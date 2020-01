Lincoln et Rivian vont donner naissance à un véhicule électrique

L’année dernière, on se rappellera que Ford a investi 500 millions de dollars dans Rivian, la firme qui nous avait présenté un VUS et une camionnette tout électrique au Salon de l’auto de Los Angeles en 2018.

Depuis, les spéculations quant à ce qui était pour découler de cet investissement et de ce partenariat sont allées dans tous les sens. Un des scénarios qui est souvent revenu sur la table concernait le F-150 dont Ford prépare une variante électrique.

C’est cependant du côté de Lincoln qu’il faudra regarder pour trouver la réponse. La marque de luxe de Ford a annoncé mercredi que le véhicule électrique qu’elle va développer avec Rivian portera son écusson.

Le produit, qui sera construit sur la plateforme flexible en forme de planche de Rivian, sera le premier véhicule électrique de Lincoln. La marque n’a pas précisé de quelle nature il sera. On ne sait pas non plus où il sera assemblé ou quand il sera mis en vente.

Est-ce qu’on peut parier sur un VUS ?

« Travailler avec Rivian marque un tournant pour Lincoln alors que nous nous dirigeons vers un avenir qui inclut des véhicules entièrement électriques », a déclaré via un communiqué le président de la firme, Joy Falotico. « Ce véhicule promet avec des performances sans effort et une technologie connectée et intuitive. Il va être époustouflant ».

La semaine dernière, Motor Trend annonçait que le véhicule né du partenariat avec Rivian serait un Lincoln, citant le chef de la direction de Rivian, RJ Scaringe, qui déclarait qu’il serait « dans l’univers des VUS et très différent du R1S », le véhicule utilitaire de son entreprise qui doit faire ses débuts un peu plus tard dans l’année.

L’usine de Rivian de Normal, en Illinois, est déjà en cours de configuration pour l’assemblage de trois modèles ; le camion électrique R1T, le VUS R1S et une grande camionnette de livraison pour la firme Amazon. Cette dernière a passé une commande de 100 000 unités vers la fin de l’année dernière. Lorsque Mitsubishi exploitait l’usine de 1,9 million de pieds carrés, elle avait une capacité annuelle de 240 000 véhicules et pouvait construire à la fois des voitures et des VUS.

Un porte-parole de Rivian a déclaré qu’aucun détail concernant la production du véhicule Lincoln ne serait livré pour le moment. Il n’est pas clair si Rivian va le construire ou expédier le châssis à une usine Ford pour le montage final.

"Notre partenariat de développement de véhicules avec Ford est une occasion passionnante de jumeler notre technologie avec la vision de Lincoln en matière d'innovation et de raffinement. Nous sommes fiers de collaborer sur le premier véhicule entièrement électrique de Lincoln", a déclaré M. Scaringe dans la déclaration publiée par Lincoln.

Lincoln a beaucoup investi dans l'électrification, mais s'est surtout concentré sur les modèles hybrides rechargeables de ses crossovers actuels, dont l'Aviator et le Corsair. Son rival de luxe américain, Cadillac, a promis de mener les efforts d'électrification de General Motors, le président Steve Carlisle ayant déclaré que d'ici 2030, la majorité - sinon la totalité - des Cadillac vendues seront électriques à batterie.