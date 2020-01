Top 10 : nos coups de cœur du Salon de l’auto de Montréal 2020

Saviez-vous que : Avec le déménagement au calendrier du Salon de l’automobile de Détroit en juin, Montréal devient le premier Salon automobile de l’année en Amérique du Nord. Et, mise à part l’absence d’Audi qui est venue s’ajouter cette année à Volvo et Tesla qui n’étaient pas là l’an dernier, tous les constructeurs ont répondu présents.

37 premières Canadiennes et 3 primeurs nord-Américaines au programme avec une zone électrique qui regroupe plus de 20 voitures hybrides enfichables ou entièrement électriques. Voici les faits saillants du Salon, qui a lieu jusqu’au dimanche, 26 janvier.

Nissan Sentra 2020

La Sentra de Nissan a débuté en 1982 et Nissan présente en première canadienne la 8e génération de cette berline. Elle sera offerte en cinq versions: S, S Plus, SV, SR et SR Premium.

Toutes les versions de la Sentra 2020 sont équipées d’un moteur 4 cylindres à DACT de 2,0 l développant 149 ch et un couple de 146 lb-pi. Nouveauté pour 2020, toutes les versions accueillent de série le bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan, qui regroupe les six systèmes avancés d’aide à la conduite suivants : le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, le système d’avertissement sur l’angle mort, le système d’alerte de trafic transversal, le système de détection de sortie de voie, les phares à assistance aux feux de route et le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière.

Les prix vont de 18 798 $ pour une version de base à 25 798 pour un modèle tout équipé.

Toyota RAV4 Prime 2021

Voici un modèle qui va assurément connaître le succès. Toyota se sert de la recette de la Prime déjà reconnue avec la Prius pour l’amener dans le RAV4. Cette nouvelle addition à la famille en 2020 devient le premier RAV4 branchable au Canada.

Grace à une autonomie de 60 kilomètres en mode électrique, les conducteurs pourront effectuer la plupart de leurs trajets quotidiens sans consommer d’essence. De plus, avec une puissance estimée de 302 chevaux, le RAV4 Prime sera le modèle le plus puissant dans le segment des VUS compacts ; le VUS reçoit également une traction intégrale sur demande à commande électronique et une suspension calibrée sport, pour une tenue de route plus précise.

Cette version 2021 arrivera un peu plus tard cette année et Toyota n’a pas encore annoncé de prix.

Prototype Hyundai 45 EV

Nous ne sommes pas convaincus que de célébrer la Pony représente en soi une occasion de festoyer, mais ce que fait Hyundai avec le concept 45 EV. Un prototype aux styles futur pas trop lointain qui puise son inspiration d’un autre prototype présentée il y a 45 ans, la Pony qui malgré sa qualité générale questionnable a connu un franc succès chez nous.

Si vous regardez la ligne de toit de la 45 EV, vous revoyez au peu de la Pony Coupe 1974. Le nom de la voiture s’explique aussi en partie par ses angles à 45 degrés à l’avant et à l’arrière, créant une silhouette en forme de losange qui préfigure encore davantage l’orientation du design des futurs véhicules électriques.

100 % électrique, cette Hyundai est aussi dotée d’un système de surveillance par caméra cachée, laissant ainsi la place aux systèmes de conduite autonome et nouvelles technologies, cela, grâce à l’architecture ouverte de Hyundai axée vers le futur. Une Pony du futur.

Kia Seltos 2021

Pendant que nous sommes en Corée du Sud, un mot sur le nouveau Seltos de Kia qui est le nouvel utilitaire compact de la marque qui se glisse entre le plus petit Soul et le plus grand Sportage. Construit sur la base d’un Hyundai Kona, le Seltos offre une robe différente et un peu plus d’espace pour les bagages.

Vous avez le choix de deux moteurs 4 cylindres (les mêmes qui se trouvent dans le Kona). La mécanique de base est un deux litres atmosphérique et le moteur dans la version de luxe SX est un 1,6 litre turbo qui fait 192 chevaux - un peu moins que le Kona. Pas de versions électriques qui va au Niro et au Soul, mais une finition soignée et des prix qui varient entre 22 995 $ et 32 595 $ selon les modèles.

Le Seltos 2021 arrive en concession en mars.

Mazda CX-30 2020

C’est à Los Angeles en novembre dernier que Mazda a dévoilé le CX-30 qui est un nouvel utilitaire qui se trouve entre le CX-3 et le CX-5. Alors, pourquoi ne pas utiliser le nom de CX-4 ? Tout simplement parce ce que le nom CX-4 existe pour désigner un modèle exclusif au marché chinois, alors il fallait aller ailleurs.

Il faut aussi souligner que les modèles 30 (lire aussi le MX30 tout électrique) ajoutent un cran de plus au chapitre du luxe. Les lignes s’inspirent du récent Mazda 3 en le plaçant plus haut sur pattes et en empruntant la même plateforme. L’intérieur est aussi plus luxueux à la manière de la nouvelle 3.

Vous avez le choix d’une mécanique 4 cylindres de 2,0 litres ou 2,5 litres qui va entre 155 et 186 chevaux et un prix qui va de 23 950 à 33 850 $.

Chevrolet Corvette

L’année 2020 en est une de révolution pour la Corvette qui change son moteur d’endroit passant de l’avant à la position centrale, une première dans l’histoire du modèle qui est sur la route depuis 1954. Nombre d’autres changements découlent de cette première modification.

