Super Bowl LIV | Kia va aider les sans-abri

Les constructeurs seront nombreux à vouloir se faire voir et entendre lors de la tenue du Super Bowl, la grande fête du football américain, le tout à l’aide de réclames effectuées à coups de millions de dollars. On vous a déjà fait mention de ce que Volvo avait dans sa manche. Voici maintenant ce que Kia nous prépare.

À l’instar du constructeur suédois, Kia promet d’être généreuse, sauf que son offre est plus directe, concrète.

La publicité que l’on va voir apparaître au cours du troisième quart va nous montrer un enfant entrer dans une salle bondée de journalistes devant lesquels il va prendre place pour répondre à des questions. La première qui lui sera posée sera « Qu’est-ce qui te motive à ne pas abandonner ? » Sa réponse, en partie, sera de dire « Je cours pour ceux qui pensent qu’il n’y a pas de lumière au bout du tunnel. Je cours pour leur montrer qu’il y en a une. »

Et voilà le thème central de la réclame, soit la course. D’une durée de 60 secondes, son objectif est de montrer qu’il est possible de surmonter l’adversité pour accomplir des choses qui semblent impossibles au départ.

Et les sans-abri, là-dedans ?

Cette publicité donne naissance à un programme nommé Yards Against Homelessness (traduction libre : des verges contre le phénomène des gens sans domicile fixe). Concrètement, Kia mentionne qu’elle va verser 1000 $ à trois organismes de charité qui viennent en aide aux sans-abri pour chaque verge qui sera gagnée durant le match. Les trois œuvres caritatives sont Covenent House, Positive Tomorrows et StandUp For Kids.

Ainsi, si 1000 verges sont franchies par les deux équipes lors de la partie, c’est un million de dollars qui seront versés.

Le Super Bowl va se tenir le dimanche 2 février prochain.