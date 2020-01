Le prochain Kia Sorento aperçu sans camouflage

On vous mentionnait hier que la présentation de la prochaine génération du Kia Sorento était pour avoir lieu le 17 février prochain. En attendant celle-ci, on a déjà un petit quelque chose à se mettre sous la dent, car quelques images du véhicule, diffusées sur un compte Instagram, font actuellement le tour du Web.

Et, de loin, c’est la meilleure perspective à laquelle on a eu droit jusqu’ici à propos de cette version redessinée. Les images publiées exposent les extrémités avant et arrière du VUS, ainsi que son tableau de bord.

À l’avant, la grille de calandre avec motifs en forme de U est caractéristique et la signature de Kia est bien visible. Les phares sont dotés d’un pourtour chromé. Les feux verticaux à deux barres rendent l’arrière assez distinctif et la forme et la taille générales sont relativement similaires à celles du Sorento actuel.

Les changements à l’intérieur semblent plus radicaux. Un grand écran tactile sur le tableau de bord, un écran à affichage numérique devant le conducteur et des buses d’aération au design agressif sont des éléments nouveaux qui sautent aux yeux. Nous ne savons pas si le Sorento continuera d’offrir trois rangées maintenant que le plus grand Telluride s’occupe bien de cette tâche au sein de la division.

Kia a confirmé qu’une variante hybride rechargeable figurera au menu, mais nous ne savons pas si elle sera commercialisée en Amérique du Nord ni à quel moment (le cas échéant). De plus amples informations vont nous parvenir sous peu ; le lancement officiel du véhicule est prévu dans trois semaines.