Les 17 meilleurs achats automobiles pour 2020, par catégorie, selon Kelley Blue Book

Chaque année, l’organisme américain Kelley Blue Book, qui est reconnu tant par les leaders de l’industrie que par les consommateurs, établit son palmarès des meilleurs achats par catégorie. Vu son importance, Auto123 le partage avec vous en y allant de son petit grain de sel pour chacun des véhicules.

Voici donc les 17 lauréats de KBB de cette année, par segment.

Meilleur nouveau modèle : Kia Telluride

La deuxième tentative de Kia dans le segment des VUS à trois rangées (après le Borrego, de courte durée) a été largement saluée et les gens de Kelley Blue Book ont été tout aussi enthousiastes. Le jury a reconnu le confort exceptionnel du modèle et a applaudi la longue liste de fonctions et de technologies de sécurité incluses pour un véhicule vendu à un prix assez compétitif.

Le style extérieur a également été cité, notamment en raison de son avantage par rapport à son jumeau de Hyundai, le Palisade, ainsi que l’expérience de conduite relativement positive qu’il procure pour un si gros véhicule.

Voiture compacte : Honda Civic

Les automobilistes canadiens n’ont pas besoin de se faire rappeler que la Honda Civic offre une combinaison unique et franchement inégalée de praticité et de comportement sportif sur la route — la voiture est le modèle le plus vendu au Canada depuis belle lurette — mais KBB nous l’a tout de même rappelé.

L’attrait de la Civic est d’autant plus important parce qu’elle est livrable avec différents styles de carrosserie (4-portes, 5-portes, coupé) et avec un choix de moteurs. Et puis il y a la qualité de l’intérieur, également identifiée comme un argument en sa faveur par le jury. Une voiture imbattable en matière de rapport qualité-prix…

Voiture intermédiaire : Honda Accord

La fidèle et fiable quatre portes de Honda continue son chemin, même en période de crise pour le segment. Bien que les ventes aient pris un coup au cœur de cette ère des VUS, la Honda Accord reste, selon Kelly Blue Book, « l’ultime voiture familiale ».

Sa victoire face à ses rivales dans cette catégorie est d’autant plus impressionnante par le fait qu’elle n’a pas été remodelée de manière significative en trois ans. Kelly Blue Book a apprécié son style, sa dynamique de conduite et — encore une fois — le rapport qualité-prix qu’elle propose. Les consommateurs aiment cette qualité et ils la reconnaissent. C’est pourquoi des voitures comme celle-ci continuent d’être des choix de premier ordre.

VUS sous-compact : Hyundai Kona

Le Kona a brillé depuis ses débuts sur le marché nord-américain il y a quelques années à peine. Les consommateurs l’ont adopté pour sa polyvalence, son design extérieur et sa frugalité au chapitre de la consommation. Les experts, de leur côté, se sont largement accordés sur leur évaluation.

Les membres du jury Kelley Blue Book ont apprécié son style moderne, la liste des équipements de sécurité et des technologies qui sont inclus, l’économie de carburant qu’il offre et, oui, son rapport qualité-prix. Comme dans le cas de nos prix Auto123, la Kona a remporté le prix KBB du meilleur achat pour une deuxième année consécutive en 2020.

VUS compact : Honda CR-V

Pour 2020, le Honda CR-V a fait l’objet d’une mise à jour visuelle modérée, ce qui était prévu, et il conserve sa place dans le peloton de tête du segment — ce qui est tout un exploit. Pour vous donner une idée du surplus de modèles populaires et de haute qualité qui se font la lutte dans cette catégorie, le CR-V ne s’est même pas hissé sur la liste des trois finalistes lors de nos prix Auto 123 2020.

Le KBB cite sa combinaison inégalée de style, de polyvalence, d’espace intérieur et d’agrément de conduite. De plus, un modèle hybride est proposé, sauf qu’il n’est pour l’instant pas prévu pour le Canada.

