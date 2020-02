Top 10 des véhicules à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2020

La saison froide bat son plein ces jours-ci. Les conditions difficiles pourraient bien pousser quelques automobilistes qui n’en profitent pas déjà à jeter un coup d’œil du côté des options à quatre roues motrices, une motricité accrue qui, avouons-le, est de plus en plus répandue au Canada où les conditions climatiques sont un peu plus capricieuses qu’aux États-Unis par exemple.

Une fois de plus, nous avons décidé de faire le compte des véhicules à quatre roues motrices les plus abordables sur le marché en 2020. Nous avons malgré tout accepté la candidature d’un modèle 2019 – la Volkswagen Golf SportWagen 4Motion puisque celle-ci sera disponible jusqu’à épuisement des stocks au cours de 2020, le constructeur qui s’est assuré de remplir les cours de concessionnaires pour répondre à la forte demande.

10e position : Nissan Qashqai S AWD 2020 à 26 198 $

C’est fou comment le palmarès peut rapidement changer d’une année à l’autre. L’an dernier, le Nissan Qashqai S AWD occupait la quatrième place de ce top 10. Cette année, à cause de l’intégration de plus de technologies reliées à la sécurité, le multisegment à quatre roues motrices le plus abordable de la gamme Nissan est plus cher et recule jusqu’au dixième échelon.

9e position : Mazda3 GS i-Activ AWD 2020 à 26 000 $

Pour repartir au volant d’une berline à rouage intégral chez Mazda, il faut viser une livrée GS de la berline Mazda3. C’est à partir de ce niveau de finition que le rouage i-Activ est rendu disponible. Très efficace quand les conditions routières se corsent, ce système mérite au moins un essai en pleine saison froide.

8e position : Volkswagen Golf SportWagen 4Motion Comfortline 2019 à 25 900 $

Voici la seule voiture issue de l’année-modèle 2019, mais étant donné que les stocks sont importants pour 2020 – Volkswagen Canada est bien conscient de la forte demande pour un tel format de voiture, ce qui l’a poussé à empiler les exemplaires dans les concessions du pays –, nous lui avons réservé une petite place au sein de cette liste « intégrale ».

Notez qu’à ce prix, il faut prendre en considération que la voiture vient avec une boîte manuelle à six rapports. Une version à boîte DSG (double embrayage) sera un peu plus chère!

7e position : Chevrolet Trax LS AWD 2020 à 25 700 $

Chez Chevrolet, le moins onéreux de tous les véhicules à quatre roues motrices s’appelle Trax. Le multisegment urbain est certainement âgé après toutes ces années de service, mais malgré tout, les quatre roues motrices sont très efficaces en hiver.

Comme la très grande majorité des véhicules inscrits à cette liste, le Trax LS AWD vient d’office avec une boîte de vitesses automatique.

6e position : Mitsubishi RVR ES AWC 2020 à 25 498 $

Le RVR de Mitsubishi a reçu la visite du département de design pour 2020, mais ce n’est pas tout, car le modèle est passé de la dixième position l’an dernier (à 26 998 $) à la sixième, les stratèges de l’aile canadienne qui ont cru bon d’offrir le système AWC à prix moindre. Pas bête du tout comme idée!

De notre essai :

« … le RVR est pratiquement le seul véhicule de sa taille à être équipé d’un système de transmission intégrale verrouillable, ce qui prouve que l’aspect légèrement rugueux du modèle, prêt pour la conduite tout-terrain, n’est pas de la frime. » - Derek Boshouwers, Auto123

Notre essai routier du Mitsubishi RVR 2020

5e position : Ford EcoSport S AWD 2020 à 25 149 $

Le diminutif multisegment n’est probablement le choix le plus logique pour les consommateurs qui recherchent un véhicule de qualité, mais bon, l’EcoSport S AWD 2020 a tout de même le mérite d’être abordable, en plus d’être capable de se débrouiller lorsque les conditions routières se détériorent.

4e position : Mazda CX-3 GX i-Activ AWD 2020 à 24 345 $

Le constructeur nippon compte deux véhicules abordables au sein de ce palmarès. La berline Mazda3 est la première au neuvième rang, mais le petit CX-3 GX i-Activ AWD 2020 se pointe le bout du nez tout juste sous le cap des 25 000 $.

Même si le multisegment urbain doit dorénavant composer avec le plus récent CX-30, plus vaste et mieux fini, le CX-3 a encore sa place au soleil, ne serait-ce que pour attirer une clientèle dotée d’un budget plus limité.

3e position : Subaru Crosstrek Commodité 2020 à 23 795 $

Le Subaru Crosstrek peut facilement atteindre le cap des 50 000 $ en livrée hybride Limited avec les frais et les taxes, mais dans sa livrée la plus abordable, baptisée Commodité, le multisegment de poche s’avère une superbe aubaine, compte tenu de la réputation de son rouage intégral à prise constante.

Ici aussi, le prix plancher du VUS Subaru s’explique également par la présence d’une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Notre essai du Subaru Crosstrek PHEV 2020

2e position : Hyundai Kona Essential AWD 2020 à 23 249 $

Nul besoin de le rappeler, le constructeur Hyundai est reconnu pour sa stratégie très agressive en matière de rapport prix/équipement. Il le prouve une fois de plus puisque son populaire multisegment urbain termine au deuxième rang canadien avec son prix à peine supérieur à 23 000 $.

L’an dernier, cette position était occupée par le Mazda CX-3 qui est plus cher cette année.

1ère position : Subaru Impreza Convenience 2020 à 19 995 $

La grande gagnante de ce palmarès basé sur le prix est encore la Subaru Impreza Commodité en format berline. Remarquez, si le format cinq portes vous interpelle, sachez que la voiture compacte est encore considérée comme la plus abordable au pays, puisque la version à hayon commande 1 000 $ supplémentaires.

Comme c’est le cas pour le Subaru Crosstrek, l’Impreza doit être commandée avec une boîte manuelle afin que ce prix alléchant s’applique. Notez également que le prix d’entrée de l’Impreza n’a pas bougé depuis l’an dernier, Subaru Canada qui semble tenir à ce montant « inférieur » à 20 000 $.

De notre essai :

« Sur la route, le calibrage de la suspension a été revisitée pour assurer un comportement plus sage. Ni bruyante, ni intempestive, la tenue de route de l’Impreza est très docile et se marie impeccablement avec la qualité rehaussée de l’habitacle. Pour le prix, difficile de la prendre en défaut. » - Michel Crépault, Auto123

Notre essai de la Subaru Impreza 2020