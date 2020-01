L’AJAC dévoile ses gagnants par catégories à Montréal

L’Association des Journalistes automobiles du Canada (AJAC) a dévoilé au Salon de l’auto de Montréal ses gagnants par catégories, sélectionnés par ses membres actifs. Les lauréats en question représentent 12 segments parmi lesquels on retrouve des voitures, des véhicules utilitaires sport et des camionnettes.

Avec cette annonce, 10 constructeurs sont désormais en lice pour recevoir un des prix de voiture ou de camion/VUS de l’année 2020. Subaru, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et Porsche ont chacun deux représentants parmi les finalistes alors que les deux grands gagnants de l’an dernier, Mazda et Kia, ont chacun un produit en nomination pour un des prix finaux qui seront dévoilés lors du Salon de Toronto qui sera tenu en février prochain.

On note aussi deux modèles qui sont en nomination pour une deuxième année consécutive, soit des véhicules appartenant respectivement à FCA et Jaguar dans les catégories de véhicules électriques et véhicules électriques de luxe.

En tout, 51 modèles étaient en concurrence au départ. Au total, un peu plus de 1200 bulletins de vote ont été comptabilisés.

« Les gagnants des catégories de l’AJAC sont les véhicules qui, selon nos membres, sont les mieux adaptés aux réalités de la conduite automobile au Canada », a mentionné la présidente de l’organisme, Stephanie Wallcraft.

Le 13 février prochain, dans le cadre des cérémonies d’ouverture du Salon de l’auto de Toronto, 2 véhicules gagnants seront annoncés parmi les 12 finalistes, soit pour déterminer la voiture et le véhicule utilitaire de l’année (camionnettes incluses).

Enfin, au Salon de l’auto de Vancouver, le 25 mars prochain, la voiture verte ainsi que le véhicule utilitaire vert de l’année seront couronnés.

En attendant, voici la liste des gagnants de catégories qui deviennent du coup finalistes pour les grands prix qui seront remis à Toronto et à Vancouver.

Meilleure voiture compacte : Mazda 3

Meilleure voiture pleine grandeur : Subaru Legacy

Meilleure voiture compacte de luxe : Mercedes-Benz Classe A

Meilleure voiture de performance : Toyota Supra

Meilleure voiture performante de luxe : Porsche 911 Carrera

Meilleur VUS intermédiaire : Subaru Outback

Meilleur VUS pleine grandeur : Kia Telluride

Meilleur VUS compact de luxe : Volvo XC40

Meilleur VUS intermédiaire de luxe : Porsche Cayenne

Meilleure camionnette : Ram 1500 EcoDiesel

Meilleur véhicule électrique : Chrysler Pacifica hybride (gagnant de l’an dernier)

Meilleur véhicule électrique de luxe : Jaguar I-Pace (gagnant de l’an dernier)