VUS intermédiaire (2 rangées) : Hyundai Santa Fe

Voici un autre choix Best Buy qui n’a pas réussi à figurer dans la liste des finalistes pour notre prix Auto123 — ce qui pourrait cependant être dû au fait que nous avions choisi d’inclure les modèles à deux et à trois rangées de sièges dans la même catégorie.

Quoi qu’il en soit, le jury de KBB a reconnu le Santa Fe pour son design intelligent, son intérieur spacieux, son rapport qualité-prix, ses technologies de série et ses fonctions d’assistances à la conduite. La qualité de l’intérieur a aussi été reconnue comme un élément positif, le reflet du chemin parcouru par l’entreprise depuis l’époque de la Pony.

VUS intermédiaire (3 rangées) : Kia Telluride

Le choix du magazine pour le meilleur nouveau modèle 2020 a également été déclaré gagnant dans la catégorie des utilitaires intermédiaires à trois rangées.

VUS pleine grandeur : Ford Expedition

Chez Auto123 nous avions placé le Ford Expedition parmi nos finalistes de l’année 2020. Le choix de KBB dans le segment des VUS éléphantins s’est arrêté sur lui alors que notre choix s’est finalement porté sur le… Kia Telluride. Cela reflète la différence entre la façon dont les automobilistes canadiens et américains perçoivent les tailles de véhicules. Dans certains cas, une voiture pleine grandeur, en « taille » canadienne, équivaut à une simple voiture de taille moyenne au sud de la frontière.

En tout les cas, les experts du Kelley Blue Book ont préféré le Ford Expedition à tout autre VUS pleine grandeur pour 2020. Il s’agit selon eux d’une bête de somme en smoking et ils apprécient tout particulièrement son design extérieur robuste qui enveloppe un intérieur très élégant. Même la consommation de carburant du VUS a été citée comme un atout, tout comme ses capacités de remorquage qui sont supérieures à ce que les concurrents offrent.

Fourgonnette : Honda Odyssey

Selon Kelley Blue Book, l’Odyssey demeure, encore cette année, supérieure à toutes ses rivales dans cette catégorie qui continue à faire son chemin, mais qui ne prospère pas. La fourgonnette, c’est un peu le disque vinyle de l’industrie automobile.

Parmi les qualités citées par le panel de KBB : un aménagement pour huit personnes, l’aspect utilitaire, la qualité de l’intérieur, la dynamique de conduite étonnamment raffinée, la connectivité, les caractéristiques de sécurité, et même un faible coût de possession.

Camionnette intermédiaire : Chevrolet Colorado

Voici le choix de Kelley Blue Book dans une catégorie renaissante dont on avait pourtant prononcé la mort ou presque il y a quelques années seulement. La camionnette de taille moyenne Colorado a obtenu des votes pour sa charge utile et ses capacités de remorquage impressionnantes pour sa taille (cette dernière, la meilleure de sa catégorie), son prix raisonnable et ses options de configuration de cabine et de caisse, ainsi que pour les trois moteurs disponibles au menu. L’intérieur est aussi très confortable et comporte plusieurs équipements pratiques.

Camionnette pleine grandeur : Ford F-150

Kelley Blue Book a divisé la catégorie de pick-up en deux, triés par taille. Parmi les poids lourds, le vainqueur cette année est le roi du segment, soit le F-150 de Ford. Ce véhicule étant maintenant et depuis des années le plus vendu aux États-Unis, il n’est donc pas surprenant que Ford n’ait ménagé aucun effort pour le maintenir devant ses rivaux.

Le magazine a apprécié les six choix de moteurs, la meilleure capacité de charge utile de la catégorie et les impressionnantes capacités de remorquage, ainsi que l’intérieur confortable et spacieux qui en fait un choix éminemment raisonnable, même en tant que véhicule familial.

