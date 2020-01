Le Kia Sorento 2021 sera présenté le 17 février

Le Sorento qui circule sur nos routes a fait ses débuts chez nous pour l’année 2016. Dans moins d’un mois, le modèle de quatrième génération sera dévoilé. Attention, toutefois, car malgré la tenue du Salon de Chicago le mois prochain, un événement reconnu pour voir des camions et des VUS faire leurs débuts, le Sorento ne sera pas présenté lors d’un tel événement.

Plutôt, Kia a décidé de le dévoiler lors d’un évènement indépendant qui va se tenir en Corée du Sud. Cela fait suite à une décision similaire prise par la marque sœur Hyundai pour la présentation du premier VUS de sa division de luxe Genesis, le GV80. La date annoncée pour la première du véhicule est le 17 février, moment qui coïncidera avec l’ouverture du carnet de commandes pour les versions destinées au marché local.

Il est intéressant de savoir que là-bas, le Mohave (alias Borrego) est toujours en vente. Kia a procédé l’an dernier à un second remodelage (plutôt complet) de ce VUS monté sur un châssis en échelle, lui qui existe depuis 2008. Dans une certaine mesure, le Sorento et lui se chevauchent dans la gamme, mais le premier est davantage axé sur le luxe tandis que le Mohave est plus orienté vers l’expérience tout-terrain. Le premier est plus ciselé et sophistiqué, tandis que le second est légèrement plus grand et a une allure plus robuste, plus carrée.

Kia a déjà confirmé que le prochain Sorento sera livrable avec des groupes motopropulseurs hybrides et hybrides enfichables, des solutions qui pourraient être suivies par une variante à pile à combustible (hydrogène). La version nord-américaine devrait être lancée avant la fin de l’année et se présenter comme modèle 2021. Cependant, nous aurons probablement droit à une période d’attente avant de pouvoir profiter des variantes électrifiées.

En attendant, le grand lancement est prévu dans trois semaines. D’ici là, on aura peut-être droit à quelques images pour nous mettre l’eau à la bouche.