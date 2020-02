Dodge Durango et moteur Hellcat : c’est confirmé

Si vous avez observé attentivement la publicité de la série de films « The Fast and the Furious » qui a été diffusée lors du Super Bowl dimanche, vous avez peut-être remarqué qu’on y a aperçu, très brièvement, un Dodge Durango orné du logo Hellcat.

Depuis, le Net s’est enflammé. Chez FCA (Fiat Chrysler Automobiles), une source a confirmé que le modèle était bel et bien sur les rangs et même qu’il serait présenté au prochain Salon de l’auto de New York.

Sans surprise, on s’attend à ce que ce Durango soit animé par un V8 suralimenté de 6,2 litres offrant 707 chevaux. La puissance sera envoyée aux quatre roues via le travail d’une transmission automatique à huit rapports. La boîte de transfert active à une vitesse gérera la puissance à l’aide d’un différentiel électronique à glissement limité à l’arrière.

Le Jeep Grand Cherokee Trackhawk actuel boucle le 0-97 km/h en seulement 3,5 secondes et peut abattre le quart de mile en 11,6 secondes, le tout avec une vitesse de pointe de 290 km/h. On peut s’attendre à ce que le Durango soit un peu plus lent en raison de son poids supérieur et de sa troisième rangée de sièges. Mais si peu…

Le Durango pourrait être équipé de freins plus grands que ceux du Grand Cherokee Trackhawk. Ce dernier profite d’étriers avant à 6 pistons et de disques ventilés de 15,8 pouces à l’avant, 13,8 pouces à l’arrière, le tout signé Brembo.

On peut aussi anticiper que le système de transmission intégrale du Durango SRT Hellcat dispose de cinq modes de conduite, dont celui pour la piste.

Chaque Durango SRT Hellcat sera probablement livré avec une clé rouge et une autre noire, cette dernière limitant la puissance à environ 500 chevaux. La capacité de remorquage du Jeep est de 7200 livres ; elle pourrait être un peu moins élevée avec le Durango.

Ne nous reste qu’à attendre la tenue du Salon de l’auto de New York, lors de la première semaine d’avril, afin d’en apprendre plus sur cette bête qui promet de faire jaser.