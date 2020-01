Comparaison : Ford Explorer 2020 vs Honda Pilot 2020

Auto123 compare le Ford Explorer 2020 et le Honda Pilot 2020

Le Ford Explorer, arrivé sur nos routes en 1991, a pratiquement inventé la catégorie des utilitaires intermédiaires. Il est aussi le modèle le plus vendu de sa catégorie au Canada. À ce chapitre, il devance le Jeep Grand Cherokee et le Toyota Highlander. Un nouveau modèle se pointe pour 2020. Le Pilot, qui est là depuis 2003, est aussi un des meilleurs vendeurs du segment depuis son entrée sur le marché et il est réputé parmi les plus fiables dans ce créneau de marché.

Ford Explorer 2020

La dernière refonte en profondeur de l’Explorer remontait à 2011. Il était donc temps de prendre les choses en main, même si le modèle demeurait populaire. La nouvelle plateforme est plus longue et plus rigide que sa devancière. Au Canada, tous les modèles sont offerts de série avec un rouage intégral.

Trois choix de moteurs

Sous le capot, il y a un vaste choix de motorisations. Le modèle XLT se veut l’offre de base à 45 199 $ et il vient avec un moteur 4-cylindres turbo de 2,3 litres. Il offre 300 chevaux et 310 livres-pieds de couple.

L’Explorer avance également une nouvelle version hybride à 57 199 $. Elle est servie par un moteur V6 de 3,3 litres qui développe une puissance combinée du moteur à essence et du moteur électrique de 318 chevaux avec une autonomie estimée de 800 km, selon les chiffres de L’EPA (Environment Protection Agency). Il est aussi capable de remorquer 5000 livres et offre les mêmes capacités hors route que ses collègues.

L’autre moteur est un V6 turbo de 3 litres. Ce bloc emprunté à la Lincoln Continental produit 365 chevaux et 380 livres-pieds de couple dans la version Platinum qui est le modèle le plus dispendieux de la gamme à 64 599 $. Vient ensuite une autre nouvelle version, la ST, qui pousse la puissance du 3 litres turbo à 400 chevaux et 415 livres-pieds de couple.

Tous les moteurs sont associés à une boîte automatique à 10 rapports qui a fait ses premiers pas dans le F-150. Notons en terminant que la puissance annoncée pour les moteurs turbo s’obtient uniquement par le biais de carburant à indice d’octane 93.

Beaucoup de technologies embarquées

L’intérieur a gagné en espace pour les occupants et le volume de chargement. On retrouve un habitacle spacieux et silencieux, deux qualités très prisées avec ce genre de véhicule. Tous les Explorer sont livrés avec trois rangées de sièges, y compris des sièges de type capitaine à la deuxième rangée, ce qui laisse de la place pour sept personnes. Si vous voulez de l’espace pour huit avec deux banquettes, c’est 500 $ de plus.

Livrables en option, les sièges de troisième rangée sont rabattables électriquement et les sièges de deuxième rangée sont repliables en proportion 40/20/20. Ils offrent une aire de chargement capable d’accueillir la désormais célèbre planche de 4 x 8 lorsque les sièges sont adéquatement configurés.

Pour le reste, vous avez un mélange de bois, de sièges en cuir chauffants et ventilés aux deux premières rangées.

L’Explorer vient de série avec l’ensemble de technologies d’aides au conducteur Ford Co-Pilot360 qui offre l’assistance de précollision avec freinage d’urgence automatique (comprenant la détection de piétons, l’avertisseur de collision avant et l’assistance de freinage dynamique).

Vous avez aussi le système d’avertissement des angles morts avec l’alerte de trafic transversal, le système de maintien de voie, la caméra de recul avec lave-lentilles intégré et la commande automatique des phares avec feux de route automatiques.

Peu importe la rangée sur laquelle ils prennent place, les passagers pourront profiter du FordPass Connect, une caractéristique de série qui fournit la connectivité sans fil à un maximum de 10 appareils mobiles par l’entremise du réseau 4G LTE (sur abonnement). Le système Sync 3 mis à jour prend en charge Apple CarPlay et Android Auto, sans oublier l’outil de navigation Waze. L’écran central de base fait 8 pouces et en option, un écran de 10,1 pouces monté à la verticale.

