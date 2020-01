Montréal 2020 : Hyundai présente son concept rétro-futuriste la 45 EV

Hyundai a présenté pour la première fois en Amérique du Nord son prototype dénommé le Hyundai 45 EV, inspiré de la version concept du Pony de 1974, mais conçu pour mettre de l’avant la vision de l'entreprise en matière de mobilité électrique.

Que Montréal ait été choisie pour le baptême de ce prototype électrique n'est pas une coïncidence, la province de Québec étant un marché particulièrement accueillant pour les véhicules électriques.

L'histoire de cette étude de design ne s'arrête pas à sa ressemblance indéniable avec le concept original, imaginé à l'époque où Hyundai n'était qu'une jeune entreprise cherchant à s'implanter sur le marché nord-américain avec des voitures destinées aux consommateurs soucieux de leur budget.

Le design est aussi résolument aérodynamique et léger, dans le but de réduire au minimum la consommation d'énergie de la voiture. On retrouve des références analogiques claires dans l'éclairage à l'avant et dans l'extrémité presque carrée du capot avant. Vous ne trouverez pas non plus de rétroviseurs extérieurs sur la 45, car ils laissent la place à des caméras latérales.

À l'intérieur, on parle évidemment d’un espace épuré, voire simpliste, ceci étant avant tout une étude de design. Malgré tout, Hyundai démontre s volonté de créer un espace intérieur conçu comme un mini salon, à l'image de ce qu'on attend d'un véhicule à propulsion autonome du futur.

Par exemple, le bloc de batteries est rangé sous le plancher du véhicule, ce qui permet d'obtenir un grand espace à plancher plat. D'autre part, les sièges sont de type lounge, et les occupants imaginaires interagissent avec le système infodivertissement via une interface à faisceau de projection, de sorte qu'on ne voit pas d'écran tactile central par exemple. On a affaire plutôt des fonctions intégrées directement au tableau de bord.

Aussi joli que soit le concept rétro-futuriste de Hyundai 45, il s'agit principalement d'une vitrine pour les futures tendances potentielles en matière de design de la marque. Il ne faut pas s'attendre à le voir apparaître sous une forme reconnaissable en tant que véhicule de série dans un avenir rapproché. Par contre, rien ne nous empêche de nous imaginer en train de se promener dedans dans les rues de son quartier. Et n’est-ce pas c'est une des raisons d’être des voitures concept?