Retard de 5 mois pour le QX55 d’Infiniti

Infiniti, la marque de luxe de Nissan, a grandement besoin de nouveaux modèles et ses concessionnaires attendent avec impatience l’arrivée de sang frais. Ces derniers devront toutefois s’armer de patience, puisque le prochain véhicule appelé à faire ses premiers pas au sein de la marque vient de voir le début de sa production être retardé de cinq mois.

Le produit en question était attendu pour le début de l’été chez les dépositaires de la marque. Le VUS se veut une version coupée du QX50, mais on nous a assuré qu’il ne s’agissait pas d’un simple clone chez Infiniti. Toujours est-il que la production, qui devait se mettre en branle en juin, s’amorcera en novembre.

Dans une lettre envoyée aux fournisseurs, la compagnie (lire l’usine responsable) explique qu’elle agit ainsi pour s’assurer une capacité de production adéquate. Le QX55 sera assemblé là où le QX50 prend vie, soit au plan Aguascalientes, au Mexique, qui est co-détenu par Nissan et Daimler.

Le QX55 sera animé par un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres et aura pour mission de concurrencer des ténors comme le GLC chez Mercedes-Benz, ainsi que le X4 chez BMW. Esthétiquement, sa ligne de toit rappelle celle du FX qui avait fait école dans le segment à son arrivée il y a un peu plus de 15 ans. Si le modèle partage certaines composantes avec le QX50, il se présentera avec un museau différent, une grille distincte, ainsi qu’une apparence générale plus sportive.

Sa conduite promet d’être plus engageante que celle du QX50. Il faudra voir, car Infiniti n’a pas frappé un coup de circuit avec ce dernier.