Trois millions pour la première Chevrolet Corvette produite

Lors de la tenue d’encans automobiles, on assiste souvent à des élans de folie concernant certains véhicules. Il ne faudrait pas croire que les trois millions déboursés pour la première Chevrolet Corvette C8 de production entrent dans cette catégorie, toutefois.

La raison ? Les profits de la vente sont remis à une œuvre de charité, dans ce cas un fonds destiné aux enfants de la ville de Détroit.

Et la pratique n’est pas rare lorsqu’un modèle d’exception fait ses débuts sur le marché. Voilà aussi pourquoi on ne parle pas d’une surprise concernant cette vente conclue à trois millions pour une voiture qui vaut moins de 100 000 $. En fait, les enchères se sont ouvertes à 200 000 $ et, rapidement, les marques de 250, 500 et 750 milliers ont été atteintes. Par la suite, ça s’est joué à coup de millions.

Et qui est l’acheteur ? Nul autre que Rick Hendrick, un collectionneur bien connu, mais aussi le propriétaire d’une prolifique équipe de course en série NASCAR. Ironiquement, il ne ramènera pas la voiture qui était sur les blocs à la maison, car elle ne servait que de modèle de démonstration.

En fait, la première Corvette de production, celle qui portera le numéro de série se terminant par 001, n’est pas encore construite. Elle le sera lors des prochaines semaines et on sait déjà qu’elle sera noire à l’intérieur et à l’extérieur, et qu’elle portera le niveau de finition 3LT avec l’ensemble Z51, notamment.

Un beau geste pour une voiture qui passe à l’histoire pour toute sorte de raisons.