Les modèles haut de gamme ont droit à un système audio Bang & Olufsen offrant de 12 à 14 haut-parleurs qui fournit jusqu’à 980 watts de puissance. Un volant chauffant à base plate orné du logo ST et des couvre-planchers uniques sont exclusifs à la variante ST de l’Explorer. Enfin, les sièges baquets sport en cuir microperforé, les surpiqûres contrastantes gris urbain et le logo ST viennent compléter le style sportif.

Plus performant

Confort et performance sont les maîtres mots pour le nouvel Explorer. La première impression en est une de silence sur la route. Ford a installé un tableau de bord à double paroi — une première chez Ford — du verre acoustique, de même que le contrôle actif du bruit sur les modèles hybrides.

Sur la route, le rouage intégral envoie automatiquement la puissance aux roues avant en fonction des besoins et des conditions de conduite. Lorsque seulement deux roues sont nécessaires, l’essieu avant se déconnecte pour améliorer l’économie de carburant.

Sur le bitume, l’Explorer se fait petit et ne nous donne pas l’impression de conduire un gros VUS. La direction est précise et les différents modes de conduite offrent un large éventail de possibilités. D’ailleurs, l’offre abondante de moteurs va plaire aussi à un large groupe d’acheteurs.

Conclusion

On dit qu’on n’apprend pas aux vieux singes à faire de nouvelles grimaces. Eh bien, ce n’est pas toujours vrai. Ford a su renouveler un de ses modèles phares et le mettre au goût du jour. Tout n’est pas parfait ; Ford a connu des ratés avec des problèmes d’air conditionné et de transmission et a été obligé de rappeler des milliers de véhicules avant même de les mettre en vente, mais le modèle devrait conserver son élan.

Honda Pilot 2020

La plus récente refonte du Honda Pilot remonte à 2016 et ce dernier revient sans beaucoup de changement pour 2020. Honda propose les versions LX, EX, EX-L Navi, Touring (7 ou 8 places) et Black Edition. Tous utilisent un moteur V6 de 3,5 litres et un rouage intégral. Les modèles LX, EX et EX-L Navi sont livrés avec une transmission à six vitesses, tandis que les versions Touring et Black Edition reçoivent une unité à neuf vitesses avec palettes au volant et sélecteur de rapports à bouton-poussoir.

Bien équipé

Toutes les versions du Pilot sont équipées de rétroviseurs latéraux chauffants et à réglage électrique, d’un dégivreur d’essuie-glace avant, de feux arrière à DEL, de phares avant automatiques à DEL, d’essuie-glaces avant à intermittence variable, de jantes en alliage de 18 pouces, d’une réduction de bruit active, d’un écran de 7 pouces au groupe d’instruments de bord, d’un miroir de conversation et de vitres électriques.

On enchaîne avec le télédéverrouillage passif, le démarrage à distance du moteur, la climatisation automatique à trois zones avec commandes à l’arrière, un volant inclinable et télescopique, des accoudoirs aux sièges du conducteur et du passager avant, le réglage du siège conducteur à six directions et le réglage du siège du passager avant à quatre directions, des sièges avant chauffants et une chaîne audio à sept haut-parleurs.

De plus, on retrouve sans trop de surprise la compatibilité avec les systèmes et applications Apple CarPlay, Android Auto, HondaLink, Bluetooth, CabinControl et espace internet.

Si Honda ne pousse pas la note aussi loin que Ford en matière de technologie, vous avez tout de même certains éléments de sécurité intéressants qui incluent la détection de collision avant avec freinage automatique, la surveillance de la pression des pneus, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et les feux de route automatiques.

La version EX intègre un moniteur de caméra pour angle mort, des phares antibrouillard à DEL, un toit ouvrant, des barres de toit, un rétroviseur à atténuation automatique, un ouvre-porte de garage, un siège du conducteur à réglage électrique en 10 directions et un volant revêtu de cuir.

