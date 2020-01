Salon de l'auto de Montréal | La nouvelle Chevrolet Corvette C8 2020

L'un des modèles de performance les plus attendus des dernières années s’est enfin pointé au Canada, alors qu’a eu lieu hier le lancement canadien de la Chevrolet Corvette 2020 de huitième génération au Salon de l'auto de Montréal. Il s'agit, en passant, du modèle qui a récemment été nommé la Voiture nord-américaine de l'année pour 2020.

La production de la nouvelle génération C8 de la Corvette a été retardée par la grève qui a secoué General Motors l'an dernier, mais cela n'a pas empêché le constructeur d'organiser quelques événements de présentation et de conduite ici et là. Maintenant, on se rapproche d'un lancement commercial du modèle.

Sans doute, la présentation de la Corvette a été l'un des points saillants de la journée médiatique de la 77e édition du Salon de l'auto, car la bousculade pour se rapprocher et prendre de bonnes photos des deux unités exposées - une blanche, une orange - a été plus frénétique que d'habitude.

Le design de la C8 est certainement totalement différent de ce que nous avons l'habitude de voir chez Chevrolet et même chez les constructeurs américains en général. La Corvette 2020 n'est rien de moins qu'un supercar, version américaine, et de plus il se vendra à un prix bien inférieur à celui de la plupart de ses supposés rivaux d'outre-mer.

Le modèle fonctionne avec un V8 de 6,2 litres développant 495 chevaux et un couple de 470 livres-pied. Ne cherchez pas de boîte manuelle dans l’offre, il n'y en a pas. La Corvette utilise plutôt une boîte automatique à 8 rapports à double embrayage, mais avec des palettes de changement de vitesse au volant pour les changements manuels. Le freinage est confié à des unités Brembo à 4 pistons, dont les disques sont en acier. Le passage 0 à 100 m/h (97 km/h) ne prend que 2,9 secondes et la vitesse maximale est de 194 m/h (312 km/h).

Les conducteurs peuvent utiliser un sélecteur de mode de conduite pour régler jusqu'à 12 variables de performance pour une configuration hautement personnalisée, avec une fonction de mémoire pour sauvegarder les réglages.

Si vous vous dirigez vers le Salon de l'auto de Montréal d'ici le dimanche le 26 janvier, la nouvelle Corvette Chevrolet 2020 est un des incontournables de l’évènement. Et pendant que vous y êtes, vous pourrez décider si c’est du coupé ou de la décapotable que vous allez rêver !

Au Canada, le prix de base pour la Chevrolet Corvette Stingray 2020 sera de 69 998 $ CA (version 1LT) Le LT2 se vendra à 79 898 $ ou plus, alors que la 3LT a un prix de départ de 85 398 $. Pour avoir l'ensemble de performance Z51, il faudra ajouter 5900 $ au prix.