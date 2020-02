10 choses à savoir sur le nouveau Cadillac Escalade 2021

Auto123 s’est rendu dans la Ville des anges pour faire la rencontre du Cadillac Escalade 2021 renouvelé, en compagnie de Spike Lee

Los Angeles, Californie - C’est en 1999 que le premier Escalade a été présenté. À cette époque, il ne représentait en fait pas grand-chose de plus que le Chevrolet Tahoe. Avec le temps, les deux modèles, toujours frères de sang, ont tout de même pris leur distance et l’Escalade est devenu le fer de lance chez Cadillac. Un rôle qu’il continue de jouer avec la mouture 2021 qui arrivera en concession à la fin de l’été.

Alors qu’on a fait la rencontre du nouvel Escalade cette semaine en compagnie de l’acteur-réalisateur Spike Lee, voici 10 choses à savoir sur le grand VUS de luxe :

1 - Technologie OLED

Voici la pièce maîtresse du véhicule : OLED signifie (Organic Light Emitting Diode) ou un écran incurvé à diode électroluminescente organique. En termes plus simples, il s’agit d’un écran incurvé qui offre deux fois la densité de pixels d'un téléviseur 4K. La technologie offre des images d’une limpidité inédite.

Le système comprend trois écrans : un centre d'information du conducteur sur le panneau de commande de 7,2 pouces de diagonale, un écran de groupe de 14,2 pouces de diagonale derrière le volant et un écran d'infodivertissement de 16,9 pouces de diagonale. Les écrans de ce système ne sont pas plus épais qu'une feuille de papier et la courbure positionne les écrans pour une visibilité optimale. Il s’agit d’une première utilisation dans l’industrie.

Un mélange de commandes électroniques et d'interrupteurs permet une utilisation intuitive des fonctionnalités du véhicule. L'écran OLED comprend un contrôle à écran tactile pour l'affichage central, tandis que l'intérieur comprend également un contrôleur rotatif à fonctions complètes et des commandes au volant.

Les touches supplémentaires incluent des grilles de haut-parleur en acier inoxydable, des passepoils complexes sur les panneaux de porte et un éclairage ambiant avec un large éventail de choix de couleurs.

2 - Système de navigation avec réalité augmentée

Offert en option, ce système permet au-delà des fonctions habituelles d’un système de navigation d’offrir une vue en direct de la rue devant le véhicule qui est projetée sur l'écran central avec des clignotants et d'autres informations directionnelles superposées sur la scène. Il comprend des fonctionnalités telles que les indications audio basées sur la direction. Par exemple, une voix vous dit « tourner à gauche » en passant par les haut-parleurs de gauche pour accentuer davantage les instructions de navigation - avec le volume augmentant à l'approche du virage.

3 - Des micros pour communiquer entre passagers

Également offert sur la liste des options si vous cochez pour le système audio haut de gamme AKG. Il s’agit d’un système de conversation améliorée entre les passagers du véhicule. Via le réseau de 36 haut-parleurs dans le véhicule, leurs voix sont capturées par des microphones intégrés et reproduites dans la zone désignée ce qui fait que personne n’a besoin de hausser le ton.

4 - Système de divertissement techno à l’arrière

Le nouveau système de divertissement aux places arrière comprend une paire d'écrans indépendants de 12,6 pouces avec navigation ainsi qu'une capacité de navigation pour jouer à des jeux, écouter de la musique et des vidéos via des entrées HDMI et USB. Les écrans peuvent également reproduire un écran de téléphone intelligent Android. De plus, des suggestions de destination peuvent être envoyées par les passagers arrière à l'écran de navigation à l’avant, afin que le conducteur accepte ou refuse.

5 - Conduite autonome Super Cruise évoluée

Développé au Canada et présentée à l’origine dans la Cadillac CT-6, le système de conduite semi-autonome Super Cruise aide à garder les conducteurs engagés en détectant et en signalant quand les conducteurs doivent prêter plus d'attention à la route.