Le modèle EX-L Navi comprend des rétroviseurs latéraux et un siège conducteur avec mémoire, un hayon électrique, un pare-brise acoustique, des capteurs de stationnement avant et arrière, la navigation, des écrans pare-soleil latéraux à la deuxième rangée, des sièges chauffants à la deuxième rangée, des sièges en cuir et la radio par satellite.

Finalement, le modèle Touring bénéficie de la boîte de vitesses à neuf rapports, de la surveillance des angles morts, de l’alerte de trafic transversal arrière, de phares à mise à niveau automatique, de garnitures extérieures chromées, de feux de route à diodes électroluminescentes, d’essuie-glaces qui détectent la pluie et de roues de 20 pouces.

On peut également compter sur une prise de courant de 115 volts, une vitre de porte acoustique, un éclairage intérieur ambiant, un système de sonorisation CabinTalk, le chargement sans fil de téléphone intelligent, des sièges avant ventilés, un système audio à 11 haut-parleurs avec extrême-grave, le service d’abonnement HondaLink, un système de divertissement à l’arrière, un système avec entrée HDMI et un point d’accès internet.

Les modèles Touring à sept places troquent la banquette à trois places de la deuxième rangée contre deux sièges baquets chauffants avec accoudoirs et des fonctions de glissement et d’inclinaison. Ce forfait ajoute également un toit ouvrant panoramique.

Enfin, la version Black Edition ajoute des roues noires et reprend les poignées de porte et les garnitures extérieures couleur carrosserie et des pièces chromées du modèle Touring.

Plaisant à conduire

Le Pilot se révèle probablement la meilleure solution de rechange à une fourgonnette en ce moment. Spacieux, modulable, et capable d’accueillir sept ou huit personnes, il possède un style qui est plus affirmé que la traditionnelle fourgonnette. De plus, il est en mesure de tracter 5000 livres avec un moteur V6 pas trop gourmand. Ce véhicule familial, que papa ou maman voudra sans doute conduire, procure du confort et de l’espace. Il est aussi le plus fiable et le plus économe en carburant dans cette catégorie.

Avantage Ford Explorer

L’Explorer offre un vaste choix de moteurs y compris une motorisation hybride. Le modèle possède aussi une meilleure capacité de remorquage, soit 5600 livres contre 5000 pour le Pilot. Finalement, il y a un accès à plus de technologie à bord de l’Explorer.

Avantage Honda Pilot

Si pour vous la fiabilité a de l’importance, la réputation de Honda n’est plus à faire à ce chapitre. Vous avez aussi une espace modulable qui multiplie les possibilités d’aménagement et un moteur V6 qui n’est pas très gourmand. Autre point important, le Pilot est plus abordable à l’achat et offre plus d’espace de rangement.

Similitudes

Dans les deux cas, vous serez en mesure d’accueillir 7 ou 8 personnes. Les deux modèles offrent un rouage intégral efficace en hiver et un espace intérieur généreux.

Verdict

Nous allons jouer de prudence et respecter une règle de ne pas acheter un produit Ford qui sort tout juste de l’usine. Le géant américain, qui a connu une kyrielle de problèmes avec l’Explorer et son cousin l’Aviator chez Lincoln, livre encore une fois un produit qui ne semble pas prêt pour le marché. Mais, même sans cet argument, le Pilot est plus abordable, plus fiable et offre plus d’espace de chargement. Ces raisons, à elles seules, sont suffisantes pour déclarer ce dernier gagnant.

Ford Explorer 2020

On aime

Grande variété de modèles

Espace généreux

Habitacle silencieux

Beaucoup de technologie embarquée

On aime moins

Beaucoup de bobos de jeunesse

Il faut rouler au super pour jouir de la puissance annoncée

Dispendieux

Honda Pilot 2020

On aime

Volume intérieur bien utilisé

Consommation raisonnable

Vaste espace de chargement

On aime moins

Ergonomie de certaines commandes

Boîte à six rapports un peu désuète

Commandes de la transmission peu intuitives (boîte à neuf vitesses)