’offre supérieure à celle de Nissan. Vous avez le choix de trois mécaniques incluant une approche hybride et un moteur plus puissant qui se montre plus vigoureux que celui de la Sentra. Toyota a réussi à donner un peu de vie à la nouvelle Corolla et Nissan reste dans le beige. Mais si vous décidez d’aller chez Nissan, vous ne serez pas déçu, simplement un peu endormi au volant.

Nissan Sentra 2020

On aime

Silence de roulement

Excellente économie d’essence

Disponibilité d’une boîte manuelle

On aime moins

Boîte CVT qui demande encore du travail

Bonne en tout, mais excellente en rien

Quelques chevaux de plus au moteur seraient les bienvenus

Toyota Corolla 2020

On aime

Fiabilité

Valeur de revente

Consommation exemplaire (surtout l’hybride)

On aime moins

Pas d’Android Auto

Finition un peu fade

Insonorisation imparfaite

... Fiches techniques Nissan Sentra 2020 Toyota Corolla 2020 Transmission Man 6 rapp Man 6 rapp CVT CVT Rouage Traction Traction 2,0 (manuelle) 1,8 l (hybride) Consommation (ville) 9,4 l / 100 km 7,4 l / 100 km Consommation (route) 6,4 l / 100 km 4,5 l / 100 km CVT 1,8 l (essence) Consommation (ville) 8,0l / 100 km 8,0 l / 100 km Consommation (route) 6,0 l / 100 km 6,0 l / 100 km 2,0 l (essence) Consommation (ville) 7,6 l / 100 km Consommation (route) 5,8 l / 100 km Moteur Type 4 cyl 1,8 hybride Puissance 149 ch 121 ch Couple 146 lb-pi 142 lb-pi Type 1,8 l essence Puissance 139 ch Couple 126 lb-pi Type 2,0 l essence Puissance 169 ch Couple 151 lb-pi Capacités Espace de chargement 405 l 370 l Réservoir du carburant 47 l 50 l Dimensions Longueur 4640 mm 4830 mm Largeur 1816 mm 1790 mm Hauteur 1448 mm 1435 mm Empattement 2712 mm 2700 mm Garantie 3 ans / 60 000 km 3 ans / 60 000 km