Véhicule électrique : Hyundai Kona Electric

Les membres du jury de Kelley Blue Book ont estimé que la plus grande réussite de la version tout électrique de ce populaire petit VUS était peut-être de rendre l’idée de passer au tout électrique acceptable pour bien des consommateurs.

En plus d’être un véhicule mignon et agréable à conduire, capable d’accueillir quatre personnes dans le confort, le Hyundai Kona Electric offre une autonomie importante (415 km), une accélération initiale intéressante, beaucoup de technologies et même, une solide garantie.

Il y a aussi le crédit d'impôt fédéral de 7500 US auquel le Kona Electric a droit. La mauvaise nouvelle pour nous, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de ligne pour ce crédit d'impôt sur notre retour d’impôt; la bonne nouvelle, c'est qu'au Canada nous avons droit à un rabais fédéral de 5000 $ (ainsi qu’une autre au niveau du provincial, au Québec et en Colombie-Britannique) dont nous pouvons profiter pour rendre le coût initial du petit VUS de Hyundai plus facile à avaler.

Voiture hybride rechargeable : Honda Clarity PHEV

Cette berline au style controversé reçoit du jury du Kelley Blue Book l’honneur de meilleur véhicule hybride que l’on peut brancher. Parmi les qualités qui lui ont valu cet honneur (pour la troisième année consécutive, soit chacune depuis ses débuts en 2018 ; clairement, les experts de la KBB l’aiment), le magazine note la dynamique de conduite, son intérieur spacieux, son autonomie impressionnante pour un véhicule hybride enfichable et, bien sûr, sa consommation de carburant.

Les atouts de Honda que l’on connaît bien comme la fiabilité, la sécurité et la valeur de revente ont également joué un rôle.

VUS sous-compact de luxe : Audi Q3

Le jury de Kelley Blue Book a donné au petit Q3 d’Audi des notes très élevées pour le niveau de luxe qu’on retrouve à l’intérieur. Il a été conquis par le design intelligent et haut de gamme et, qui plus est, les acheteurs profitent de beaucoup d’équipement de série, et ce, dès la version de base. Les caractéristiques de sécurité et autres technologies ont également été mentionnées, ainsi que la conduite séduisante qu’offre le modèle.

VUS compact de luxe : Audi Q5

Pour ne pas être en reste, le grand frère du Q3 s’est également emparé de la première place du classement KBB dans une catégorie qui est encore plus âprement disputée. Toutes les marques de prestige ont un solide concurrent dans ce segment, et le Q3 les a tous surpassés grâce à son groupe motopropulseur éprouvé et à son intérieur exceptionnel, riche en technologie.

Il est intéressant de noter que dans ces deux catégories, le Q3 et le Q5 se sont également retrouvés parmi les finalistes pour nos prix Auto123, mais ont tous deux été battus par les concurrents de Volvo, le XC40 et le XC60, respectivement.

VUS de luxe intermédiaire : BMW X5

Voici une autre catégorie dans laquelle les experts de Kelley Blue Book ont pris un chemin et ceux d’Auto123.com un autre - bien que dans les deux cas, c’était sûrement très serré. Le gagnant selon Kelley Blue Book est le X5 de BMW qui est en quelque sorte l’éminence grise de ce segment, mais qui continue à montrer la voie aux autres.

On a noté la puissance du groupe motopropulseur et la maniabilité exceptionnelle du véhicule.

Voiture de luxe : Lexus ES

Kelley Blue Book a regroupé toutes les berlines de luxe dans une seule catégorie, quelle que soit leur taille. La grande gagnante est la Lexus ES pour la deuxième année consécutive.

Le jury a aimé beaucoup de choses avec cette berline de septième génération, à commencer par son habitacle luxueux, confortable et équipé de quantité de technologies de pointe. Le fait que le modèle soit proposé en deux configurations de motorisation (essence et hybride) n’a pas nui à sa cause.

