Le Kia Sorento 2021 sera finalement présenté le 3 mars prochain à Genève

Depuis le début de l’année, nous vous avons déjà communiqué des informations sur la prochaine génération du Kia Sorento qui s’apprête à faire ses débuts. On vous a même partagé une information voulant qu’elle soit présentée en Corée du Sud le 17 février prochain. On a même eu l’occasion de voir à quoi était pour ressembler le modèle grâce à des images publiées sur la plateforme Twitter.

Or, on a eu droit à une petite précision cette semaine alors que la firme coréenne a confirmé que le modèle ferait ses débuts mondiaux au prochain Salon de Genève, le 3 mars prochain. Elle nous a aussi livré quelques informations supplémentaires sur la teneur de cette nouvelle génération.

Quant au modèle qui avait été aperçu, une version destinée au marché local, il ne changera pas beaucoup pour les consommateurs nord-américains. Il arbore des lignes plus modernes avec des phares à DEL et une calandre dentelée. À l’arrière, les feux à deux barres verticales aux extrémités ajoutent une touche intéressante… et différente.

Pour le reste, on savait qu’un modèle hybride était également attendu. Kia a confirmé que cela était pour se produire. Il s’agira probablement d’une version hybride conventionnelle plutôt qu’une de type rechargeable, du moins pour l’instant. La traction intégrale pourrait aussi être possible avec cette livrée plus verte. Les choix de moteurs standard seront des quatre et des six cylindres à essence.

La Kia Sorento 2021 devrait être en vente d’ici la fin de l’année en tant que modèle 2021. On verra plus tard en cours d’année à quoi ressembleront l’offre et la fourchette de prix pour les variantes destinées au Canada.

D’autre part, en ce qui concerne la mouture nord-américaine, des rumeurs parlent déjà d’une présentation au Salon de New York, en avril. Au pire, Détroit va suivre en juin.