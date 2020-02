Rivian et Amazon montrent leur futur fourgon électrique

La compagnie Rivian est sur toutes les lèvres en ce début d’année 2020. Cette nouvelle entreprise qui nous promet des véhicules électriques a obtenu d’énormes investissements de Ford et d’Amazon l’an dernier et on apprenait récemment que le premier véhicule électrique de Lincoln serait basé sur la plateforme qu’elle a développée.

Quant à l’autre grand partenaire de la firme, Amazon, on sait qu’il a passé une commande pour la fabrication de 100 000 camions électriques de livraison d’ici 2030 ; certains devraient se retrouver sur les routes dès 2021.

Cette semaine, les deux firmes ont conjointement publié une vidéo qui nous montre à quoi va ressembler le modèle qu’elles comptent produire. On en est pour l’instant aux solutions d’argile et aux versions miniatures, mais le tout prend forme au siège de Rivian, à Plymouth, dans le Michigan.

On peut voir dans le clip que les deux sociétés travaillent de concert afin de produire le véhicule de livraison parfait pour servir la clientèle, mais aussi pour réduire la pollution. On voit même des chauffeurs essayer le véhicule de livraison via un simulateur de réalité virtuelle pour aider à trouver la meilleure façon de l’équiper.

Sur le plan technique, il est intéressant de noter que le tableau de bord du fourgon sera synchronisé avec le système de gestion logistique d’Amazon et proposera des itinéraires pour rendre plus efficaces les livraisons. Et, naturellement, il sera également doté du système Alexa avec des commandes vocales pour aider à accélérer la tâche de trouver les colis dans le véhicule.

Rivian mentionne qu’elle va proposer trois formats de fourgons pour Amazon et que ces derniers effectueront leurs premières livraisons en 2021. La firme espère également que 10 000 véhicules seront en circulation dès 2022 et que les 100 000 unités promises seront sur les routes d’ici 2030.

Outre cette mission avec Amazon et le travail ci-haut mentionné avec Lincoln, Rivian doit aussi proposer sa camionnette R1T au grand public d’ici la fin de 2020. Son VUS à trois rangées R1S est ensuite prévu.