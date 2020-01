EN IMAGES | Les vedettes du Salon de l’auto de Montréal 2020

Après avoir fait mentir tous les experts qui lui prédisaient une vie très courte, la marque Tesla a profité du temps de réaction de la concurrence pour occuper tout l’espace. La Model S, surtout, n’avait aucune rivale à affronter. Ce n’est plus le cas. Il fallait évidemment s’attendre à une riposte et elle est venue de Porsche. La Taycan promet des performances supérieures, la plus musclée des versions dépassant la barre des 700 tant pour la puissance que pour le couple. L’autonomie est cependant bien en-deçà de la berline californienne: 463 kilomètres pour la plus grosse des batteries, contre 600 pour Tesla. Le prix de base se situe à 119 400 $, soit 10 000 $ de plus que la Model S. Dans la plus pure tradition Porsche, les innombrables options font grimper l’addition de façon stratosphérique.

Chevrolet Corvette