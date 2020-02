Mazda MX-5 2020 : les mises à jour incluent de nouvelles options et couleurs

On connait maintenant les changements que Mazda apporte à son roadster pour la nouvelle année. La Mazda MX-5 2020 ne subira aucun changement majeur à l'intérieur ou à l'extérieur, mais bénéficiera d'une série de petites améliorations et d'ajouts, et l’offre e été bonifiée.

Les nouveaux équipements de série de la MX-5 2020 comprennent des jantes en alliage de 17 pouces sur toutes les versions, ainsi que l'intégration des applications Android Auto et Apple CarPlay. Le volant, le pommeau de levier de vitesse et la poignée du frein de stationnement en cuir sont également désormais de série. Le logo MX-5, la police de l’affichage sur l'écran et le design de la clé intelligent du modèle ont tous été mis à jour.

Parmi les nouvelles options, les acheteurs pourront choisir une nouvelle couleur extérieure, le Polymetal Grey, que nous avons vu pour la première fois l’an dernier sur la Mazda3 redessinée. À l'intérieur, cette couleur peut être associée à un nouveau rouge. Une autre nouvelle option permet aux consommateurs d'ajouter des seuils de porte en acier inoxydable.

Nouveauté pour 2020, les modèles MX-5 GT peuvent être équipés d'un toit en tissu gris et d'un intérieur en cuir Nappa rouge. Sinon, un toit en tissu noir est proposée de série à tous les niveaux de finition (la GT propose également un toit en tissu marron en option).

La GT ajoute également le noir avec des seuils de porte en acier inoxydable, ainsi que des sièges chauffants en cuir avec surpiqûres grises, le système de navigation Mazda, la climatisation automatique, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec Homelink et un écran couleur multi-informations de 4,6 pouces pour le tableau de bord. La reconnaissance des panneaux de signalisation et un système d'éclairage avant adaptatif sont des éléments de sécurité supplémentaires à ce niveau de finition.

La Mazda MX-5 RF GT fait également partie de la gamme en 2020. Elle peut être proposée avec l’ensemble Exclusive, qui comprend un toit rigide contrasté en noir piano et des sièges en cuir Nappa rouge avec des coutures grises, ou l’ensemble Grand Sport, qui comprend ces éléments et ajoute les freins avant Brembo, les étriers de frein avant et arrière peints en rouge et les rétroviseurs extérieurs électriques en noir piano.

La mécanique

Le moteur standard du MX-5 en 2020 est un 2,0 litres Skyactiv qui livre 181 ch (à 7000 tr / min) et 151 lb-pi de couple (à 4000 tr / min). Les acheteurs ont la possibilité de marier cette unité à une boîte de vitesses manuelle Skyactiv-MT à 6 rapports ou à une transmission automatique à 6 rapports, sans que cela n'entraîne de différence dans le prix du véhicule (bien que certains des ensembles ne soient disponibles qu'avec l'option manuelle).



Voici la grille de prix pour la Mazda MX-5 2020, sans compter les frais de transport et de préparation (1850 $), les taxes et certains frais supplémentaires :

Mazda MX-5 GS 2020 - 33 100 $

Mazda MX-5 GS-P 2020 - 37 100 $

Mazda MX-5 GS-P 2020 (avec ensemble Sport) - 41 500 $

Mazda MX-5 GT 2020 - 40 150 $

Mazda MX-5 RF GS-P 2020 - 40 100 $

Mazda MX-5 RF GS-P 2020 (avec ensemble Sport) - 44 500 $

Mazda MX-5 RF GT 2020 - 43 150 $

Mazda MX-5 RF GT 2020 (avec ensemble Exclusive) - 44 050 $

Mazda MX-5 RF GT 2020 (avec ensemble Grand Sport) - 46 950 $