Le Hummer électrique chez GMC se pointe le bout du nez

Nous vous avons déjà annoncé que le nom Hummer était pour effectuer un retour, potentiellement sous forme électrique du côté de GMC pour désigner une camionnette. Aujourd’hui, la chose a été confirmée par la marque de camions de General Motors (GM) ; le nom Hummer va effectuer un retour dès l’an prochain avec un groupe motopropulseur électrique.

Le constructeur a publié quatre courtes vidéos qu’il utilisera comme publicité lors du Super Bowl LIV qui aura lieu dimanche prochain. Ce qui nous intéresse davantage, ce sont les données techniques annoncées : 1000 chevaux, 11 500 livres-pieds de couple et un temps de 3 secondes au 0-97 km/h. Les amateurs n’auront pas à patienter longtemps non plus. Le produit sera dévoilé en mai, selon ce qu’annonce le constructeur automobile.

GMC n’a pas divulgué autre chose sur le Hummer qui sera mis en vente à l’automne 2021, mais elle a confirmé que ce serait un camion. La calandre du Hummer, qui est montrée dans les quatre vidéos, reprend en grande partie la signature que l’on connaissait de la marque avant sa fermeture en 2010. Un logo GMC apparaît sous la large et brillante grille, au-dessus des crochets de remorquage. Notez qu’il est plus petit que celui de Hummer. GM a cependant confirmé que le nom Hummer sera l’équivalent de Sierra ou d’un autre au sein de la famille GMC.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Les chiffres relatifs à la puissance et aux performances n’ont pour l’instant pas d’égal à travers l’industrie et soulignent les incroyables capacités que peut avancer un groupe motopropulseur électrique. GMC n’a pas spécifié si ces données techniques seront celles de chaque variante. D’ailleurs, pour l’instant, on n’a pas d’idée de ce à quoi la gamme va ressembler. Il faudra aussi patienter avant d’obtenir un prix.

GMC a déclaré dans un communiqué que le Hummer électrique sera construit à l’usine de Detroit-Hamtramck qui va se consacrer uniquement à la chose électrique. Le plan devrait aussi produire un VUS Cadillac, le véhicule qui va remplacer la Chevrolet Bolt, ainsi que d’autres. Une usine de batteries annoncée l’année dernière, qui sera située à Youngstown, en l’Ohio, pourrait servir le Hummer.

Le Hummer électrique sera dévoilé le 20 mai prochain.