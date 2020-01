Coussins gonflables | Toyota va rappeler 3,4 millions de véhicules

Le groupe Toyota va procéder au rappel de 3,4 millions de véhicules à travers la planète en raison d’un problème électronique qui peut faire en sorte qu’un coussin gonflable ne se déploie pas lors d’un accident.

La campagne inclut 2,9 millions d’unités aux États-Unis seulement. Aussitôt que nous aurons les chiffres concernant le Canada, nous mettrons à jour cette nouvelle. Les modèles visés sont les Corolla (2011-2019), Matrix (2011-2013) et Avalon (2012-2019).

Les produits visés pourraient être équipés d’un module de contrôle électronique qui ne jouit pas de la protection nécessaire pour résister aux interférences électriques qui peuvent survenir lors d’une collision. Le cas échéant, cela peut empêcher le coussin de se déployer correctement ou même complètement. Pire, ça peut empêcher le dispositif de tension des ceintures de sécurité de s’activer.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, a identifié des cas problématiques en avril dernier. On parle de deux collisions frontales, incluant une avec décès, où des produits Toyota ayant vécu le problème décrit était impliqués. Dans les deux instances, il s’agissait de Corolla récentes.

L’organisme gouvernemental mentionne que les coussins qui font l’objet d’une enquête ont été installés dans un peu plus de 12 millions de véhicules entre 2010 et 2019, tant chez Toyota que chez FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Honda, Hyundai, Kia et Mitsubishi.

Les coussins avaient été fabriqués par une entreprise répondant au nom de TRW Automotive Holdings Corp., maintenant une propriété du groupe ZF Friedrichshafen.

En tout, la NHTSA croit que huit décès seraient reliés à ce problème de coussins. Hyundai, Kia et FCA ont déjà procédé aux rappels de plus de 2,5 millions de véhicules équipés du module développé par TRW.

Lorsqu’elle a procédé au rappel de ses véhicules en 2016, FCA rapportait que trois décès et cinq blessures avaient été décelés. Chez Hyundai et Kia, quatre fatalités et six blessures ont été remarquées en Amérique du Nord.

De son côté, Toyota n’a pas fourni de statistiques à ce propos. La compagnie mentionne qu’elle va installer un filtre pour contrer les interférences électriques. Les propriétaires des modèles touchés seront informés à compter la mi-mars.