Les améliorations technologiques récentes incluent le décalage dynamique de voie, qui peut ajuster légèrement l'Escalade dans sa voie pour le confort du conducteur lorsque d'autres véhicules passent à proximité. Il y a aussi le changement de voie automatisé qui permettra au conducteur d’effectuer un changement de voie en utilisant le clignotant pour indiquer la direction du mouvement souhaité.

6 - Système audio AKG

AKG a été fondée à Vienne en 1947 par le physicien Dr. Rudolf Goerike et l'ingénieur Ernst Pless; et l'entreprise est rapidement devenue l'une des développeurs de technologies de son les plus en vue.

Vous avez de série un système AKG Studio qui comprend 19 haut-parleurs, dont un grand caisson de basses fermé, alimenté par un amplificateur à 14 canaux. En option, le système AKG Studio Reference disponible avec 36 haut-parleurs alimentés par trois amplificateurs qui délivrent 28 canaux, offrant une expérience d'écoute étonnamment nette.

7 - Plus d’espace pour bouger

Depuis ses tout débuts, l’Escalade est construit sur un châssis à échelle avec essieu rigide à l’arrière et une troisième rangée de sièges très peu utilisables. Il aura fallu beaucoup de temps, mais GM a enfin compris. La mise en place d’une suspension indépendante à l’arrière a permis d’installer un plancher plat à la 3e rangée et envisager enfin de pouvoir y mettre des passagers qui n’auront pas les genoux dans le front.

De plus, une nouvelle architecture et de nouvelles technologies de châssis ont considérablement élargi l'espace intérieur, offrant 40% d'espace supplémentaire pour les jambes à la troisième rangée et une augmentation de 80% de l'espace de chargement maximal derrière la troisième rangée dans le modèle de longueur standard. Ceci est aussi redevable à un empattement plus long et à une longueur totale supérieure, par rapport au modèle précédent. L'espace pour les jambes à la troisième rangée augmente de plus de 10 pouces, donnant à l'Escalade l'une des troisièmes rangées les plus spacieuses du segment.

8 - Suspension magnétique ou pneumatique

La technologie Magnetic Ride Control de Cadillac demeure la technologie de base pour ce grand VUS, mais Cadillac ajoute en option une nouvelle suspension adaptative pneumatique qui se combine avec le contrôle magnétique de la conduite. La suspension pneumatique offre un ajustement automatique de la charge et de la hauteur de caisse en continu sur les quatre roues.

En conduite sur autoroute, le système abaisse automatiquement la hauteur de caisse pour améliorer l'aérodynamisme; et un réglage sélectionnable par le conducteur abaisse la suspension de 2 pouces (51 mm) pour faciliter l'entrée et la sortie des passagers lorsque le véhicule est stationné. Les conducteurs peuvent également soulever le châssis pour une garde au sol supplémentaire lorsqu'ils conduisent hors route.

9 - Un moteur Diesel en option

Pour la toute première fois, l'Escalade est également offert avec un moteur turbodiesel de 3,0 litres Duramax en option qui provient, vous l’aurez deviné, du Silverado. Les statistiques sont d’ailleurs exactement les mêmes : vous aurez 277 chevaux pour 460 lb-pi de couple. L’offre de base demeure le V8 de 6,2 litres avec 420 chevaux et 460 lb-pi de couple.

Les deux moteurs sont associés à une transmission automatique à 10 vitesses avec commande électronique de changement de vitesse.

10 - Un remorquage plus facile

Un ensemble d'intégration de remorquage disponible en option, qui offre jusqu'à neuf vues de caméra (y compris les directives de la caméra arrière) pour prendre en charge l'attelage plus facilement. L'ensemble comprend également un contrôleur de frein de remorque intégré et une application de remorquage qui offre des profils de remorque, une surveillance de la pression et de la température des pneus et une alerte de zone aveugle latérale étendue. Très pratique si vous remorquez des charges encombrantes.