L’habitacle de la nouvelle Chevrolet Corvette C8 s’est aussi modernisé avec des commandes climatiques verticales et les orifices d'aération ultraminces qui occupent un minimum d’espace. Le nouveau volant plat à petit diamètre permet une vue dégagée sur l’écran d’affichage de 12 pouces configurable devant le conducteur.

Vous avez aussi le choix de six couleurs de ceintures de sécurité, une utilisation généreuse de touche de métal et de fibre de carbone, des grilles de haut-parleur en acier inoxydable avec système audio Bose à dix ou 14 enceintes. Vous pouvez choisir six différentes couleurs intérieures dont le noir de jais, rouge cool, jaune et orange. Ensuite, il y a trois options de sièges dont les GT2 qui s’inspirent plus de la course, mais avec une mousse à haute densité pour conserver le confort.

Chevrolet fait confiance à son 6,2 litres atmosphérique qui produira 495 chevaux et 470 lb-pi, la plus haute performance de l’histoire pour un moteur Corvette d’entrée de gamme.

Pour un prix de base tout juste sous la barre des 70 000 $ les amateurs en auront encore beaucoup pour leur argent.

Ford Mustang Mach-E 2021

La voiture qui devait simplement porter le nom de Mach-E a finalement été baptisée Mustang Mach-E, au grand dam de bien des amateurs de Mustang. Mais Ford veut assurer la pérennité de ce nom célèbre au-delà de la voiture sport et mise beaucoup sur ce nouveau modèle tout électrique.

Présentée pour la première fois au Salon de l’auto de Los Angeles le 20 novembre dernier, la Mustang Mach-e est en primeur canadienne à Montréal. Forte de 332 chevaux et de 416 lb-pi de couple, cet utilitaire électrique ne manquera pas de « punch » et sera en plus capable de vous mener loin.

Vous aurez droit à pas moins de 5 versions (Sélect, Premium, Première édition, Californie Route 1 et GT Performance Edition) qui arriveront plus tard cette année comme modèle 2021 avec des prix qui vont varier de 55 000 $ en versions de base à un peu plus de 86 000 $ pour une GT qui va elle offrir 459 chevaux et plus de 600 lb-pi de couple.

Il y aura deux types de batteries qui donneront de 375 à 475 km d’autonomie et deux moteurs pour 4 roues motrices.

Mercedes-Benz GLB

Mercedes a plus de modèles sur la route que les constructeurs américains et ajoute encore à l’offre en 2020 avec le GLB. Un petit utilitaire fort sympathique qui vient se glisser, vous l’aurez deviné, entre le GLA et le GLC. Il est en fait, 10 cm plus long que l’ancien modèle Classe B qu’il remplace dans une présentation plus moderne et technologiquement plus à jour.

Vous avez le MBUX présenté auparavant dans la Classe A avec l’assistant vocal en option. Vous avez même trois rangées de sièges dans un format assez compact, question de dépanner les amis de vos enfants ou les jeunes voisins à l’occasion. Le moteur est un 4 cylindres 2 litres turbo de 221 chevaux et 258 lb-pi de couple avec boîte à huit rapports et rouage intégral 4 Matic qui comprend les modes Eco, Comfort, Sport, Individual.

Un modèle qui a sans doute un plus bel avenir que la Classe B qui manquait de charisme.

Subaru Crosstrek PHEV (hybride enfichable)

Subaru présente à Montréal en primeur canadienne sa première voiture hybride rechargeable. (voici notre premier essai). Le Crosstrek Limited PHEV 2020 avec EyeSight arrive comme modèle haut de gamme de la famille Crosstrek. Les premiers modèles sont d’ailleurs arrivés en concession le 17 janvier dernier et le prix de vente est de 42 495 $.

Cet hybride est équipé d’un moteur 4 cylindres 2 litres et de deux moteurs électriques. Le premier sert de démarreur pour le moteur thermique et d’alternateur pour la batterie hybride ; le deuxième anime la voiture en modes hybride et électrique, tout en rechargeant la batterie hybride en freinage régénératif.

Le Crosstrek PHEV atteint une vitesse de pointe de 105 km/h en mode 100 % électrique. L’autonomie laisse toutefois sur sa faim avec seulement 27 km annoncés en mode tout électrique. Subaru promet par ailleurs une autonomie totale de 774 km pour un plein de carburant.

Concept Genesis Mint

Voici sans doute le plus joli concept de l’édition 2019 du Salon de l’auto de New York qui est présenté en première canadienne à Montréal. Le concept Genesis Mint ne porte pas son nom pour la couleur vert menthe du modèle, mais exprime l’exclamation qu’a poussée l’équipe de designers une fois le modèle terminé, « Mint! », qui veut dire propre et sans bavure. Le nom est resté.

C’est exactement le genre de concept que l’on apprécie, car le constructeur s’est donné la peine de fabriquer quelque chose qui ne verra jamais une ligne de montage, ce qui est de plus en plus rare de nos jours.

En plus du moteur électrique, vous avez plein de petites bizarreries comme un bouton de porte encastré, un port de charge du moteur situé à l’arrière de la voiture, des portes arrière papillon et un intérieur digne d’une voiture de série de science-fiction. Un modèle vraiment charmant, à ne pas manquer si vous visiter le Salon cette semaine !